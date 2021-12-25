Ã‡orbaya da yakÄ±ÅŸÄ±r, pilava da...

Haberin DevamÄ±

Anadoluâ€™da binlerce yÄ±llÄ±k bir geÃ§miÅŸe sahip badem, yÃ¼ksek protein oranÄ±yla kaliteli bir besin kaynaÄŸÄ±, doyurucu bir atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k. OsmanlÄ± saray mutfaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶zde malzemelerinden biri olmuÅŸ, Ã§orbadan pilava tÃ¼rlÃ¼ yemeklerde kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Ãœlkemizde en Ã§ok DatÃ§a YarÄ±madasÄ±â€™nda yetiÅŸiyor, oldukÃ§a yÃ¼ksek bir Ã¼retim hacmimiz var. Ama 90â€™Ä±n Ã¼zerinde badem Ã§eÅŸidimiz olduÄŸunu kaÃ§Ä±mÄ±z biliyor? Nurlu, ak, sÄ±ra gibi memleketimize Ã¶zgÃ¼ bademleri kullanarak yemeklere farklÄ± aromalar eklemek mÃ¼mkÃ¼n.

Hemen kollarÄ± sÄ±vamak isteyenler iÃ§in iÅŸte tariflerim...

DANEÄ° SARI

(4-5 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

* 1/2 kÃ¶y tavuÄŸu * 2 su bardaÄŸÄ± pirinÃ§

* 3 su bardaÄŸÄ± tavuk suyu

* 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±

* 1 su bardaÄŸÄ± badem * 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± safran

* 1 fincan gÃ¼l suyu * 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± bal * Tuz

NASIL YAPARIM?

Haberin DevamÄ±

* Ã–nce bademleri suya koyun ve safranÄ±

gÃ¼l suyuna bÄ±rakÄ±n.

* TavuÄŸu haÅŸlamaya baÅŸlayÄ±n, pirinci Ä±slayÄ±n.

* Suda beklettiÄŸiniz bademlerin kabuklarÄ±nÄ± soyun, bir kenara alÄ±n.

* PilavÄ± piÅŸireceÄŸiniz tencereye 3 su bardaÄŸÄ± tavuk suyu ve balÄ± koyup karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. KaynayÄ±nca iÃ§ine sularÄ± sÃ¼zÃ¼lmÃ¼ÅŸ pirinÃ§leri ve tuzu ekleyin, kÄ±sÄ±k ateÅŸte 10-15 dakika piÅŸirin.

* Bademleri ikiye bÃ¶lÃ¼n, tereyaÄŸÄ±nda altÄ±n sarÄ±sÄ± olana kadar soteleyin. AteÅŸten alÄ±n,

kÃ¢ÄŸÄ±t havlu Ã¼zerine yerleÅŸtirin.

* Pilava gÃ¼l suyu ve safranÄ± ekleyin, dikkatlice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. KapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±p 5 dakika daha kÄ±sÄ±k ateÅŸte piÅŸirin. AltÄ±nÄ± kapatÄ±p 10 dakika dinlendirin, bademleri ve tavuk parÃ§alarÄ±nÄ± koyup servis edin.

SARAY PÄ°LAVI

(4 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

* 2 su bardaÄŸÄ± GÃ¶nen baldo pirinÃ§

* 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± badem (kaynar suda

20 saniye haÅŸlanÄ±p kabuklarÄ± soyulmuÅŸ)

* 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± yayÄ±k tereyaÄŸÄ±

* 3 su bardaÄŸÄ± et suyu

* 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±

* 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kuru Ã¼zÃ¼m

* 1/2 demet dereotu, iri doÄŸranmÄ±ÅŸ

* 3 su bardaÄŸÄ± su * Tuz

NASIL YAPARIM?

* Pirinci, niÅŸastasÄ± gidene kadar yÄ±kayÄ±n ve Ã§ok az tuzla birlikte Ä±lÄ±k suda 20 dakika Ä±slayÄ±n. Daha sonra sÃ¼zÃ¼n, nemini alÄ±n.Â

* Bademleri ikiye bÃ¶lÃ¼n ve altÄ±n sarÄ±sÄ± olana kadar tereyaÄŸÄ±nda soteleyin. AteÅŸten alÄ±p kÃ¢ÄŸÄ±t havlu Ã¼zerine yerleÅŸtirin.

* TereyaÄŸÄ±nÄ± tercihen bakÄ±r bir tencerede eritin, pirinci ekleyin. TuzlayÄ±p kÄ±sÄ±k ateÅŸte 20 dakika kavurun. Et suyunu ekleyip yÃ¼ksek ateÅŸte 1 dakika kaynatÄ±n. AteÅŸi kÄ±sÄ±n, tencerenin kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±p 10-15 dakika piÅŸirin. 20 dakika demlenmeye bÄ±rakÄ±n.

Haberin DevamÄ±

* Tencerenin kapaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±p tahta kaÅŸÄ±k yardÄ±mÄ±yla pirinÃ§leri kÄ±rmadan dikkatlice karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Badem ve kuru Ã¼zÃ¼mleri ekleyip kapaÄŸÄ±nÄ± kapatÄ±n, 10-15 dakika daha demlendirin. Servisten hemen Ã¶nce dereotlarÄ±nÄ± ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

GÃœLLABÄ°YE HELVASI

(10 porsiyon)

NE LAZIM?

* 300 gr bal * 100 gr tereyaÄŸÄ±

* 250 gr buÄŸday niÅŸastasÄ± * 200 gr badem

Â * 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¼l suyu * Mercimek bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde miski amber (yoksa damlasakÄ±zÄ±)

NASIL YAPARIM?

* Yayvan bir tencereye balÄ± koyun ve Ä±sÄ±tÄ±n. Ãœzerine tereyaÄŸÄ±nÄ± ekleyip ocaktan alÄ±n. Tahta kaÅŸÄ±kla karÄ±ÅŸtÄ±rarak tereyaÄŸÄ±nÄ± eritin.

Haberin DevamÄ±

* NiÅŸastayÄ± biraz suyla aÃ§Ä±n. BallÄ± tereyaÄŸÄ± tenceresini ocaÄŸa geri koyun, yavaÅŸÃ§a karÄ±ÅŸtÄ±rarak niÅŸastalÄ± suyu ekleyin.

* Bademlerin yarÄ±sÄ±nÄ± havanda dÃ¶vÃ¼lmÃ¼ÅŸ, diÄŸer yarÄ±sÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n olarak gÃ¼l suyuyla birlikte tencereye ekleyin. Miski amberi de ilave edip kÄ±sÄ±k ateÅŸte helva kalÄ±nlaÅŸÄ±ncaya kadar karÄ±ÅŸtÄ±rarak piÅŸirin.

* PiÅŸen helvayÄ± dÃ¼z bir tepsiye yayÄ±n. Ãœzerini file bademle sÃ¼sleyin. SoÄŸuyunca servis edin.

BADEMLÄ° TAVUK Ã‡ORBASI

Bu Ã§orba 1539â€™da Kanuni Sultan SÃ¼leymanâ€™Ä±n ÅŸehzadeleri iÃ§in dÃ¼zenlenen sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde yapÄ±lmÄ±ÅŸ. ÅženliÄŸin tamamÄ±nda sadece bu tarif iÃ§in 846 kilo badem kullanÄ±lmÄ±ÅŸ.

(6-8 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

Haberin DevamÄ±

* 1/2 kÃ¶y tavuÄŸu * 1 havuÃ§ (doÄŸranmÄ±ÅŸ)

* 1 soÄŸan (yemeklik doÄŸranmÄ±ÅŸ)

* 200 gr badem * 7-8 tel safran

* 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pirinÃ§Â* 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tereyaÄŸÄ± * 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± niÅŸastaÂ* 2 yumurta sarÄ±sÄ± *Â1-2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sirkeÂ Â

* 1 limonun suyu * 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

NASIL YAPARIM?

* SafranÄ± sirkede 3 saat dinlendirin.

* TavuÄŸu soÄŸan ve havuÃ§la birlikte bir tencerede haÅŸlayÄ±n. PiÅŸince tavuk etlerini didikleyin.

* Tenceredeki tavuk suyunun altÄ±nÄ± aÃ§Ä±n, pirinÃ§leri ekleyip su kÄ±vam alana kadar ara ara karÄ±ÅŸtÄ±rarak piÅŸirin.

Haberin DevamÄ±

* Bu sÄ±rada bademleri bir taÅŸÄ±m kaynatÄ±n. KabuklarÄ±nÄ± soyup havanda dÃ¶vÃ¼n veya hafif taneli kalacak ÅŸekilde mutfak robotunda parÃ§alayÄ±n. Bademleri daha sonra aÃ§Ä±k pembe renk alana kadar tereyaÄŸÄ±nda kavurun, kaynayan pirinÃ§li suya ekleyip 10 dakika piÅŸirin.

* Bir kÃ¢sede niÅŸastayÄ± yumurta sarÄ±larÄ±yla birlikte Ã§Ä±rptÄ±ktan sonra Ã§ok az su ve limon suyu ekleyerek sulandÄ±rÄ±n. Tencereye azar azar dÃ¶kerek ve sÃ¼rekli karÄ±ÅŸtÄ±rarak Ã§orbaya yedirin. SafranlÄ± sirkeyi de ekleyin ve piÅŸmeye bÄ±rakÄ±n.

* Ã‡orba kÃ¢selerine didiklediÄŸiniz tavuk parÃ§alarÄ±nÄ± koyun, Ã¼zerine Ã§orbayÄ± ekleyin. KÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ bademle sÃ¼sleyin. Dilerseniz nar taneleriyle de servis edebilirsiniz.