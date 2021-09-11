İyi mezenin yeri bir başka

1- YEREL MALZEMELERLE HAZIRLANIYOR

Cibalikapı Balıkçısı, İstanbul

Cibalikapı Balıkçısı, mezeleriyle iddialı; menüsü yerel malzemelerle, mevsime uygun olarak hazırlanıyor. Saraylı balık turşusu, levrekli kurutulmuş domates dolması, Girit ezme, topik, tarama ve lakerda en sevilen lezzetlerinden. Gittiğinizde enginar tatlısını da deneyin. Ebru Erke’nin önerisi. (0212) 533 28 46

2- TARABYA’NIN KLASİĞİ

Kıyı Restaurant, İstanbul

54 yıldır meze ve balık sunan Kıyı’nın müdavimi çok. Levon Bağış “Tarama benim için bir meyhane masasının olmazsa olmazı. Kıyı hep en iyisini yapar. Sırrını da vermez” diyor. Karidesini de deneyin. (0212) 262 00 02



3- EGE’DEYMİŞİZ GİBİ...

Eskiyer Restaurant, İstanbul

Yeniköy’deki mekân, müdavimlerine Ege balıkçısı deneyimi sunuyor. En çok sevilen mezeleri arasında, Girit usulü cevizli kabak, Çerkes balığı, soslu karides ve Ege otları var. Ebru Erke öneriyor. (0533) 659 24 96



4- GELENEKSELLE MODERNİN UYUMU

Suriçi Balat Meze, İstanbul

Geleneksel meyhane kültürüyle günümüz modern restoran kültürü arasında bir köprü kuruyor Suriçi Balat Meze... Atom, muhammara, cercerun, tirokafteri gibi birbirinden farklı meze seçenekleri var. 18.00-24.00 saatleri arasında açık. Mehmet Yaşin’in önerisi... (0554) 167 70 06



5- HER AKŞAM DOLU

Afitap Meyhane, Ankara

Meze çeşitliliği konusunda Ankara’nın en güçlülerinden... Erdal İpekeşen ”Tunus Caddesi’ndeki meyhane geniş bir menüye sahip. Her akşam dolup taşıyor. Klasik mezelerin yanı sıra mekâna özgü mezeler de burayı ayrıcalıklı kılıyor” diyor. (0312) 467 26 67

6- ÇEŞİTLERİ BOL

Mükellef Karaköy, İstanbul

Şef Arda Türkmen’in meyhane konseptli mekânı Mükellef, adeta bir meze dünyası. 80-90 çeşit soğuk meze ve zeytinyağlıları var. Konukları, mekânın ön tarafında Tarihi Yarımada manzarası, arka cephedeyse Galata Kulesi karşılıyor. Ebru Erke’nin önerisi. (0212) 243 03 04



7- MUTFAĞINDA HEP BİR YENİLİK VAR

Trilye Restoran, Ankara

Erdal İpekeşen “Deniz ürünü mezeleri çok meşhur. Bu restoranın mutfağından hep yenilikler çıkıyor, sonra da moda oluyor” diyor. Avokadolu karidesi ve deniz mahsullü köpoğlu mezesini deneyin. (0312) 447 12 00

8- DATÇA KALAMARI MEŞHUR

Hüsnü’nün Yeri, Muğla

Kabak çiçeği dolması, ahtapot ızgara, Ege otları ve fava en meşhur mezelerinden... Özellikle Datça kalamarı herkesin dilinde. “Deniz ürünlerinin çeşitliliği ve lezzeti, mekânın ismini tüm Türkiye’ye yaydı” diyor Erdal İpekeşen (0252) 712 83 35

9- BOĞAZ MANZARALI

İsmet Baba Restoran, İstanbul

Üçüncü kuşak tarafından işletilen mekân Kuzguncuk’ta, Boğaz manzarası keyfi yaşatıyor. Levrek marineden ahtapot salatasına, balık pastırmasından Arnavut ciğerine kadar tüm çeşitleri çok başarılı. Mehmet Yaşin’in önerisi (0216) 341 33 75

10- TAZE OTLARI DENEYİN

Balıkçı Hüseyin Usta, İzmir

Balık ve deniz mahsulleri konusunda İzmir’in önde gelen restoranlarından... “Yılların balık ustası Hüseyin Aydoğdu’nun yenilenen mekânında yine nefis mezeler var. Karides söğüş, köz patlıcan ezme ve ege otlarını deneyin” diyor Salih Seçkin Sevinç. (0536) 822 23 36







En lezzetli yemek tarifleri burada