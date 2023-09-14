Kültür-sanatta eylül rüzgârı

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KONSER

-Pera Müzesi’nde 16 Eylül Cumartesi 19.30’da Z. Kodaly, J.Sibelius ve A. Arensky’nin eserlerinin seslendirileceği Serapis Quartet konseriyle ‘Pera Klasikleri’ sonbahar sezonuna başlıyor. Bilet fiyatı 170 lira.

-Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ‘Başkent Kültür Yolu Festivali’ kapsamında 16 Eylül 21.00’de şef Cemi’i Can Deliorman ve çellist Jamal Aliyev solistliğinde CSO Ada Ankara’da konser verecek. Ana Salon’daki konserin bilet fiyatı 50-200 lira.

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-Pentagram 16 Eylül 22.00’de Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 365 lira.

-Sefo 17 Eylül Pazar 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 550–825 lira.

-BREK yeni albümü ‘1990’ın tanıtımı için 17 Eylül 21.00’de Moda Sahnesi’nde konser verecek. Bilet 200 lira.

-Belcea Quartet 18 Eylül Pazartesi 20.00’de 3. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali kapanış konseri için CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Biletler 44-165 lira.

-Latin müziğinin dünyaca ünlü grubu Gipsy Kings 19 Eylül Salı 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 395-1.995 lira.

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-Zuhal Olcay 20 Eylül Çarşamba 21.00’de ‘Ormanda Jazz’ konseri için YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda sahneye çıkacak. Bilet 350 lira.

-Ajda Pekkan 20 Eylül 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 660–3.850 lira.

-Sertab Erener 20 Eylül 21.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 318-1.550 lira (VIP).

-Oscar And The Wolf 21 Eylül Perşembe 18.00’de İzmir Arena’da, 22 Eylül Cuma günü 18.00’de ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de konser verecek. Bilet fiyatı İzmir Arena 500 lira–ODTÜ Ankara 400 lira.

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-Kum&Bedeviler 22 Eylül Cuma 20.00’de Zorlu PSM Vestel Amfi’de sahnede olacak. (Ücretsiz konsere kaydolmak için zorlupsm.com)

-Birsen Tezer 22 Eylül 21.00’de Kadıköy Sahne’de sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 399 lira.

-Nilüfer 22 Eylül 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 522-2.750 lira.

SERGİ

-Ressam İbrahim Coşkun’un ‘Ben Anadolu’ sergisi Taksim Sanat’ta ziyarete açıldı. Anadolu coğrafyasını ve sanatçının kendi kişisel yolculuğunu konu ediniyor. Kültür AŞ ev sahipliğinde gerçekleşen sergi 30 Eylül tarihine kadar görülebilir.

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-Türk resim tarihinin önemli sanatçılarından Prof. Devrim Erbil ‘Seçmeler’ sergisiyle DG Art Project’te sanatseverlerle buluşuyor. Eserlerinde genellikle İstanbul’un mimari çizgilerine yer veren sanatçının doğa soyutlamaları ve Anadolu çeşitlemelerini konu edindiği büyük tuval çalışmalarının olduğu sergide ayrıca kendine özel yorumladığı dokuma halıları da ziyarete açılıyor. 14 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

-Brieflyart Galeri, Yusuf Taktak’ın ‘Başka Zaman-Başka Mekan’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi sanatçının tuval resimlerinin yanı sıra kutuların içine karışık teknik uyguladığı üç boyutlu son dönem çalışmalarını da barındırıyor. Sanatçı soyut çalışmalarında ülkemizde son dönem yaşanan doğal afetlere de değiniyor. Sergi 15 Ekim’e kadar Gümüşsuyu, Brieflyart Galeri’de görülebilir.

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BİSİKLET

- İzmir’den başlayıp yurtiçi, yurtdışı yaklaşık 200 şehre yayılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 17 Eylül Pazar günü 17.30’da Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’ndan başlayacak. Sema Gür önderliğinde 11’inci yılına giren Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bu yıl Shimano ve Aktif Yaşam Derneği desteğiyle gerçekleşecek. İstanbul’da saat 15.00’te Cevahir AVM’den, Ankara’da 15.00’te Gençlik Parkı Belediye Tiyatrosu önünden pedala basılacak.

ATÖLYE

-EKS Mutfak Akademisi 18 Eylül Pazartesi 15.00’te tatlı tutkunlarına özel ‘Lezzetli Cheesecakeler’ atölyesi düzenliyor. Orman meyveli no bake (pişmeyen) cheesecake ve limonlu cheesecake yapımının inceliklerinin anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 900 lira.

-Cooking Class Academy evinde Meksika mutfağının olmazsa olmazı leziz taco’lar hazırlamak isteyenler için bir atölye hazırladı. 22 Eylül Cuma 18.00’de yapılacak atölye kapsamında etli taco ve eşlikçi soslarının yapımı anlatılacak. Katılım ücreti 1.650 lira.

GECE

-Pandami Music 16 Eylül Cumartesi 21.30’da Chalet Garden’da. (0542) 326 82 83

-Begüm Obiz 16 Eylül Cumartesi 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

-Yağmur Hızal 16 Eylül Cumartesi 00.00’da Terzi İstanbul sahnesinde. Rezervasyon için: @terzistanbul_

-Ebru Gündeş 16 Eylül Cumartesi 22.00’de İstanbul Günay’da sahneye çıkacak. (0532) 443 33 33

-Simge Eğrilmez 16 Eylül Cumartesi 00.00’da The Room Live sahnesinde olacak. (0535) 018 60 93

-Seda Mete 16 Eylül Cumartesi 23.30’da I. Land Live Etiler sahnesine çıkacak. (0536) 966 56 56

-Sude Çelikkol 17 Eylül Pazar 00.00’da Vaha Yeniköy sahnesinde. (0530) 135 88 10

-Okan Albayrak 18 Eylül 00.30’da Otuzyedi Arnavutköy sahnesinde. Rezervasyon için: @otuzyediarnavutkoy

-Alya 20 Eylül 23.00’te Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon için @kortoistanbul

DJ

-Londralı elektronik müzik ikilisi ELİ&FUR 16 Eylül Cumartesi 20.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 400 lira.

-Alman DJ ve prodüktör Clapton bugün 20.00’de Klein Phönix Park’ta kabinde olacak. Bilet fiyatı 450-1.500 lira.

TİYATRO

-Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri, Serkan Keskin’in performansıyla sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği tek kişilik, çağdaş bir uyarlama olarak seyirciyle buluşuyor. Serdar Biliş’in yönettiği oyunun müziklerini Tuluğ Tırpan besteledi. Yarın 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilir. Biletler 150-590 lira.

-Misket

Turgay Korkmaz’ın yazıp Kayhan Berkin’in rejisini üstlendiği ‘Misket’ Kadıköy Boa Sahne yapımı. Ankara pavyonlarında ve düğünlerde köçeklik yaparak hayatını kazanan iki arkadaşın hikâyesi anlatılıyor. 19 Eylül Salı 20.30’da Moda Sahnesi Büyük Salon’da sahnelenecek. Biletler 150-200 lira.

-Babamı Kim Öldürdü

Fransız yazar Edouard Louis’in romanından tiyatro sahnesine aktarılan ‘Babamı Kim Öldürdü’, Kemal Aydoğan’ın yönetmenliğinde Moda Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Onur Ünsal’ın başarılı performansıyla bir baba-oğul yüzleşmesi konu ediliyor. Oyun 22 Eylül Cuma 20.30’da Moda Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 120-200 lira.