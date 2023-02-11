Yardım göndermeden, bunları mutlaka okuyun!

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Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Binlerce gönüllü afet bölgesine koştu, geride kalanlar bulundukları illerde belediyelere akın etti, depremzedeler için yardım toplamaya girişti. Ancak bilinçsizce ve münferit gönderilen yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor, bağışçıların emeğinin ziyan olmasına, mevcut çalışmaların sekteye uğramasına yol açabiliyor. Ayrıca sosyal medyada yardım isteyen pek çok sahte hesap da dolaşıyor. Bu nedenle bağışların AFAD koordinasyonu dahilindeki kurumlara, belediyelere ve belirlenen listelere göre yapılması önem taşıyor.



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AFAD: Bağışları, kurumun internet sitesindeki sanalPOS ve banka hesapları üzerinden alıyor. Sitede her banka için Türk lirası, dolar ve euro hesap bilgileri paylaşılıyor. Ayrıca ‘DEPREM’ yazıp 1866’ya SMS göndererek 20 lira bağış yapmak mümkün. AFAD Başkanlık Kampanya Hattı’na ise

(0312) 258 23 23 numaralı telefondan dahili 1866’yı çevirerek ulaşabilirsiniz. İl bazında ayni yardımların toplanmasını valilikler koordine ediyor. Listeler ihtiyaçlara göre güncellendiği için yardım paketi hazırlamadan önce AFAD sosyal medya hesaplarındaki güncel listeyi kontrol etmek gerek. Bölgeye gitmek isteyenlerse AFAD gönüllüsü olmak için site üzerinden başvuruda bulunabilir.

www.afad.gov.tr

KIZILAY: Kurumun internet sitesi üzerinden kredi kartı/banka kartıyla ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağış yapılabilir. ‘AFET’ yazıp 2868’e gönderilen her mesajla 15 lira destek veriliyor. E-devlet üzerinden de Kızılay’a bağış yapmak mümkün. Kızılay’ın dijital destek kartları (50 ve 100 liralık) Trendyol’da satışta. Yaralılara kan bağışlamak yapılacak en önemli yardımlardan biri. Ancak Kızılay yaptığı duyurularda kanın saklanma süresinin 5-6 gün olması sebebiyle kan bağışını günlere yaymanın önemine değiniyor. Hem bu konuda hem de yapılacak her türlü ayni, nakdi yardım için 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma hattından bilgi alınabilir. www.kizilay.org.tr üzerinden bağış yapılabilir.



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AKUT: Garanti BBVA, QNB Finansbank ya da Türkiye İş Bankası’ndaki hesaplarına havale/EFT yöntemiyle bağış yapabilirsiniz. Ayrıca ‘AKUT’ yazıp 2930’a gönderilen kısa mesajla

10 liralık bağış yapılıyor. AKUT gönüllüsü olmak isteyenler site üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

www.akut.org.tr

BELEDİYE: Türkiye’deki her belediye, kaymakamlık ve valilik yardım organizasyonu yürütüyor. Gelen yardımları tasnif edip deprem bölgesine gönderiyorlar. Bazıları hazır yardım paketleri sunuyor. 153’ten belediyelerle iletişime geçip güncel ihtiyaç listelerini, hazırlanan paketleri teslim etmek için en yakın merkezin nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Belediyelerde 7/24 süren tasnif, paketleme, kolileme, taşıma işlemlerine yardımcı olmak için gönüllü çalışmak mümkün.

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E-TİCARET SEFERBERLİĞİ: Ticaret Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ kapsamında Trendyol, Hepsiburada, Amazon, Migros, n11, Çiçeksepeti, Getir, Yemeksepeti, Koton,

LC Waikiki gibi pek çok firmanın e-ticaret sitelerinden verilen siparişler herhangi bir ticari amaç olmaksızın AFAD’a ulaştırılıyor. PTT, Aras, Yurtiçi, Sürat, GKN kargo şirketleri yardımları ücretsiz taşıyor. Boyner ve Trendyol’da Kızılay, AKUT, Ahbap dijital destek kartları sunuluyor.



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Müzisyen Haluk Levent’in kurduğu Ahbap Derneği’ne sitesi üzerinden bağış yapmak mümkün.IBAN bilgileri sosyal medya hesaplarında da mevcut. Kıvanç Tatlıtuğ’dan futbolcu Cristiano Ronaldo’ya pek çok ünlü ismin bağış yaptığı derneğin 50 ve 100 liralık deprem bölgesine destek kartları Trendyol’da satışa sunuluyor. Help Steps gibi uygulamalar üzerinden Ahbap’a destek vermek mümkün. Haluk Levent bağış yapmak isteyenlere bir dernek ya da belediyeyle hareket etmelerini öneriyor.

İHTİYAÇ HARİTASI/AFET HARİTASI: Afet Platformu’yla birlikte çalışan kurum ilk müdahale ekiplerinin ve depremden etkilenenlerin kışlık giysi, yiyecek, ısıtıcı, battaniye, hijyenik ped, çocuk bezi, temiz su, ilaç ve barınak gibi acil ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmak için çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte yürüttükleri ‘Bir Kira Bir Yuva’ kampanyasıyla depremde evini kaybedenlerle kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen yurttaşları buluşturuyor. ihtiyacharitasi.org

DOSTLUK ÇATISI VE OTELZ.COM: Hepsiemlak’ın kurduğu ‘Dostluk Çatısı’ konaklamaya müsait evi ya da odası olanlarla yer arayanları buluşturuyor. Platform üzerinden evinizi depremzedelere açabilirsiniz. Bölgede onlarca otel depremzedelere ücretsiz açıldı. Otelz.com’dan listeye erişilebiliyor. Turizm sektöründekiler bu yolla depremzedelere kalacak yer sunabilir.

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AFAD’ın öncelikli ihtiyaç listesi

Liste duruma göre revize edilip AFAD sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

◊ Kavurma, barbunya, konserve peynir

◊ Çay, kahve

◊ Kaşar, peynir, zeytin

◊ Su, ekmek, hazır gıda

◊ Elektrikli ısıtıcı

◊ Büyük-küçük tüp

◊ Odun sobası, odun, kömür sobası

◊ Cep ısıtıcısı

◊ Powerbank

◊ Jeneratör

◊ Mont (1-5 yaş çocuk ve yetişkin)

◊ İç giyim ve çorap (kadın-erkek)

◊ Ayakkabı (kadın-erkek)

◊ Polar (kadın-erkek)

◊ İçlik (kadın-erkek)

◊ Yağmurluk-panço

◊ Uyku tulumu-yastık

◊ Yatak ve nevresim takımı

◊ Tek kullanımlık tabak, bardak,

çatal, kaşık

◊ Tava

◊ Kettle (su ısıtıcı)





‘Destek, ilerleyen günlerde de sürmeli’

Çiğdem Tan AKUT Vakfı Genel Sekreteri



◊ Vatandaşlarımız yaklaşık bir-iki yıl boyunca yani evleri tekrar inşa edilene değin konteyner evler gibi geçici barınma alanlarında konaklayacaklar. Bu süreçte hayata daha kolay adapte olabilmeleri için yatak, yorgan, telefon, mutfak eşyası, televizyon, buzdolabı, masa, sandalye gibi malzemelere gereksinim duyacaklar. Yine çocuklara eğitimlerinin aksamaması için defter, kalem, kitap, tablet gerekecek,

◊ İnsani yardım ve psikososyal destek alanlarında çalışan sivil toplum örgütlerinin işi yeni başladı. Bizler vatandaşlarımızın hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak için devletimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız.

◊ AKUT VAKFI olarak, vatandaşlarımızın desteğiyle bölgeye 20 TIR yolladık ve halen sevkiyatımız devam ediyor. İkinci el eşya ve sıcak (pişmiş) yemek yollamıyoruz. Bağışçılar son kullanma tarihi sorunu olmayan, yüksek kalorili, protein ve vitamin açısından kuvvetli, paketli gıdaları bölgeye gönderebilirler.

Enif Yavuz Dipşar

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı



◊ AFAD ile koordineli olarak çalışıyoruz. Kütüphaneler, kültür merkezleri, kreşler gibi belediyeye bağlı merkezlerimizi de bu faaliyetlere açtık. 1.000 kişilik bir ekiple 7/24 TIR’ları doldurup boşaltıyoruz, eşyaları tasnif edip koliliyoruz.

◊ Su, çocuk maması, gıda, hijyenik ped, bebek bezi, yaşlı bezi, çadır, uyku tulumu, ısıtıcı ve portatif tuvalet şu noktada en büyük ihtiyaçlar diyebiliriz. Maalesef bir diğer ihtiyaç da kefen.

◊ Tasnifi ciddi bir işgücü gerektirdiği ve hijyen açısından da riskli olduğu için ikinci el eşya almıyoruz. Ama ısıtıcı, uyku tulumu, çadır, kar montu gibi eşyaları ikinci el de olsa alıp deprem bölgesine iletiyoruz.

◊ Lojistik destek verecek kurumsal firmalar bize ulaşabilir. Ayrıca portatif tuvalet konusunda ve bölgeye sürekli su gönderebilmek için yine kurumsal şirketlerden desteğe ihtiyaç var.

◊ Burada aylar sürecek bir barınma ve beslenme ihtiyacından bahsediyoruz. O bölgedeki vatandaşlarımıza bu desteği ilerleyen günlerde de göstermeyi sürdürmeliyiz.

◊ İstanbul’da deprem bölgesine göndermek istediğiniz eşyaları ve malzemeleri her ilçe için belirlediğimiz alanlara bırakabilirsiniz. Bu alanları internet sitemizde listeledik. Ayrıca muhtarlığa bıraktığınızda da bize iletiliyor. 153’ü arayıp bilgi alabilirsiniz.

Son kullanma

tarihine dikkat edin!

Kadıköy Belediye Dairesi’ndeki yardım çalışmalarına katılan Kadıköy Belediyesi Medya İletişim Uzmanı Aycan Işık da “Bağışlar ağırlıklı giysi ama artık bebek bezi, ped, hijyen ürünleri daha önemli. Biz buradan iki aşevi TIR’ı çıkardık, içinde kuru gıda yüklü olarak, orada sıcak yemek dağıtıyoruz. Çoğu yerde elektrik, doğalgaz, su sıkıntısı var. Bu nedenle dayanıklı ama paketi açıldığı anda yenebilecek bisküvi, galeta, kutu süt, meyve suyu gibi gıdalara ihtiyaç var. Bu gıdaların son kullanma tarihinin geçmiş ya da geçmeye yakın olmadığına dikkat etmek gerek. Ayrıca oradaki canlar için kedi-köpek maması da lazım” diyor.