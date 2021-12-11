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‘Fotoğrafı sevdiğimizi geç de olsa fark ettik’

#Fotoğrafçılık#Sergi#Banu Tunçağ
‘Fotoğrafı sevdiğimizi geç de olsa fark ettik’

Son yıllarda akıllı telefonlarımızla çektiğimiz kareler bizi ihmal ettiğimiz bir sanat dalıyla buluşturdu. Fotoğrafa ilgi büyüyor. Özel fuarların sayısı çoğalıyor, fotoğraf sanatçıları sosyal medyada yakından takip ediliyor. Bu ilginin izini sürüp fotoğraf meraklıları için rehber hazırladık.

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Fotoğrafla ilgili kültürel bir platforma dönüşen 212 Photography festivalinin ‘Kadın Bakışı’ sergisindeyiz. Sergiye gösterilen ilgi, son dönemde fotoğraf sanatına olan merakın giderek arttığına ilişkin gözlemimizi bir kez daha kanıtlıyor. Gerçekten de artık birçok evin duvarlarında fotoğraf sanatçılarının eserlerine rastlıyoruz. Fotoğrafla ilgili fuarlar, sergiler, müzayedeler düzenleniyor. İlginin bu denli artmasında elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonların kameralarının payı büyük. Hepimiz artık fotoğrafçılığa daha meraklıyız. Daha iyi kareler çekmek için araştırıyor, bilgi ediniyoruz. Ve elbette sosyal medya sayesinde fotoğraf sanatçıları da çalışmalarını daha geniş kitlelere duyurma fırsatı buluyor.

212 Photography festivalinin İstanbul direktörü Banu Tunçağ, fotoğrafın artık günlük hayatımızın bir parçası olduğunu söylüyor. Özellikle akıllı telefonların dijital donanımları sayesinde başarılı ve etkileyici kareler yakalamanın mümkün hale geldiğini anlatıyor: “Her anı fotoğraflamak ve belgeleyebilmek bu alana olan ilginin artmasına ve farklı sanat pratikleriyle üretimlere sebep oldu” diyor.

GÖRSEL BOMBARDIMAN

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Fotoğraf sanatçısı Ayşegül Karacan da ilgiyi şöyle değerlendiriyor: “Çoğu insanın evindeki duvarda resim görürsünüz, evde müzik sesi duyarsınız ancak fotoğrafı da ilgi alanına sokmuş insan sayısı azdır ve bence hayli de özeldir. Şimdi bu sayı insanların bakış açılarının değişmesi, görsel bombardımana maruz kalarak yeni keşifler yapmalarıyla arttı. Fotoğrafın ne olduğunu hatırlayıp tekrardan anlayıp bana kalırsa fotoğrafı sevdiklerini geç de olsa fark ettiler.”

Karacan sosyal medyanın gücüne dikkat çekerek sözlerine şöyle devam ediyor: “Türkiye’de ve dünyada fotoğrafın gelişmesine katkı sağlamış fotoğrafçıları takip edip fotoğraf çekmeye başlayan genç insanlar jenerasyon alışkanlıklarının ve bakış açılarının da değişmesiyle özgür işler ortaya çıkarmaya başladı. Arkadan gelen bu insanları takip edip de cesaretlenen, bağımsız şekilde gözünü, hafızasını ortaya koyan genç sayısı daha da arttı ve herkes kendi kitlesini yaratmaya devam ediyor.”

Fotoğraf son dönemde yatırım aracı olarak da görülüyor. Fotoğrafçıların çalışmalarını limitli olarak (ortalama 5-10 adet) basmaları, eserlerin değerini arttırıyor. Hatta meraklıları eserlerin üzerinde fotoğrafçının imzasını ya da damgasını görmek istiyor.

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‘Fotoğrafı sevdiğimizi geç de olsa fark ettik’
Ayşegül Karacan’ın (solda) etkileyici karelerinden bir örnek: ‘Yüzleşme’, 2021.

KİMLERİ TAKİP ETMELİ?

Banu Tunçağ, yeni isim keşiflerini daha çok festivalle birlikte yürüttükleri uluslararası fotoğraf yarışması aracılığıyla yaptıklarını söylüyor. Sosyal medya ve süreli yayınları da takip eden Tunçağ’ın önerdiği fotoğraf sanatçılarından bazıları şöyle: Bekir Dindar, Noppadol Maitreechit, Arzu Kıraner, Eyhan Çelik, Fabiola Cedillo ve Bas Losekoot.

‘Fotoğrafı sevdiğimizi geç de olsa fark ettik’
212 Photography İstanbul Direktörü Banu Tunçağ

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Karacan’ın listesindeyse şu isimler var: Can Dağarslanı, Cansu Yıldıran, Kevin Frayer, Matbias Depardon, Craig Easton ve Maria Svarbova.

‘Fotoğrafı sevdiğimizi geç de olsa fark ettik’
Can Dağarslanı’nın 2019 tarihli “Diary‘19” serisinden bir kare.

MERAKLILAR BU ETKİNLİKLERİ KAÇIRMASIN

- Fotoğraf dünyası için önemli etkinliklerin başında The Rencontres d’Arles (Fransa) geliyor.

- Geçen yıl pandemi sebebiyle iptal edilen Paris Photo bu yıl 11 Kasım’da gerçekleşti.

- Avusturalya, Sydney’de gerçekleşen Head On Photo Festival için Tunçağ, ‘yeni dünyanın dinamik yapısını içinde barındıran bir etkinlik’ değerlendirmesini yapıyor.

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- PHotoESPANA bu yıl hem fiziksel hem de çevrimiçi bir program yarattı. Tunçağ, “107 galeri, sanal ortamda festival takipçileriyle buluşma şansını yakaladı” diyor.

- Athens Photo festival çevrimiçi ve fiziksel iki farklı program hazırladı.

- Lagos Fotoğraf Festivali de yine Tunçağ’a göre birçok sanatçının radarındaki yükselen etkinliklerden.

- 212 Phography Istanbul pandemiyle birlikte hem fiziksel hem de çevrimiçi kurgulanmaya başlandı.

- Mamut Art Project umut vaat eden isimleri keşfetmeyi hedefliyor.

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- Karacan Sony World Photography Organisation’ın internet sitesini de öneriyor.

‘Fotoğrafı sevdiğimizi geç de olsa fark ettik’
Fabiola Cedillo’nun ‘Los Mundos de TITA’ serisinden, 2016

DEVAM EDEN FOTOĞRAF SERGİLERİ...

- Milli Reasürans Sanat Galerisi, 25 Aralık’a kadar Şinasi Barutçu’nun ‘Şinasi Barutçu: Fotoğrafın İzinde Türkiye’de’ adlı retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor.

- İrlandalı fotoğraf sanatçısı Samuel Laurence Cunnane’in ‘Bir göz sana bakar bir göz seni arar’ sergisi, ‘göz tembelliği’ olarak bilinen ambliyopiden mustarip insanlar için kullanılan ama negatif bir anlam içeren bu ifade üzerine düşüncelerinin bir ürünü. 18 Aralık’a kadar Öktem Aykut’ta.

- Müze Gazhane’de Serkan Taycan’ın ‘Kente Doğru’ başlıklı sergisi bu ay sonuna kadar devam ediyor.  Sanatçının 2007’den beri gerçekleştirdiği çalışmalarına btoplu bakış imkânı sunan serginin yapıtaşları kentleşme, taşranın ve kentin dönüşümüyle ekoloji temalarından oluşuyor.

- Yine Müze Gazhane’de ‘Hayat.Yeniden’ sergisi var. Zorunlu göçlerden anları içeren ve 20 foto muhabirinin imzasını taşıyan seçki bu ay sonuna kadar görülebilir.

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#Fotoğrafçılık#Sergi#Banu Tunçağ

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