Yola 5 çocukla başladı, milyonlara ulaştı

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TOÇEV bugüne dek yaptıkları çalışmalarla Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmış bir sivil toplum kuruluşu. Okumak isteyen ancak eğitime erişemeyen çocukların yanında duran vakıf, şimdiye dek 30 projeye imza attı.

TOÇEV’in başkanı Ebru Uygun “40 bin 590 okula destek verdik, eğitim desteğimizle 310 bin 500 öğretmene ulaştık. Gurur duyduğumuz çalışmalarımızdan biri olan Payam Badem Köyü projesi kapsamında da 1.800 adet badem ağacı dikildi. Mutlulukla söylüyorum ki kurulduğumuzdan bu yana 8 milyon 337 bin 208 öğrencinin hayatına dokunduk” diye anlatıyor. Dile kolay 30 yıl; bu hikâyenin başlangıç noktasını soruyorum Ebru Uygun’a. “Bu vakfın tohumları içime düştüğünde 11 yaşımdaydım. Esasında o zamanlar ismini koymadığım ve ileride beni bu noktaya ulaştıracağını düşünmediğim bir başlangıçtı” diye anlatıyor.

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23 yaşında genç bir kadınken planlarını netleştiriyor ve ailesiyle paylaşıyor, ailesi endişeleniyor. “Yurtdışından döndüğümde vakıf kurmayı bilmeden ‘O çocukların okumasını istiyorum, bir şeyler yapmalı’ dediğimde haklı olarak ailemden tepki aldım. Çünkü bu çok büyük bir sorumluluktu, hayat boyu bunu sürdüremeyeceğimden endişe duyuyorlardı” diyerek anlattığı ailesinin tedirginliği Ebru Uygun’da bir motivasyon duygusu yaratmış aslında.

“Hep söylüyorum, esasında onların bu yaklaşımı benim hayata tutunma kaynaklarımdan biri oldu. Ailemi ikna etmek çok zordu. Yılmadan devam ettim, arkadaşlarımı ikna etmeye çalıştım ve 5 çocukla başlayan hikâyemiz şu anda milyonlarca çocuğa uzanıyor. Hayatımın her alanında hem kendime hem çevreme farkındalık yarattığımı hissediyorum. O zamanlar bu farkındalık sürecimin sonucu bu büyük aileye sahip olacağımı bilmiyordum” diye özetliyor yaşadıklarını Ebru Uygun.

Farklı bir hayat hikâyesi var aslında. “Doğuştan kronik hastalıklarım var. Yanlış tedaviler sonucu, üç yıl kadar ABD’de tedavi görmek zorunda kaldım. Öncesinde, 2010’ların başında gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı karanlıkta yaşadığım bir dönem oldu. Bu süreçte mum ışığında ebru yapmaya başladım. Ebrunun hem ilham hem şifa olan yanını keşfettim. O dönem Yaşam Atölyesi’nden danışmanlık ve mentorluk eğitimi aldım. Tedavi için ABD’ye giderken beni şifalandıracak tüm ekipmanı yanımda götürdüm. İyi hissettiğimde ebruyla ilgileniyor, diğer hastalara mentorluk yapıyordum. Hastane yönetimi ancak ABD’den bir sertifika alırsam bunu yapabileceğimi bildirince Life Mastery Institute’ten ‘Dreambuilder Coaching’ eğitimi aldım ve ‘Hayalini Yarat Atölyesi’nin ilk örneklerini de burada kronik hastalarla yaptım.”

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Hayatının hemen her döneminde herkesin hayatına dokunmayı amaç edinmiş Ebru Uygun. Yıllar içinde gelişen atölye çalışmalarını mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırmaya çalışıyor, bir yandan da 30’uncu yıldönümünü kutlayan TOÇEV ile çocukların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

‘Merak edip üreterek, yaşama katılarak...’

“Her 5 yılda bir ses getiren bir proje hazırlıyoruz. Bu yıl da ‘Metanoya TOÇEV Köyü’ olacak. Edremit Körfezi’nde, Kaz Dağları’ndaki köyümüzde çevre dostu altyapılar, doğayla uyumlu çocuk ve genç etkinlikleri, çevre eğitim programları, organik beslenmeyi destekleme, geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda atölyeler, ekosistemimizi korumaya yönelik oyunlar, yenilenebilir enerji kullanımı, doğadan edindiğimiz malzemelerle sanat icra etme ve topluma yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirme gibi çalışmalarımız olacak.”

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“Çocukların bu köyde merak ederek, üreterek ve yaşama katılarak yeni bir öğrenme yöntemi geliştireceklerini hayal ediyoruz.”