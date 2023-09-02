Rengârenk kalemler, silgiler, defterler...

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1- A’DAN Z’YE ALIŞVERİŞ



Nezih



50 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Nezih’te kırtasiye malzemeleri dışında kitap, oyuncak gibi ürünler de satın alabilirsiniz. 31 farklı şubesi var. A’dan Z’ye okul alışverişinizi buradan yapabilirsiniz. (0850) 333 06 94

2- ARADIĞINIZ HER ŞEY BURADA

Panel Kırtasiye



Kitap, kırtasiye, oyuncak, hatta müzik aletleri bile satın alabileceğiniz bir yer. Matanat Dalgül “Kadıköy’de şubesi ve internet mağazaları var. Büyük bir kırtasiye, ürün çeşitliliği oldukça geniş, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz” diyor. (0216) 355 72 42

3- FARKLI ŞUBELERİ VAR

Notebook



Kırtasiye dışında hediyelik eşya ve elektronik ürünler de satıyorlar. İstanbul’da 4 farklı şubesi var. Nuran Çakmakçı’nın favorilerinden. (0212) 345 55 41

4- TÜM TEMEL ÜRÜNLER

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D&R



Türkiye’nin birçok şehrinde şubesi olan mağazadan kitap, defter, çanta, kırtasiye ürünleri gibi temel malzemelerin

hemen hepsini satın alabilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden de satışları var. (0850) 266 37 37

5- ANADOLU YAKASI’NDAKİLER İÇİN...…

Penguen Kitabevi



İstanbul Kadıköy’de 1996’da kurulan kitabevinin Anadolu Yakası’nda birçok şubesi var. Kırtasiye alışverişinin yanı sıra aradığınız çoğu kitabı burada bulabilirsiniz. Yudum Özer’in favorilerinden. (0216) 368 74 46

6- BAŞKENTİN TERCİHİ

Zeki Kırtasiye



Ofis ürünleri, kırtasiye malzemeleri, hediyelikler ve sanat ürünleri bulabileceğiniz bir mağaza. Ankara’nın en çok tercih edilen ve klasikleşmiş kırtasiyelerinden. Mehmet Gönen tavsiye ediyor. (0312) 435 94 50

7- SEÇENEK ÇOK

Beyaz Adam



Bakırköy ve Pangaltı’nda 2 şubesi var. Kırtasiye ürünleri, kitap, sanat malzemeleri gibi çok sayıda ürünü bulup satın alabilirsiniz. (0212) 543 90 00

8- TOPLU ALIM İMKÂNI DA VAR

Metro



Okul için lazım olan tüm kırtasiye malzemelerinin yanı sıra tekstil ürünleri ve ayakkabı da bulabilirsiniz. Gülay Barbaros Altan “Çantaları çok sağlam, toplu alınacak defterler için de uygun” diyor. 444 50 40

9- ÇEŞİTLİ VE EĞLENCELİ

Miniso



AVM’lerin içinde mağazası olan bir Çin markası; ev, hobi, makyaj ve kırtasiye ürünleri satıyor. Okullar açılmadan kırtasiye bölümündeki ürün çeşitliliği artıyor eğlenceli, rengârenk okul araç gereçleri bulabiliyorsunuz. Nilgün Karataş öneriyor. (0212) 671 62 62

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10- ALIŞVERİŞ SONRASI KAHVE MOLASI

Minnoş Dükkân Kırtasiye Kafe



Bursa’da, kırtasiye ürünlerini çok seven 7’den 70’e herkesin bayılacağı bir dükkân. Çeşit çeşit kalemler, kalemlikler, defterler, temel okul araç gereçleri… ALIŞVERİŞ sonrası kahve molası vermek için bir kafesi de var. (0850) 522 0434