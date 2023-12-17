30 sene, 150 sergi, 1.500 sanatçı

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Akbank Sanat’ın yolculuğu 1993 yılında İstiklal Caddesi’ndeki binasında başladı. 30 yıl boyunca sergiden konserlere ve gösterilere birçok etkinliğe ev sahipliği yapan kurum, farklı disiplinlerden sayısız sanatçıyı sanatseverlerle buluşturdu. Marina Abramovic’ten Refik Anadol’a yaklaşık 1.500 sanatçının yolu Türk çağdaş sanatının hafızalarından sayılan Akbank Sanat’tan geçti.

Akbank Sanat’ta dans gösterileri, seminerler, söyleşiler ve film gösterimleri de oluyor. Soldaki fotoğraf 1980’lerden, aynı binadaki Akbank Parmakkapı Şubesi...

Geçen hafta 30’uncu yıl kutlamaları kapsamında Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde açılan ‘Bir İçgörü Mekânı: Akbank Sanat ve 30 Yıl’ adlı sergiyi gezdik. Sanatseverleri çağdaş sanat tarihinde adeta yolculuğa çıkaran sergide kimler yoktu ki; Sarkis, Marcel Broodthaers, Refik Anadol...

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Kurumda 2003’ten beri danışmanlık yapan Hasan Bülent Kahraman o yıla özellikle dikkat çekiyor: “Türkiye’de gelişen galeriler, müzeler, fuarlar 2003’te henüz ortada yokken Akbank Sanat, güncel sanatın dünyadaki pozisyonunu, konumunu Türkiye’ye taşıyan sergiler düzenledi. Dolayısıyla güncel sanatın bugünkü mertebesine gelişinde Akbank Sanat’ın oynadığı rol inkâr ve ihmal edilemez.”

Al Di Meola (solda) 33’üncü Akbank Caz Festivali’nde AKM’de konser verdi. Stacey Kent (sağda) ise 2005’te İstanbul’daydı.

NİL YALTER’DEN SARKİS’E...

Hasan Bülent Kahraman, sergiyi hazırlarken güncel sanat alanında çok etkili olan bazı sanatçıları öne çıkarmış. “Nil Yalter’in 1994-95 yılında Akbank Sanat’ta sergi açması çok önemli bir harekettir” diyor örneğin. Ve dünden bugüne Akbank Sanat’ta gerçekleşen, unutamadığı sergileri anlatıyor:

- 1993-94 yılında açılan Ali Akay’ın ‘Gelecek Demokrasi’ sergisi.

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- Dünyada güncel sanatın kurucusu kabul edilen Marcel Broodthaers’ın yapıtlarını gösterdiğimiz, 2014-15 yılındaki ‘Sözcükler, Nesneler, Kavramlar’ sergisi.

- Benim çok önemsediğim Magdalena Abakanowicz’in sergisini 2012’de açtık. O serginin düzenlemesi bugün Chicago Üniversitesi’nde ders olarak okutuluyor.

- Sarkis’in 2005’te yaptığı ‘Bir Kilometre Taşı’ sergisi.

- 2019’da Sudarshan Shetty sergisini yaptık. O, çok çok ilginç bir sergiydi.

- 2020’de Marina Abramovic’in sergisi oldu. Çok etkileyiciydi.

- Dijital sanat alanında Ceren ve Irmak Arman’ın 2016’da düzenlediği ‘Monochrome’ var.

- Selçuk Artut’un 2019’da yaptığı ‘Distopya Ses Sanatı’ ses enstalasyonu sergisi.

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Lawrence Lek’in ‘İnsanın Yeni Gündemi’ sergisi 13 Nisan 2019’da açıldı. 25 Mayıs 2019’da sona erdi.

BANKA ŞUBESİYDİ, SANAT KURUMU OLDU

Kurulduğu günden bu yana sanata destek veren Akbank, 1993 yılında etkinliklerini de Beyoğlu’ndaki binaya taşıdı. Akbank Sanat’ın müdürü Derya Bigali o günleri şöyle anlatıyor: “Oradaki Akbank şubesi kapatılıyor ve ‘Akev’ adı altında ilk Akbank Sanat Binası yapılıyor. Kısa bir süre sonra ‘Aksanat’ ismini alıyor ve çalışmalarını devam ettiriyor. İlk zamanlar arşiv çalışmaları, sergiler var, arada konserler düzenleniyor. Fakat 2000 yılında bankanın ‘Yeni Ufuklar’ projesi kapsamında bina tekrar yenileniyor ve vizyonu değişiyor. Tamamen çağdaş sanata yöneliyor. Bankanın ismiyle bir bütünlük olması açısından adı Akbank Sanat oluyor.”

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Sergiyi gezerken 30 yıl boyunca açılan sergilerle ilgili bilgiye ulaşıyorsunuz.

‘TÜRKİYE’DE CAZ FESTİVALİ YOKTU’

Akbank’ın düzenlediği Akbank Caz Festivali’yse bu yıl 33’üncü yaşını kutladı. Derya Bigali’yle festivalin ilk düzenlenmeye başladığı yılları da konuşuyoruz:

“Akbank Caz Festivali ilk başladığı yıllarda Türkiye’de caz festivali yoktu. Konserlere çok az izleyici geliyordu. Ama şu anda festival daha başlamadan birçok konserin biletleri tükenmiş oluyor.”