Bu yıl en az 306 kadın öldürüldü!

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Kadına şiddet evde, ailede, toplumda, okulda, işyerinde, sokakta, siyasette, dilde ve hukukta bu yıl da devam etti. 2021’de en az 306 kadın, erkekler tarafından öldürüldü; sayısız kadın şiddet, taciz ve tecavüze maruz kaldığı için resmi makamlara başvurdu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Bianet’in aylık raporlamalarına göre 2021’de kadınlar en çok eşleri ya da sevgilileri tarafından, ateşli silahlarla, aslında güvende olmaları gereken evlerinde öldürüldü! 1 Ocak- 17 Aralık tarihleri arasında işlenen kadın cinayetlerini, alınan kararları ve en çok tartıştığımız konu başlıklarını inceledik.

OCAK

Sarsıldık

İstanbul’da yaşayan 1 çocuk annesi 43 yaşındaki Ferdane Kurt kaldığı otelde çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü. Fail aynı otelde kalan bir kişiydi.

Umutlandık

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Didem Mengü’nün 9 Ocak’ta görülen duruşmasında mahkeme emsal niteliği taşıyan bir karar aldı. “Benim de hayatım mahvoldu” şeklinde kendini savunan faile indirimsiz ceza verildi.

Tartıştık

23 farklı dilekçeyle şikâyette bulunmasına rağmen eski eşi Yalçın Özalpay tarafından öldürülen Ayşe Tuğba Arslan’ın güvenliğinden sorumlu yetkililer için soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.

23 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ. 14 KADIN ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.

ŞUBAT

Sarsıldık

Özgecan Aslan’ın ölüm yıldönümünde (11 Şubat 2015) Hatay’da başka bir kadın cinayeti işlendi. 38 yaşındaki Şule Yıldırım, çocuklarının gözü önünde, kocası Ercan Yıldırım tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

33 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ. 12 KADIN ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.

MART

Sarsıldık

Antalya’da yaşayan 20 yaşındaki 1 çocuk annesi Mervenur Polat, Cüneyt Akyol tarafından iple boğularak öldürüldü. Failin Mervenur’un cesedini kargoyla ailesinin evine gönderip orada sakladığı öğrenildi.

Umutlandık

Şule Çet davasında Yargıtay Başsavcılığı fail Çağatay Aksu’ya uygulanan cezai indirimin bozulmasını ve faile yardım etmekten ceza alan Berk Akand’ın da asli fail olarak yargılanmasını talep etti.

Tartıştık

20 Mart’ta Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karar verildi.

36 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ. 19 KADIN ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.

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NİSAN

Sarsıldık

39 yaşındaki Arzu İlhan Koca, evli olduğu Gökhan Koca tarafından çocuklarının gözü önünde kesici aletle öldürüldü. Arzu’nun uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak failin buna rağmen eve gelerek cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Tartıştık

23 yaşındaki Dilara Kandak’ın katil zanlısı olarak yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski eş Ahmet Yorulmaz dosyanın istinafa taşınmasının ardından 8 Nisan’da yeniden yargılandı

ve beraat etti.

17 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ. 14 KADIN ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.

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MAYIS

Sarsıldık

Antalya’da yaşayan 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Aslı Öztürk, evli olduğu Mesut Öztürk tarafından boğularak öldürüldü. Cesedi kepçeyle gömen fail şüphe çekmemek için jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Tartıştık

Bursa’da sokakta yürüyen 18 yaşındaki genç kadına muştayla saldıran Sedat A. “Pardon, başkasına

benzettim” diye ifade verince adli denetim şartıyla serbest bırakıldı.

18 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ. 20 KADIN ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.

HAZİRAN

Sarsıldık

Aksaray’da yaşayan 38 yaşındaki Yemen Akoda boşanma aşamasında olduğu Eşref Akoda tarafından evinin önünde öldürüldü. Kurbanın daha önce fail hakkında şikâyetçi olduğu, uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Yemen Akoda’nın kızıysa isyan ederek “50 kere şikâyet ettik, 50 kere. Neredeydiniz” dedi.

Tartıştık

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Şüpheli bir şekilde balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen cinayetinin sanığı Mehmet Kaplan, 16 Haziran’da ev hapsi verilerek tahliye edildi. Tahliyesinin ardından çok tepki alan sanınk sonucu gün içerisinde yeniden tutuklandı.

24 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ. 20 KADIN ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.

TEMMUZ

Sarsıldık

İzmir’de yaşayan 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Sevda Çelemoğlu, Soner Çetin tarafından 3 yaşındaki kızının gözü önünde kıskançlık bahanesiyle bıçaklanarak öldürüldü. Kurban, katil hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı.

Tartıştık

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4’üncü Yargı Paketi’nde yer alan ve cinsel istismar suçlarında tutuklama için ‘somut delil’ şartını öngören 13’üncü madde TBMM’den geçti.

24 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ. 12 KADIN ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.

AĞUSTOS

Sarsıldık

21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu, kendisine iş teklif eden Mustafa Murat Ayhan tarafından cinsel tacize karşı koyduğu için boğularak öldürüldü. Failin, Azra’nın cesedini parçalayıp ıssız bir araziye attığı öğrenildi.

34 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ. 21 KADIN ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.

EYLÜL

Sarsıldık

Hatay’da yaşayan 41 yaşındaki Aynur Mert evli olduğu eski uzman çavuş Turgay Mert tarafından boğularak öldürüldü. Turgay Mert daha sonra zehirli ayranla oğlu Mehmet Ali Mert’i öldürmek istedi. Fail ayranı içmeyince oğlunu boğarak öldürdüğünü, daha sonra eve gelen

16 yaşındaki kızı Aleyna Mert’i de boğduğunu itiraf etti.

Umutlandık

Anayasa Mahkemesi, 29 Eylül’de eski eşi tarafından 2013’te öldürülen akademisyen Serpil Erfındık’a yönelik yeterli önleyici ve koruyucu tedbir alınmadığı gerekçesiyle ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanmasına karar verdi.

26 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ. 19 KADIN ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.

EKİM

Sarsıldık

25 yaşındaki Şebnem Şirin, ayrılmak istediği erkek tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadını katleden Furkan Zıbıncı’nın gasp ve cinsel istismar da dahil olmak üzere altı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

22 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ. 19 KADIN ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.

KASIM

Sarsıldık

Songül Sarı evine 1 kilometre mesafedeki kuyuda ölü bulundu. Songül kuyunun duvarına kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazıp ölümünden sorumlu tuttu.Başak Cengiz 9 Kasım’da hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü.

Umutlandık

Metro istasyonunda genç bir kadını bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz’ın ifadesini alan Cumhuriyet Savcısı Fatmagül Yörük, manifesto gibi bir sevk yazısıyla tutuklama talep etti: “Sokaklar, metrolar, korku dolu değil, güven dolu olmalı. Şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, tüm kadınların özgürce yaşama haklarına saldırıdır” dedi.

34 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ. 21 KADIN ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU.

ARALIK

Sarsıldık

Hörmet Doğan, Kayseri’de eşi Kaya Doğan tarafından kıskançlık bahanesiyle bıçaklanarak öldürüldü. Fail aynı olayda Hörmet’in 1.5 yaşındaki kızı Yasemin Nur Susoyak’ı da öldürdü.

17 ARALIK 2021’E KADAR BASINA YANSIYAN EN AZ 15 KADIN CİNAYETİ İŞLENDİ.

“6284’ÜN UYGULANMASINDA SAKATLIK...”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yeniden üretilmeye çalışıldığı, kadınların fikirlerini ifade etmek istedikleri için kamusal engellerle karşılaştığı bir yıldı. En önemlisi, İstanbul Sözleşmesi’nden imza geri çekildi.

Hukuken hâlâ tartışmalı olan bu karar kadınlar kadar yasa uygulayıcıları da etkiledi. 6284 sayılı, kadınları şiddetten koruyacak kanunumuzda hiçbir değişiklik yapılmamışken bile İstanbul Sözleşmesi’nden imzanın geri çekilmesi 6284’ün uygulanmasında sakatlığa yol açtı.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ GERİLEDİ”

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllü çalışmacısı Gülsun Kanat

2021 özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gerilemenin görüldüğü bir yıldı. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek de bu gerilemenin en büyük kanıtı oldu. Nefsi müdafaa sebebiyle cinayet işlemek zorunda kalan kadınlar çok ağır cezalara çarptırıldı. Erkeklerse takım elbise ve ‘iyi hal’ ile indirim aldı!

2007’de oluşturulan ve her 5 yılda bir yenilenen ulusal eylem planları artık bir an evvel uygulanmalı. Cinsiyet ayrımcılığına karşı, kadından ve kadının özgürlüğünden yana olan uygulamalar harekete geçirilmeli.