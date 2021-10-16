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Gastronomi kazanında kaynayanlar

#Gastronomi#Brad Carter#Döner
Gastronomi kazanında kaynayanlar

Berlin’de yediği dönerlerden esinlenip bir Türk fırınından aldığı lavaşlarla döner servis etmeye başlayan İngiliz şef... Kapadokya’da Ermeni yemekleri de bulabileceğimiz bir restoran... Yeme-içme dünyasından en son haberler burada...

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AYAKÜSTÜ BURGER!

Şef İsmet Saz, şimdiye kadar yaptıklarından tamamen farklı olarak ‘yeni nesil sokak yemekleri’ konseptiyle hayata geçirdiği Bronco’yu Vadi İstanbul ve Kanyon’da açmıştı. Şef şimdi de farklı bir işbirliğiyle Bronco tatlarını daha fazla yemekseverle buluşturmaya başlamış. Altunizade ve Fulya’daki OPET istasyonlarında kurulan ‘food truck’larla (yemek kamyonetleri) buralar birer deneyim noktası haline getirilmiş. İsmet Şef’in menüyü birkaç çeşitle sınırlamadan geniş tutması da iyi haber. Brioche ekmekle hazırlanan hamburger, soslu tavuk, kokoreç ve taco gibi sokak lezzetleri, brisket, falafel, buffalo wings menüdekilerden bazıları. Bence bu iş tutar ve devamı gelir. Bir an önce kendi muhitime de gelmesini diliyorum.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

KAHVALTISI ÇOK KONUŞULUYOR

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“Hiçbir şeyi olmasa konumu yeter” dediğimiz yerlerden biri Bebek Hotel by The Stay. Ama onlar bunun arkasına sığınmıyor. Özellikle mutfaklarıyla epey iddialılar. Yer bulmakta zorluk çekilen kahvaltılarını çok özenli buldum. Granola, Fransız tostu gibi alternatifler var ama bence en iyisi Türk kahvaltısı. Peynir, kaymak, bal gibi ürünleri küçük üreticiden alıyorlar. Reçel, kahvaltılık sos ve ekmeklerse kendi üretimleri...

MICHELIN YILDIZLI ŞEFTEN DÖNER SERVİSİ

Birmingham’daki Michelin yıldızlı Carters of Moseley’in şefi Brad Carter, pandemi döneminde ‘yıldızlı’ yemeklerini pakete koyamayınca ‘One Star Döner’ projesiyle döner yapmaya başlamış, bunu paket servisle satmıştı. Beklemediği bir ilgiyle karşılaşan şef, projeyi restorana dönüştürmüş. Berlin’de yediği ve tadını unutamadığı dönerlerden esinlenerek kendi stilinde hazırladığı döneri, restoranın da olduğu Manchester’da bir Türk fırınından aldığı pide ve lavaşlarla birlikte servis ediyor. 

HERKES MERAK EDİYOR

Kapadokya’da yeni bir restoran var: Revithia. Sahibi Duran Özdemir yeme-içme âşığı bir Kayserili. ‘Sadece bölge malzemeleri’ konsepti artık klişeleşti ama burada bu felsefeye zeytinyağı kullanmayacak kadar sadıklar. Yöredeki köklü Ermeni mutfak kültürünü de iyi araştırıp restoranda bu yemeklere yer vermişler. İlk fırsatta gidip deneyeceğim.

Gastronomi kazanında kaynayanlar

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#Gastronomi#Brad Carter#Döner

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