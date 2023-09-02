Rengârenk kalemler, silgiler, defterler...

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1- A’DAN Z’YE ALIŞVERİŞ
Nezih
50 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. Nezih’te kırtasiye malzemeleri dışında kitap, oyuncak gibi ürünler de satın alabilirsiniz. 31 farklı şubesi var. A’dan Z’ye okul alışverişinizi buradan yapabilirsiniz. (0850) 333 06 94
2- ARADIĞINIZ HER ŞEY BURADA
Panel Kırtasiye
Kitap, kırtasiye, oyuncak, hatta müzik aletleri bile satın alabileceğiniz bir yer. Matanat Dalgül “Kadıköy’de şubesi ve internet mağazaları var. Büyük bir kırtasiye, ürün çeşitliliği oldukça geniş, aradığınız her şeyi bulabilirsiniz” diyor. (0216) 355 72 42
3- FARKLI ŞUBELERİ VAR
Notebook
Kırtasiye dışında hediyelik eşya ve elektronik ürünler de satıyorlar. İstanbul’da 4 farklı şubesi var. Nuran Çakmakçı’nın favorilerinden. (0212) 345 55 41
4- TÜM TEMEL ÜRÜNLER
D&R
Türkiye’nin birçok şehrinde şubesi olan mağazadan kitap, defter, çanta, kırtasiye ürünleri gibi temel malzemelerin
hemen hepsini satın alabilirsiniz. İnternet sitesi üzerinden de satışları var. (0850) 266 37 37
5- ANADOLU YAKASI’NDAKİLER İÇİN...…
Penguen Kitabevi
İstanbul Kadıköy’de 1996’da kurulan kitabevinin Anadolu Yakası’nda birçok şubesi var. Kırtasiye alışverişinin yanı sıra aradığınız çoğu kitabı burada bulabilirsiniz. Yudum Özer’in favorilerinden. (0216) 368 74 46
6- BAŞKENTİN TERCİHİ
Zeki Kırtasiye
Ofis ürünleri, kırtasiye malzemeleri, hediyelikler ve sanat ürünleri bulabileceğiniz bir mağaza. Ankara’nın en çok tercih edilen ve klasikleşmiş kırtasiyelerinden. Mehmet Gönen tavsiye ediyor. (0312) 435 94 50
7- SEÇENEK ÇOK
Beyaz Adam
Bakırköy ve Pangaltı’nda 2 şubesi var. Kırtasiye ürünleri, kitap, sanat malzemeleri gibi çok sayıda ürünü bulup satın alabilirsiniz. (0212) 543 90 00
8- TOPLU ALIM İMKÂNI DA VAR
Metro
Okul için lazım olan tüm kırtasiye malzemelerinin yanı sıra tekstil ürünleri ve ayakkabı da bulabilirsiniz. Gülay Barbaros Altan “Çantaları çok sağlam, toplu alınacak defterler için de uygun” diyor. 444 50 40
9- ÇEŞİTLİ VE EĞLENCELİ
Miniso
AVM’lerin içinde mağazası olan bir Çin markası; ev, hobi, makyaj ve kırtasiye ürünleri satıyor. Okullar açılmadan kırtasiye bölümündeki ürün çeşitliliği artıyor eğlenceli, rengârenk okul araç gereçleri bulabiliyorsunuz. Nilgün Karataş öneriyor. (0212) 671 62 62
10- ALIŞVERİŞ SONRASI KAHVE MOLASI
Minnoş Dükkân Kırtasiye Kafe
Bursa’da, kırtasiye ürünlerini çok seven 7’den 70’e herkesin bayılacağı bir dükkân. Çeşit çeşit kalemler, kalemlikler, defterler, temel okul araç gereçleri… ALIŞVERİŞ sonrası kahve molası vermek için bir kafesi de var. (0850) 522 0434