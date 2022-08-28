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Tabiatın büyük ödülleri

Güncelleme Tarihi:

#Nature TTL#Yılın Fotoğrafçısı#Hürriyet Pazar
Tabiatın büyük ödülleri
Yücel SÖNMEZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 07:00

Profesyonel doğa fotoğrafçılığı akademisi Nature TTL, her yıl düzenlediği ‘Yılın Fotoğrafçısı’ yarışmasının kazananlarını açıkladı. 8 kategoride birincilik için yarışan 8 binden fazla fotoğraf arasından seçilenler içinde görüntülemesi en zor yaban hayvanı kar leoparı da var, güve de…

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‘Bir Kedi ve Avı’

Dennis Stogsdill

Tabiatın büyük ödülleri

Yarışmanın büyük ödülünü kazanan fotoğrafçı kendisine bu başarıyı getiren karenin hikâyesini şöyle anlatıyor: “Tanzanya’daki Ndutu Gölü kıyısında bir yabankedisinin kuş avladığını duyunca görmek için koştuk. Gittiğimizdeyse bu yabankedisinin bir karakulak olduğunu anladık. Sığlıklarda beslenen flamingoları avlıyordu. Biz vardıktan bir dakika sonra karakulak, takip etmeye başladığı güzel ama şanssız kuşlardan birini avlamayı başardı.”

‘Seni Görüyorum’

Tomasz Szpila

Tabiatın büyük ödülleri

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Hayvan Portreleri kategorisinde birinci seçilen Polonyalı fotoğrafçı Tomasz Szpila, bufaloyu yiyen aslanları görüntülediği sırada yaşadıklarını “Büyük bir aslan gözlerinizin içine baktığında, bir arabada güvenli bir şekilde oturduğunuzu hemen unutursunuz. İçgüdüsel olarak bir avcıyı kışkırtmamak için arabanın içinde daha derine iner ve yavaşça geri çekilirsiniz. Neyse ki o ve kardeşleri birkaç dakika önce avladıkları genç bir bufaloyu yemekle meşguldü” diye anlatıyor.

‘Dünyaya Tepeden Bakış’

Sascha Fonseca

Tabiatın büyük ödülleri

Kamera Tuzakları kategorisinde dereceye giren fotoğraf dünyanın görüntülenmesi en zor olan canlılarından kar leoparını, Hindistan’daki Ladakh Sıradağları’nda, etrafta avını tararken gösteriyor. Fotoğrafçı görüntüyü Hint Himalayaları’nda üç yıllık bir kamera tuzağı projesiyle elde etmiş.

‘Günbatımı Işını’

Dennis Stogsdill

Tabiatın büyük ödülleri

Sualtı kategorisinin kazananı olan fotoğraf, Maldivler’in başkenti Male’nin yakınındaki ünlü ‘Tuna Factory’ dalış alanında günbatımına doğru çekilmiş.

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‘Bir Güvenin Yolculuğu’

Tibor Litauszki

Tabiatın büyük ödülleri

Küçük Dünya kategorisinin şampiyonu olan kare Macaristan’ın Őrség Milli Parkı’nda çekilmiş. Fotoğrafçı uçuşu takip etmek ve güveyi aydınlatmak için bir LED ışığı kullandığını söylüyor.

‘Bakış Açıları’

Achintya Murthy

Tabiatın büyük ödülleri

Bu yılın 16 yaş altı kategorisinin kazananı 13 yaşındaki Hindistanlı fotoğrafçı Achintya Murthy oldu. “Mabar muhabbetkuşları harika yaratıklardır. Ayrıca mavi kanatlı muhabbetkuşları olarak da adlandırılırlar. Genellikle birlikte gezerler ve çok sayıda görülürler” diye fotoğrafı anlatan Murthy “Bu görüntüyü çekmek benim için bir ayrıcalıktı. Fotoğraf Hosanagara, Karnataka, Hindistan’da çekildi” diyor.

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Tabiatın büyük ödülleri

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#Nature TTL#Yılın Fotoğrafçısı#Hürriyet Pazar

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