Kanalı açarım yogamı yaparım

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Alara Kazak

Yoga eğitmeni

Alev Belviranlı

Cihangir Yoga yönetici ortağı

Betül Avcı

Dijital içerik üreticisi, yoga öğrencisi

Bora Ercan

Yoga eğitmeni

Esra Bebek

Tasarımcı, İyi Yaşam etkinlik küratörü, Hatha Yoga eğitmeni

Ezgi Aydoğan

Beden terapisti

İlayda Güdekli

Fizyoterapist, pilates ve yoga eğitmeni

Melis Erek

Yoga eğitmeni

Merve Göker

Yoga öğrencisi, aşçı

Seda Beyaz

Cihangir Yoga sosyal medya uzmanı

1 - Dinamik hocalar



Cihangir Yoga



Yogaya başlamayı düşünenler için uygun paylaşımlar yapıyor. Kapsamlı ve destekleyici teknikleri, dinamik bir tavırla öğreten hocaları var. İlayda Güdekli, Esra Bebek, Betül Avcı, Alara Kazak ve Merve Göker öneriyor. www.youtube.com/@herkeseyoga

2 - Yüz yogası yaptırıyor



Yogadayoga



Özellikle yüz yogası konusunda öncü. İçerik olarak sık sık güncellediği videoları var. Eğitmen Zeynep Şensoy yüz yogasının bütün tekniklerini anlatıyor. Alev Belviranlı, Esra Bebek, Seda Beyaz ve Merve Göker öneriyor. www.youtube.com/@YogadayogaZeynepSensoy

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3 - Felsefi içerik



Zeynep Aksoy Reset



Alev Belviranlı, Bora Ercan, Seda Beyaz’ın önerisi olan kanalda yoga felsefesiyle ilgili içerikleri bulmak mümkün. Ayrıca yoganın etkileri, mindfulness, sinir sistemiyle ilişkisi gibi konular anlatılıyor. www.youtube.com/@ZeynepAksoyReset

4 - Serileri ünlü



Çetin Çetintaş



Kanaldaki 21 günlük serileri uygulayarak, pratiğinizi ileri boyuta taşımanız mümkün. Akışlar, nefes egzersizleri, meditasyonla her seviyeye hitap ediyor. İlayda Güdekli ve Merve Göker’in tavsiyesi. www.youtube.com/@cetintascetin

5 - Stres azaltma tekniği



Elvin ile Yoga



Kanalda Elvin Leviner yin yoga dersleri veriyor. Videoları hem yin yogaya yeni başlayanlar hem de deneyimli yogiler için uygun. Stresi azaltmanın yollarıyla ilgili paylaşımları da var. Betül Avcı ve Ezgi Aydoğan’ın önerisi. www.youtube.com/@ElvinileYoga

6 - Seminer ve atölyeler



Hapaka



Berivan Aslan Sungur’un kurduğu platform yoga pratiklerinin yanı sıra nefes, meditasyon gibi alanlarda hizmet veriyor. Platformda atölye ve seminerlere de katılmak mümkün. Esra Bebek ve Bora Ercan tavsiye ediyor. www.youtube.com/@hapakacom

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7 - Rahatlatıcı pratikler



Kubigibi964



“Yoganın duruşlardan ibaret olmadığını hatırlatan ve rehberlik edecek bir içerik var. Kadınların hassas dönemleri için rahatlatıcı yoga pratikleri ve başlangıç seviye akışlar bulabilirsiniz” diyor İlayda Güdekli. www.youtube.com/@kubigibi964

8 - Bir Yaşam tarzı...



Zeyneb Uras



Esra Bebek “Yogayı fiziksel bir pratik olmanın çok daha ötesinde, bir yaşam tarzı olarak benimseyen Zeyneb Uras’ın 2021’de açtığı bu YouTube kanalı diğerlerinden farklı olarak yoganın kapsayıcılığına odaklanıyor” diyor. www.youtube.com/@zeyneburas8251

9 - İleri seviyeye uygun



Ayşe Yoga Dynamics



Merve Göker bu kanal için “Ayşe Kaya, çoğu ‘zor’, ileri seviye olarak adlandırılan birçok yoga pozunu ayrıntılı olarak anlatıyor. Kaya vücudun bütünlüğünü yoga ile destekleyen faydalı temsilcilerden” yorumunu yapıyor. www.youtube.com/@AyseYogaDynamics

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10 - Canlı yayın var



Bir-One



Bora Ercan “Yogadan çok daha ötesi söz konusu… Kanal oldukça sağlam bir kadroya sahip. Ayrıca her zaman ilginç konular işliyorlar” diyor. Kanalda pek çok atölye düzenleniyor ve canlı yayınlar oluyor. www.youtube.com/@BirOne/videos