İstanbul’da opera, Bodrum’da caz

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KONSER





-Selen Beytekin Project 6 Nisan Cumartesi 21.00’de Zorlu PSM touché’de. Bilet fiyatı 650-2.526 (yemekli) lira.

-Güneş 6 Nisan 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 385-660 lira.

-Pentagram 6 Nisan 21.30'da akustik konseriyle Blind'da olacak. Bilet fiyatı 485 lira.

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-Madrigal 6 Nisan 22.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de konser verecek. Bilet fiyatı 402,50 lira.

-İrem Derici’nin konseri 10 Nisan Çarşamba 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Bilet fiyatı 912-15.500 (4 kişilik loca) lira.

-Fatih Erkoç ve Zafer Çebi 10 Nisan, Kerem Görsev Trio ise 11 Nisan’da Bodrum Zai Yaşam’da sahneye çıkacak. 21.30’da başlayacak konserlerin bilet fiyatı 642 lira.

-Simge 11 Nisan Perşembe 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da. Bilet fiyatı 1.026-16.500 (4 kişilik loca) lira.

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-Kenan Doğulu 11 Nisan 21.45’te Antalya’daki Regnum Carya otelde sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 10.000 lira.

-Fransız caz piyanisti Jacky Terrasson 12 Nisan Cuma 20.00’de CRR Konser Salonu’nda olacak. Bilet fiyatı 110-220 lira.

GECE

-Yol Project 6 Nisan Cumartesi 22.00’de Moda Kayıkhane sahnesinde. (0541) 286 30 15

-Yosi Gabay 6 Nisan 22.00’de Nişantaşı’ndaki Must’ta setin başında olacak. (0212) 296 92 86

-Özgün 6 Nisan 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Kaan Yorulmaz 6 Nisan 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

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-Baran Bayraktar 6 Nisan 00.01’de Korto İstanbul’da. Kulübün Alaçatı şubesindeyse bayram haftasına özel ‘Holiday Week’ etkinliği gerçekleşecek. Hafta kapsamında 6 Nisan Cumartesi Berkan YeniçerixTezgâh, 7 Nisan Pazar Arzu Akdaş, 8 Nisan Pazartesi Simge Eğrilmez, 9 Nisan Salı Selen Erkmen, 11 Nisan Perşembe ise Bengü Beker sahnede olacak. İstanbul rezervasyon için: @kortoistanbul Alaçatı rezervasyon için: @kortoalacati

-Yağmur Hızal 10 Nisan Çarşamba, Begüm Obiz 11 Nisan Perşembe, Özlem Başar 12 Nisan Cuma 00.00’da Line Up Suadiye’de. Rezervasyon için: @lineupsuadiye

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-Gülşen 10 Nisan Çarşamba, Hakan Altun 11 Nisan Perşembe, Serkan Kaya 12 Nisan Cuma 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0850) 711 44 33

-Ebru Gündeş 10 Nisan Çarşamba, Mahsun Kırmızıgül 11 Nisan Perşembe, Sıla 12 Nisan Cuma 22.00’de Günay’da. (0212) 230 33 33

-Serkan Polat 10 Nisan Çarşamba, Tuğçe Türker 11 Nisan Perşembe 22.00’de La Boucherie sahnesinde. (0532) 135 35 35

-Seda Mete 11 Nisan Perşembe 22.30’da The Sizzle sahnesinde olacak. (0554) 011 11 10

OPERA





-Fransız besteci Georges Bizet’nin dünyaca ünlü eseri ‘Carmen’ 6 Nisan Cumartesi 16.00’da AKM, Türk Telekom Opera Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak. Eser İspanya’nın Sevilla şehrinde tütün fabrikasında çalışan ve herkesin aklını başından alan Çingene kızı Carmen ve asker Don Jose’nin aşkını anlatıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin şef İbrahim Yazıcı yönetiminde sahneleyeceği temsilin bilet fiyatı 120-455 lira.

SERGİ

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-Trump Art Gallery ressam Büşra Aktekinoğlu Babat’ın ‘Kurulu Düzen’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Satranç tutkusundan ilhamla oluşturduğu sergisinde Babat, oyuncak tahta atları serginin odağına oturtuyor. 30 Nisan tarihine kadar görülebilir.

-Seyrantepe’deki adas İstanbul’da Seçil’in ‘Being’ isimli sergisi var. Çalışmalarında metafizik ve geometri arasında bağ kuran sanatçı sergisini deneyimlediği özgürleşme ve dönüşüm yolculuğundan ilhamla oluşturuyor. Sergi 12 parçadan oluşan ‘Being’ (Olma Hali) ve 30 parçayı bir araya getiren ‘Being in Love’ (Âşık Olmak) isimli eserlerden oluşuyor. 4 Mayıs ziyaret için son gün.

-Gama Gallery dünyaca ünlü kaligrafi sanatçısı Esmaeil Rashavand’ın eserlerini 42 Maslak’ta izleyiciyle buluşturuyor. Rashavand, insanın ve aşkın doğasını geleneksel hat formuyla tuvale taşıyor. Sergi 17 Nisan-1 Mayıs arasında açık.

DJ





-Londralı techno ikilisi Paranoid London 6 Nisan Cumartesi 21.00’de Zorlu PSM, %100 Studio’da elektronik müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 300 lira.

-Alman prodüktör Chris Avantgarde 6 Nisan 21.00’de Klein Phönix’te DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 700-2.500 lira.

-Alman DJ ve prodüktör Marcus Worgull 6 Nisan 22.00’de Etiler’deki The Bridge’de çalacak. Bilet fiyatı 350-1.000 lira.

TİYATRO

-Sahnede bir başına





Berkay Ateş’in yazıp tek başına sahnelediği ‘Uykusuz Bir Rüya, Salim’ Adana’da ailesiyle yaşarken çalışmak için İstanbul’a gönderilen Salim’in hikâyesini anlatıyor. Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun 6 Nisan Cumartesi 20.30’da Fişekhane’de. Bilet fiyatı 350-500 lira.

-İstanbul hikâyesi





Volkan Çıkıntıoğlu’nun yazıp Güray Dinçol’un yönettiği tek perdelik ‘Kalabalık Duası’ şehrin ve hayatın gizemini çözme derdine düşmüş, aklı bilgelik ve delilik arasında gidip gelen bir adamın İstanbul sokaklarında geçen hikâyesini konu alıyor. Tek kişilik oyunda Tolga İskit başarılı performansıyla dikkat çekiyor. 6 Nisan Cumartesi 20.30’da Beyoğlu, Sahne Pulchérie’de. Bilet fiyatı 300-360 lira.

-Kendi dünyasını kuran kadın





Ayça Güçlüten’in aynı adlı romanından uyarlanıp yönetmenliğini Emre Saka’nın üstlendiği oyunu Lemur Company sahneliyor. Nihan Doğa’nın rol aldığı ‘Disko Topu’ aile travmalarına karşı güçlü bir şekilde ayaklarının üzerinde durmaya çalışan, ne yaşarsa yaşasın kendi dünyasını kuran bir kadının hayatına odaklanıyor. 8 Nisan Pazartesi 20.30’da Kadıköy Boa Sahne’de. Bilet fiyatı 280-350 lira.

ATÖLYE





-Finanskent’teki Cooking Class Academy 7 Nisan Pazar 11.00’de ‘Ramazan Bayramı’na Özel Şerbetli Tatlılar Atölyesi’ düzenliyor. Atölye katılımcılarına revani, kalburabastı, lor tatlısı yapım ve tekniklerinin yanı sıra ürüne göre şerbet hazırlamanın incelikleri uygulamalı öğretilecek. Katılım ücreti 2.200 lira.

-Zorlu Center’daki Eataly Mutfak Atölyesi’nde 7 Nisan Pazar 19.00’da pizza atölyesi var. Geleneksel İtalyan pizzasının anlatılacağı atölyede ayrıca tatlı pizza yapımı da gösterilecek. Katılım ücreti 2.300 lira.