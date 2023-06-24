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Kanalı açarım yogamı yaparım

Güncelleme Tarihi:

#Yoga#Yoga Eğitimi#Yoga Eğitim Serisi
Kanalı açarım yogamı yaparım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 07:00

21 Haziran Dünya Yoga Günü olarak kabul ediliyor. Bu vesileyle jürimiz de dengeli bir beden ve zihin isteyenler için YouTube’da yayın yapan en iyi yoga adreslerini seçti.

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Alara Kazak
Yoga eğitmeni

Alev Belviranlı
Cihangir Yoga yönetici ortağı

Betül Avcı
Dijital içerik üreticisi, yoga öğrencisi

Bora Ercan
Yoga eğitmeni

Esra Bebek
Tasarımcı, İyi Yaşam etkinlik küratörü, Hatha Yoga eğitmeni

Ezgi Aydoğan
Beden terapisti

İlayda Güdekli
Fizyoterapist, pilates ve yoga eğitmeni

Melis Erek
Yoga eğitmeni

Merve Göker
Yoga öğrencisi, aşçı

Seda Beyaz
Cihangir Yoga sosyal medya uzmanı

1 - Dinamik hocalar

Cihangir Yoga

Yogaya başlamayı düşünenler için uygun paylaşımlar yapıyor. Kapsamlı ve destekleyici teknikleri, dinamik bir tavırla öğreten hocaları var. İlayda Güdekli, Esra Bebek, Betül Avcı, Alara Kazak ve Merve Göker öneriyor. www.youtube.com/@herkeseyoga

2 - Yüz yogası yaptırıyor

Yogadayoga

Özellikle yüz yogası konusunda öncü. İçerik olarak sık sık güncellediği videoları var. Eğitmen Zeynep Şensoy yüz yogasının bütün tekniklerini anlatıyor. Alev Belviranlı, Esra Bebek, Seda Beyaz ve Merve Göker öneriyor. www.youtube.com/@YogadayogaZeynepSensoy 

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 3 - Felsefi içerik

Zeynep Aksoy Reset

Alev Belviranlı, Bora Ercan, Seda Beyaz’ın önerisi olan kanalda yoga felsefesiyle ilgili içerikleri bulmak mümkün. Ayrıca yoganın etkileri, mindfulness, sinir sistemiyle ilişkisi gibi konular anlatılıyor. www.youtube.com/@ZeynepAksoyReset

4 - Serileri ünlü

Çetin Çetintaş

Kanaldaki 21 günlük serileri uygulayarak, pratiğinizi ileri boyuta taşımanız mümkün. Akışlar, nefes egzersizleri, meditasyonla her seviyeye hitap ediyor. İlayda Güdekli ve Merve Göker’in tavsiyesi. www.youtube.com/@cetintascetin 

5 - Stres azaltma tekniği

Elvin ile Yoga

Kanalda Elvin Leviner yin yoga dersleri veriyor. Videoları hem yin yogaya yeni başlayanlar hem de deneyimli yogiler için uygun. Stresi azaltmanın yollarıyla ilgili paylaşımları da var. Betül Avcı ve Ezgi Aydoğan’ın önerisi. www.youtube.com/@ElvinileYoga

6 - Seminer ve atölyeler

Hapaka

Berivan Aslan Sungur’un kurduğu platform yoga pratiklerinin yanı sıra nefes, meditasyon gibi alanlarda hizmet veriyor. Platformda atölye ve seminerlere de katılmak mümkün. Esra Bebek ve Bora Ercan tavsiye ediyor. www.youtube.com/@hapakacom

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7 - Rahatlatıcı pratikler

Kubigibi964

“Yoganın duruşlardan ibaret olmadığını hatırlatan ve rehberlik edecek bir içerik var. Kadınların hassas dönemleri için rahatlatıcı yoga pratikleri ve başlangıç seviye akışlar bulabilirsiniz” diyor İlayda Güdekli. www.youtube.com/@kubigibi964

8 - Bir Yaşam tarzı...

Zeyneb Uras

Esra Bebek “Yogayı fiziksel bir pratik olmanın çok daha ötesinde, bir yaşam tarzı olarak benimseyen Zeyneb Uras’ın 2021’de açtığı bu YouTube kanalı diğerlerinden farklı olarak yoganın kapsayıcılığına odaklanıyor” diyor. www.youtube.com/@zeyneburas8251

9 - İleri seviyeye uygun

Ayşe Yoga Dynamics

Merve Göker bu kanal için “Ayşe Kaya, çoğu ‘zor’, ileri seviye olarak adlandırılan birçok yoga pozunu ayrıntılı olarak anlatıyor. Kaya vücudun bütünlüğünü yoga ile destekleyen faydalı temsilcilerden” yorumunu yapıyor. www.youtube.com/@AyseYogaDynamics

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10 - Canlı yayın var

Bir-One

Bora Ercan “Yogadan çok daha ötesi söz konusu… Kanal oldukça sağlam bir kadroya sahip. Ayrıca her zaman ilginç konular işliyorlar” diyor. Kanalda pek çok atölye düzenleniyor ve canlı yayınlar oluyor. www.youtube.com/@BirOne/videos

 

 

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#Yoga#Yoga Eğitimi#Yoga Eğitim Serisi

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