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Günün anlam ve önemine uygun... En iyi 10 baba-çocuk filmi

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Günün anlam ve önemine uygun... En iyi 10 baba-çocuk filmi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Yarın Babalar Günü... Biz de jürimize baba-çocuk ilişkisinin işlendiği en iyi filmleri sorduk. Babalarımızla ya da onların hatıralarıyla izleyebileceğimiz, bazen duygulandıran bazen de gülümseten, dünyanın farklı ülkelerinden 10 farklı hikâye...

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Günün anlam ve önemine uygun... En iyi 10 baba-çocuk filmi

Aksiyondan drama, fantastikten gerçek yaşamöyküsüne seçin, beğenin, izleyin.

Will Smith başrolde

1 - Umudunu Kaybetme (2006) (The Pursuit of Happyness)

Günün anlam ve önemine uygun... En iyi 10 baba-çocuk filmi
Çoğunlukla aksiyon filmlerinde izlediğimiz Will Smith, işini kaybedince oğluna daha iyi bir yaşam sağlamak için çırpınan ve asla yılmayan yalnız bir baba rolünde. Ceren Gündoğdu, Burak Göral, Buray Hoşsöz ve Evrencan Gündüz’ün önerisi. 

Ağlatan klasik

2 - Babam ve Oğlum (2005)

Günün anlam ve önemine uygun... En iyi 10 baba-çocuk filmi


Çağan Irmak’ın yönettiği film, bir Ege kasabasındaki çiftliklerinden, babasının itirazlarına rağmen İstanbul’da üniversite okumak için ayrılan Sadık’ın, yıllar sonra oğluyla çiftliğe dönüşüyle başlıyor. Her izlendiğinde tekrar ağlatan film klasikler arasında. Esin Küçüktepepınar, Evrencan Gündüz, Cumhur Canbazoğlu ve Uğur Vardan tavsiye ediyor.

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Bol ödüllü

3 - Hayat Güzeldir (1998) (La Vita e Bella)

Günün anlam ve önemine uygun... En iyi 10 baba-çocuk filmi
Roberto Benigni’nin yönettiği ve başrolünde oynadığı 1997 yapımı film, 2. Dünya Savaşı sırasında karısı ve oğluyla toplama kampına götürülen bir babanın çocuğunu koruma çabasını anlatıyor. Film, Oscar’lar da dahil 30’dan fazla ödüle sahip. Buray Hoşsöz, Uğur Vardan ve Özge Lokmanhekim öneriyor.

Ceylan’ın 8’inci filmi

4 - Ahlat Ağacı (2018)

Baba-oğul anlaşmazlığını ele alan öykü, doğduğu kasabaya dönüp yazdığı kitabı bastıracak parayı toplamaya çalışırken babasının borçlarıyla karşılaşan Sinan’ın hikâyesini anlatıyor. Nuri Bilge Ceylan’ın 8’inci filmi Sinema Yazarları Derneği tarafından En İyi Film ve En İyi Yönetmen de dahil 6 ödüle layık görülmüştü. Selin Gürel ve Cumhur Canbazoğlu tavsiyesi.

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Gerçek öyküden ilhamla

- Dangal (2016)

Oyuncu, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan’ın başrolünde olduğu 2016 yapımı Hint filmi gerçek bir öyküye dayanıyor. Güreş tutkunu Mahavir, kızlarına da bu sporu öğretir ve onların madalyaya uzanan yolculuklarının her anında yanlarında olur. ‘Dangal’ bir babanın çocuğuna duyduğu güvenin, onun potansiyelini keşfetmesinde ne kadar önemli olduğuna harika bir örnek. Buray Hoşsöz ve Burak Göral’ın önerisi.

Fantastik bir baba-oğul dramı

6 - Büyük Balık (2003)(Big Fish)

Uğur Vardan filmi şöyle anlatıyor: “Üç yıldır hiç konuşmadığı hasta babasının yanına döndükten sonra, anlattığı hikâyelerin gerçekliğinin peşine düşen bir adam… Tim Burton o kendine özgü fantastik dünyasını bu kez bir baba-oğul dramıyla kuruyor.” 

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Romantik komedi tadında

7 - Zamanda Aşk (2013) (About Time)

2013 yapımı olan ‘Zamanda Aşk’, fantastik kurguyla romantik komediyi harmanlıyor. Selin Gürel “Oğluna zaman yolculuğu hediye eden bir babanın Babalar Günü her gün kutlanmalı. Bill Nighy, isteyen herkesin babası olabilecek potansiyele sahip, sinemanın en ideal baba portrelerinden biri” diyor. 

İncelikli dil ve leziz yemekler

8 - Tatlı Tuzlu (1994) (Eat Drink Man Woman)

Esin Küçüktepepınar “Bu şahane filmiyle Hollywood’un dikkatini çeken yönetmen Ang Lee, Tayvan’da yasayan emekli şef baba ve üç kızı arasındaki ilişkiyi incelikli bir dil ve benzersiz yemeklerle anlatıyor” diye özetliyor.

Hem komedi hem dram

9 - Toni Erdmann (2016)

“Emekli bir babanın, yaşam koçu Toni Erdmann kılığına girerek yıllar içinde uzaklaşmış olduğu işkolik ve mutsuz kızıyla yeniden bağ kurma sürecini anlatıyor. Film, baba-kız arasındaki tarifi güç ilişkiye bakarken komediden gözyaşına duygusal bir patinaj çekiyor. Özellikle Whitney Houston sahnesi unutulmaz” diye anlatıyor Müge Turan.

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10 - Jim Carrey filmi

Yalancı Yalancı (1997) (Liar Liar)

Evrencan Gündüz önerisi için “Jim Carrey’nin sorumsuz ve maddesel dünya üzerine kurulu hayatının, temiz kalpli bir çocuk dileğiyle altüst olmasını ve aslında sadece babanın değil, evladın da babasının hayat dönüşümündeki rolünü gördüğümüz bir film” yorumunu yapıyor. 

 

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