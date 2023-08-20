Nadir canlÄ±lardan gÃ¼zel haberler... Koruyunca kurtuluyorlar

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GeÃ§en haftanÄ±n Ã§evre gÃ¼ndemi, sorunlara yeni sorunlarÄ±n eklendiÄŸi ve bu sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in gayret sarf edenlerin seslerinin yÃ¼kseldiÄŸi bir seyir izledi. â€˜Sorunlar bildik, Ã§Ã¶zÃ¼m belli ancak gidiÅŸat ters yÃ¶ndeâ€™ diye Ã¶zetlenebilecek Ã§evre gÃ¼ndemi bir yana, geÃ§en hafta TÃ¼rkiyeâ€™nin en nadir iki canlÄ±sÄ±ndan gelen gÃ¼zel haber haftanÄ±n sÃ¼rprizi oldu.



Anadolu yabankoyunlarÄ± sadece Ã¼lkemizde yaÅŸayan bir tÃ¼r ve genetik Ã§alÄ±ÅŸmalarla Ã¼lkemizdeki evcil koyunlarÄ±n atasÄ± olduÄŸu kabul ediliyor. DÃ¼nya DoÄŸayÄ± ve DoÄŸal KaynaklarÄ± Koruma BirliÄŸi (IUCN) verilerine gÃ¶re kÄ±rmÄ±zÄ± listedeki bu tÃ¼rÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ±n 1.131â€™e yÃ¼kseldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. Bununla birlikte tÃ¼rÃ¼n yok olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki umutlarÄ± da arttÄ±rmÄ±ÅŸ oldu.

DiÄŸer gÃ¼zel haberse yine dÃ¼nyanÄ±n en nadir canlÄ±larÄ±ndan biri olan Akdeniz foklarÄ±ndan geldi. YÄ±llardÄ±r TÃ¼rkiye kÄ±yÄ±larÄ±ndaki Akdeniz foklarÄ±nÄ± korumak iÃ§in uÄŸraÅŸ veren SualtÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± DerneÄŸi kamunun ilgili birimleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p gerekli izinleri alarak foklarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± maÄŸaralarÄ± zincirlerle gÃ¼venlik altÄ±na aldÄ±. Tur teknelerinin dahi iÃ§ine girdiÄŸi bu maÄŸaralar bundan sonra olmasÄ± gerektiÄŸi gibi foklara ait olacak. Foklar iÃ§in bazÄ± Ã¶nemli koy ve kÄ±yÄ±lar da daha Ã¶nce koruma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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KISA KISAÂ

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TÃœRKÄ°YEâ€™DE SICAKLIK REKORU KIRILDI

EskiÅŸehirâ€™in SarÄ±cakaya ilÃ§esinde 16 AÄŸustosâ€™ta Ã¶lÃ§Ã¼len 49,5 derece sÄ±caklÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™nin yeni rekoru olarak kayÄ±tlara girdi. Rekor daha Ã¶nce 49.1 dereceyle ÅžÄ±rnak, Cizreâ€™deydi. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaki Hatayâ€™Ä±n ilÃ§esi Hassaâ€™yÄ± 48,5 dereceyle Urfaâ€™nÄ±n Siverek ilÃ§esi, 48,4 dereceyle Adanaâ€™nÄ±n Kozan ilÃ§esi takip ediyor.

BÃœYÃœK GÃ–Ã‡ BAÅžLADIÂ

â€˜SÃ¼zÃ¼len kuÅŸlarâ€™ olarak adlandÄ±rÄ±lan ve baÅŸlÄ±calarÄ± leylek, kartal, ÅŸahin ve atmaca olan kuÅŸlarÄ±n sonbahar gÃ¶Ã§Ã¼ baÅŸladÄ±. Ekim sonlarÄ±na kadar devam edecek sÃ¼reÃ§te ilk olarak leylekler ve kartallarÄ±n gÃ¶Ã§Ã¼ gerÃ§ekleÅŸecek. DiÄŸer kuÅŸlarÄ±n da sÄ±rasÄ±yla Ã¼stÃ¼mÃ¼zden geÃ§eceÄŸi bu gÃ¼nlerde Ã‡amlÄ±ca Tepesiâ€™nden teleskop ve dÃ¼rbÃ¼nlerle kuÅŸlarÄ± yakÄ±ndan gÃ¶zlemleme fÄ±rsatÄ± bulabilirsiniz. Ä°stanbulâ€™un Ã¼zerinden geÃ§ecek olan kuÅŸlar Ã‡ukurova, KÄ±zÄ±lÄ±rmak, GÃ¶ksu ve MeriÃ§ gibi deltalar; Burdur, Uluabat, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece gibi gÃ¶llerle Ã§ok sayÄ±da baraj gÃ¶lÃ¼, sazlÄ±k ve bataklÄ±ÄŸa uÄŸrayacak. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™nin hemen her yerinden bu gÃ¶Ã§lere ÅŸahitlik etmek mÃ¼mkÃ¼n.

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2035â€™TE ARAMIZDAN AYRILIYORLAR

Daha bu yÃ¼zyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda sayÄ±larÄ± milyonlarla ifade edilen Afrika penguenlerinin 2035â€™te neslinin tÃ¼keneceÄŸini geÃ§en gÃ¼nlerde bizzat bu canlÄ±yÄ± koruyanlar aÃ§Ä±kladÄ±. AÅŸÄ±rÄ± avlanma ve Ã§evresel deÄŸiÅŸikliklerin neden olduÄŸu yok oluÅŸ sÃ¼recinin Ã¶nÃ¼ne Koruma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na karÅŸÄ±n geÃ§ilemedi. Uzmanlar 11 binden az Ã¼reyen Ã§ift olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.



Penguen, UluslararasÄ± DoÄŸayÄ± Koruma BirliÄŸi tarafÄ±ndan nesli tÃ¼kenmekte olan tÃ¼rlerin kÄ±rmÄ±zÄ± listesinde. 2035â€™e gelindiÄŸinde mevcut eÄŸilimlere gÃ¶re, tÃ¼rÃ¼n vahÅŸi doÄŸada hayatta kalmaya devam etmesi iÃ§in yeterli Ã¼reme Ã§ifti olmayacak.

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ÃœLKEMÄ°ZDE Ä°KÄ° YENÄ° KÃ–STEBEK TÃœRÃœ KEÅžFEDÄ°LDÄ°

Ondokuz MayÄ±s, Indiana ve Plymouth Ã¼niversitelerinden araÅŸtÄ±rmacÄ±lar TÃ¼rkiyeâ€™nin doÄŸusunda iki yeni kÃ¶stebek tÃ¼rÃ¼ keÅŸfetti. â€˜Zoological Journal of the Linnean Societyâ€™ dergisinde yayÄ±mlanan buluÅŸla birlikte Avrasya kÃ¶stebeÄŸi tÃ¼rlerinin sayÄ±sÄ± 16â€™dan 18â€™e yÃ¼kselmiÅŸ oldu. HakkÃ¢ri ve Bitlis-Tatvanâ€™da keÅŸfedilen kÃ¶stebeklere â€˜Talpa hakkariensisâ€™ ve â€˜Talpa davidiana tatvanensisâ€™ adÄ± verildi.