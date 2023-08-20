İstanbul deprem seferberlik planı

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ULAŞIM VE TAHLİYE



◊ Olası Marmara depreminden sonra kullanılacak lojistik merkezler, heliport alanları, iş makinesi garajları, havalimanları acil ulaşım yolları, barınma alanları, denizyolu iskeleleri, deniz tahliye koridoru, deprem yardım koridorları belirlendi.

◊ İstanbul Havalimanı, Samandıra Askeri Havaalanı, Hazerfen Havaalanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Çorlu Havalimanı tahliye ve yardım için kullanılacak. Ayrıca kıyılara 6 yüzer iskele yerleştirilecek.



◊ 2 bin 450 hektar geçici barınma alanı var. Hedef bunun 2,2 katına çıkması.

DOĞALGAZ



◊ İstanbul’daki tüm doğalgaz altyapısı Uzaktan Gözlem-Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) merkezinden 7/24 izleniyor. Depremde doğalgaz akışı uzaktan kesilebiliyor.



◊ Deprem Erken Uyarı Sistemi mevcut. Marmara Denizi’nde 832 ivmeölçer çalışıyor. Bu sistemle deprem dalgalarının kıyıya ulaşmasından itibaren, depremin belli bir şiddet eşiğini geçmesi halinde doğalgaz akışı otomatik olarak kesilebiliyor.



◊ Fiber Optik Tabanlı Deprem Erken Uyarı Sistemi Projesi geliştiriliyor. Ambarlı-Pendik arasındaki mevcut fiber optik kabloları erken uyarı sensörü olarak kullanılabilecek. Olası bir Marmara depreminde, 3-30 saniye arasında bir erken uyarı süresi elde edilecek.



◊ Dağıtım hatlarında depremlerde neredeyse hiç hasar almayan polietilen borular kullanılıyor.



◊ Robot Göz adlı ‘boru içi denetleme robotu’ projesinin son fazı gelecek yıl tamamlanacak. Bu sayede hangi borularda hasar olduğu hızla tespit edilebilecek.



◊ Deprem Risk Azaltım Sistemi sayesinde depremden sonra 15 dakika içinde hasar haritaları üretilebiliyor ve acil müdahale ekiplerine ulaştırılabiliyor.



◊ Çevrimdışı mobil CBS uygulaması hayata geçirildi. Bu sayede internet olmasa bile altyapı sistemine ulaşılıyor. Ayrıca afet sonrası kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla mevcut analog telsiz sistemi yenilendi.

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METRO



◊ Metro tünelleri ve istasyonlar büyük depremler son rasında hemen kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Metro sistemleri standart yapılara göre 1,5-2 kat daha güvenli sistemler.



◊ Afet durumunda otomatik olarak devreye giren kesintisiz enerji, aydınlatma ve havalandırma sistemleriyle yolcu tahliyesi için acil tahliye merdivenleri ve acil kaçış tünelleri var.



◊ 321 kilometre uzunluğunda ve 248 istasyona sahip. Bu istasyonlar afet sonrası toplanma, acil sağlık müdahalesi, lojistik merkezi ve barınma gibi önemli fonksiyonlar için kullanılmaya hazır durumda.



◊ 75 kilometre uzunluğundaki HIZRAY hizmete girdiğinde Beylikdüzü’nden Sabiha Gökçen’e 50 dakikada erişilecek ve aynı zamanda olası bir deprem durumunda şehrin iki yakasını birbirine bağlayan önemli bir lojistik koridor alternatifi olacak.

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ATIK



◊ Öncelikle yaşam ve güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için enkazlar temizlenecek. Atıklar önceden belirlenen geçici depolama merkezlerine taşınacak. Gerekli ayrıştırma çalışmalarının ardından izinli döküm alanlarına veya İstanbul Valiliği’nin belirleyeceği noktalara taşınacak. Döküm alanlarına taşınan toksik, zehirli enkaz atıklar bertaraf edilecek.



◊ Atık transfer merkezleri depremde zarar görürse atıklar önceden belirlenen geçici depolama alanlarında ayrıştırılacak ve bertaraf edilecek.

SU



◊ İstanbul’a su sağlayan bütün barajların deprem ve taşkın risk analizleri yapıldı.



◊ Şehrin yeraltı sularının depolandığı yerleri (hidrojeolojik ortamlar), yayılımlarını ve diğer özgün niteliklerini ortaya çıkarmak amacıyla başlanan çalışma tamamlandı. Deprem sonrası içme ve kullanma suyu teminine yönelik ayrıntılı haritalar hazırlandı.

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BİNALARI YENİLEME ÇALIŞMALARI

Prof. Dr. Naci Görür “deprem olacak mı olmayacak mı, nerede ve ne zaman olacak, benim olduğum muhit sağlam mı değil mi... Bunları artık bırakalım. Bu depremi biz engelleyemeyiz ve milyonlarca sene devam edecek. Gelin, deprem dirençli yerleşim alanları için mücadele edelim” diyerek deprem öncesi yapılması gerekenlere de dikkat çekti. İBB’nin bu kapsamda yaptığı çalışmalarsa şöyle:



◊ Hızlı tarama ile bina inceleme hizmeti sunuyor.



◊ Hem katılım ve çözüm ofislerinde hem de kentsel dönüşüm mobil iletişim ofislerinde İstanbullulara teknik ve hukuki danışmanlık yapıyor.



◊ Mobil deprem iletişim ofisi mahalleleri dolaşarak zeminle ilgili bilgilendirme yapıyor.



◊ İstanbul’un zeminini anlamaya yönelik mikrobölgeleme çalışmalarının 257 kilometrekarelik kısmı 2024’ün ilk çeyreğinde tamamlanmış olacak.



◊ Marmara kıyısındaki 17 ilçe için mahalle bazında tsunami risk analizi ve eylem planı raporları hazırlandı.



◊ ‘İstanbul Yenileniyor’ platformu İstanbulluların binalarını uygun koşullarla yenilemesi için yardımcı oluyor. Binalarını yenileyen İstanbulluları banka kredilerinin faizlerini üstlenerek destekliyor.