Kanalı açarım yogamı yaparım

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Alara Kazak
Yoga eğitmeni
Alev Belviranlı
Cihangir Yoga yönetici ortağı
Betül Avcı
Dijital içerik üreticisi, yoga öğrencisi
Bora Ercan
Yoga eğitmeni
Esra Bebek
Tasarımcı, İyi Yaşam etkinlik küratörü, Hatha Yoga eğitmeni
Ezgi Aydoğan
Beden terapisti
İlayda Güdekli
Fizyoterapist, pilates ve yoga eğitmeni
Melis Erek
Yoga eğitmeni
Merve Göker
Yoga öğrencisi, aşçı
Seda Beyaz
Cihangir Yoga sosyal medya uzmanı
1 - Dinamik hocalar
Cihangir Yoga
Yogaya başlamayı düşünenler için uygun paylaşımlar yapıyor. Kapsamlı ve destekleyici teknikleri, dinamik bir tavırla öğreten hocaları var. İlayda Güdekli, Esra Bebek, Betül Avcı, Alara Kazak ve Merve Göker öneriyor. www.youtube.com/@herkeseyoga
2 - Yüz yogası yaptırıyor
Yogadayoga
Özellikle yüz yogası konusunda öncü. İçerik olarak sık sık güncellediği videoları var. Eğitmen Zeynep Şensoy yüz yogasının bütün tekniklerini anlatıyor. Alev Belviranlı, Esra Bebek, Seda Beyaz ve Merve Göker öneriyor. www.youtube.com/@YogadayogaZeynepSensoy
3 - Felsefi içerik
Zeynep Aksoy Reset
Alev Belviranlı, Bora Ercan, Seda Beyaz’ın önerisi olan kanalda yoga felsefesiyle ilgili içerikleri bulmak mümkün. Ayrıca yoganın etkileri, mindfulness, sinir sistemiyle ilişkisi gibi konular anlatılıyor. www.youtube.com/@ZeynepAksoyReset
4 - Serileri ünlü
Çetin Çetintaş
Kanaldaki 21 günlük serileri uygulayarak, pratiğinizi ileri boyuta taşımanız mümkün. Akışlar, nefes egzersizleri, meditasyonla her seviyeye hitap ediyor. İlayda Güdekli ve Merve Göker’in tavsiyesi. www.youtube.com/@cetintascetin
5 - Stres azaltma tekniği
Elvin ile Yoga
Kanalda Elvin Leviner yin yoga dersleri veriyor. Videoları hem yin yogaya yeni başlayanlar hem de deneyimli yogiler için uygun. Stresi azaltmanın yollarıyla ilgili paylaşımları da var. Betül Avcı ve Ezgi Aydoğan’ın önerisi. www.youtube.com/@ElvinileYoga
6 - Seminer ve atölyeler
Hapaka
Berivan Aslan Sungur’un kurduğu platform yoga pratiklerinin yanı sıra nefes, meditasyon gibi alanlarda hizmet veriyor. Platformda atölye ve seminerlere de katılmak mümkün. Esra Bebek ve Bora Ercan tavsiye ediyor. www.youtube.com/@hapakacom
7 - Rahatlatıcı pratikler
Kubigibi964
“Yoganın duruşlardan ibaret olmadığını hatırlatan ve rehberlik edecek bir içerik var. Kadınların hassas dönemleri için rahatlatıcı yoga pratikleri ve başlangıç seviye akışlar bulabilirsiniz” diyor İlayda Güdekli. www.youtube.com/@kubigibi964
8 - Bir Yaşam tarzı...
Zeyneb Uras
Esra Bebek “Yogayı fiziksel bir pratik olmanın çok daha ötesinde, bir yaşam tarzı olarak benimseyen Zeyneb Uras’ın 2021’de açtığı bu YouTube kanalı diğerlerinden farklı olarak yoganın kapsayıcılığına odaklanıyor” diyor. www.youtube.com/@zeyneburas8251
9 - İleri seviyeye uygun
Ayşe Yoga Dynamics
Merve Göker bu kanal için “Ayşe Kaya, çoğu ‘zor’, ileri seviye olarak adlandırılan birçok yoga pozunu ayrıntılı olarak anlatıyor. Kaya vücudun bütünlüğünü yoga ile destekleyen faydalı temsilcilerden” yorumunu yapıyor. www.youtube.com/@AyseYogaDynamics
10 - Canlı yayın var
Bir-One
Bora Ercan “Yogadan çok daha ötesi söz konusu… Kanal oldukça sağlam bir kadroya sahip. Ayrıca her zaman ilginç konular işliyorlar” diyor. Kanalda pek çok atölye düzenleniyor ve canlı yayınlar oluyor. www.youtube.com/@BirOne/videos