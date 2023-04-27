Eşler kavgalaşırken çocuklar ezilmesin

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Melis: Gizem, son zamanlarda gözlemlediğim ve çocuklar açısından sıkıntılı bulduğum bir ebeveyn davranışını konuşmak istiyorum bu hafta seninle. Tartışan ya da ayrılan bazı çiftler, ne yazık ki evlatlarını kendi ilişkilerinin tenis topu haline getirebiliyor.

Gizem: Tartışan çiftlerde, aile içinde bence çok yaygın bu durum. Hatta bazen farkında olmadan bile dahil ediyoruz çocukları. Fakat boşanmada bu durum epey sakıncalı diye düşünüyorum. Çocuklar için anne-babanın boşanıyor olması halihazırda çok büyük bir dert zaten, bir de bu süreçte ilişkiler düzenlenemezse çocuklar için olaylar vahim hale gelebilir.

Melis: Birkaç tanıdığımdan bahsedeyim… Erkeğin aldatması sonucu yaşanan boşanmada annenin eşini cezalandırmak için çocuğu kullandığına şahit oldum. Birinde çocuğu babasına göstermeyerek eşini cezalandırıyordu anne. Oysa orada eşinden çok çocuğunu cezalandırmış olduğunun farkında bile değildi! Diğerinde de anne çocuğa "Baban başka kadınlarla görüşüyor, belki yakında sana bir üvey anne getirir" diyerek dedikodusunu yapıyordu. Şoke olmuştum. O çocuğun yaşayabileceği negatif duyguları hayal edebiliyor musun!

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Gizem: Edebiliyorum, bizim bir erkek akrabamız da aynı şeyi yapmıştı. İki yıl sonra boşandığı kadın başkasıyla evlenmek isteyince adam kıyameti kopardı ve oğlunu günden güne işledi. Sonunda da oğlanı annesine küstürmeyi başardı ama tabii bir süreliğine… Üstelik çocuğun ergenlik döneminde her şey onlara bumerang gibi geri döndü. Şimdi ikisi de başkalarıyla evli ve mutlu ama çocuklarını ciddi yaraladılar o süreçte.

Melis: Çok yakın bir arkadaşımın hayattaki en büyük travmalarından biri bu... Kendisi çok küçük yaştayken boşanan anne-babası, koca kız olana kadar ona baskı yapmışlar. "Tabii sen anneni seviyorsun, git git ona git", "Tabii, ben sana babanın aldıklarını alamıyorum, bu yüzden babanı seviyorsun sen" gibi laflarla kızı delirtmişler resmen.

Gizem: Biz çocukken de oluyordu bunlar. Aileler çocukların duygularını önemsemiyordu, çünkü bilmiyordu. Çocuk deyip geçiyorlardı. Ancak artık hepimiz biliyoruz ki bizi biz yapan çocukluk dönemimiz. Boşanma süreci eminim çok zorludur, hatta münferit daha zorlu olaylar da yaşıyor olabilir ebeveynler. Ancak sene olmuş 2023, çocukların herhangi bir olaya alet edilmesini anlayamıyorum. Ne yaşarsak yaşayalım, durup, bir nefes alıp bizim yetişkin onların çocuk olduğunu hatırlatmalıyız kendimize. Benim ‘acil yardım butonum’ bu, iyi de geliyor.

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Melis: Çok güzel söyledin. Ben boşanma olmadan evdeki tartışmada küsülüp çocuğa "Annene söyle, babana söyle" denmesine de çok karşıyım ayrıca. Bak, bahsettiğimiz bu tarz davranışların çocuklarda nelere sebebiyet verebileceğini psikolojik danışman Ezgi Katı'ya sordum.

‘Mesafeli olması sağlanmalı’

Ezgi Katı-Psikolojik danışman

*Aldatılma sonrası ebeveynden biri çocuğu da dinamiklere dahil etmek istediğinde, burada istismara uğrayan ve en büyük zararı gören çocuk olur. Çocuk ergense dahi “Annen bizi terk etti”, “Bak gör, çok sevdiğin baban o kadınla olup seni unuttu”, “Biz artık anneni/babanı bir daha görmeyeceğiz” tarzı cümlelerin kurulması, yetişkin ortaklığına çocuğu da dahil etmek demektir. Yetişkin konumuna çekilen çocuğun giden ebeveyne öfkesi, erişkinliğe doğru ana kaynağına döner ve o ebeveyni yıkar.

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*Çocuklar karı/kocalığın ikamesi olarak görüldüğü noktada artık onlara sınır koymak da mümkün olmayacaktır. Onun da bir yetişkin rolü vardır ve intikam arzusu hem öteki ebeveyni ama en çok da kendini tüketir. Güvenli bağlanmayla ilişki kuramaz, ilişkilerini sağlıklı bir biçimde sürdüremez ya da bitiremez.

*Ebeveyn biten evlilik ortaklığında çocuğu korumakla ve bu ayrılığa hazırlamakla yükümlüdür. Yaşanan duyguların sorumlusu ya da yükümlüsü çocuk değildir. Aldatmada aldatılan kişi eştir (karı/kocadır), çocuk ihanete uğramış olmaz. Baba ya da anne değil, kadın ya da erkek aldatır. Yaşanılan duygu çocuğun yaşına uygun ifade edilebilir ama çocuğun bu duruma mesafeli olması sağlanmalıdır.

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HADİ GİDELİM

Klasik müzik-kitap

Türkiye’nin bebek ve çocuklara yönelik tek klasik müzik topluluğu BabyConcerts özel bir konser serisine başlıyor. ‘BabyConcerts ile Kitap Okuma’ başlıklı seride minikler, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan çocuk kitapları eşliğinde klasik müzik dinleyecekler. Programda bir balerin de danslarıyla hikâyeyi yorumlayacak. 3-6 yaş grubuna yönelik ilk beş konser ‘Bozuk Müzik Kutusu’ kitabına ayrıldı



Yer: İstanbul Yapı Kredi Sanat

Tarih: Bugün

Saat: 11.00

Yaş: 3-6

İletişim: (0212) 252 47 00

Ücret: 1 yetişkin+1 çocuk 291 lira.

Pinokyo bu kez robot

Yekta Kopan'ın kaleme aldığı ve Lerzan Pamir'in yönettiği ‘Robot Pinokyo’ küçük sanatseverlerle yeniden buluşuyor. Robot Pinokyo'nun eğlenceli büyüme macerasına tanık olacağınız müzikli oyunda anlatıcı rolünü Aslı Tandoğan üstlenirken, Pinokyo karakterine Anıl Altınöz hayat veriyor.



Yer: İstanbul, İş Sanat İş Kuleleri Salonu

Tarih: Yarın

Saat: 15.00

Yaş: 4+

İletişim: (0212) 316 10 83

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Ücret: Öğrenci 24, tam 54 lira.

Bu sirk minicik

Sihirbaz ve jonglör gösterisi, balon şov ve mini diskoyla çocuklar bu hafta sonu şehirlerine gelen Mini Sirk’te doyasıya eğlenecek. Etkinlikte her yaştan izleyici bilete tabi.



Yer: Aydın, Aydın Kültür Merkezi

Tarih: Yarın

Saat: 13.00, 15.00

Yaş: 1+

İletişim: (0256) 212 85 06

Ücret: 80 lira

Çocuklar da katılacak

Bam Bam Tam İnteraktif Çocuk Konseri’nde şarkılar, çocukların aktif olarak katılacakları şekilde tasarlanmış. Geliştirici beden hareketleri ve zihin gelişimine katkı sağlayarak çocukları sosyalleştiriyor. Dans etme, şarkı söyleme, taklit etme gibi etkinlikleri içeren konsere çocuğunuz için bir çift çorap ve bir top (normal boyutta) götürmeniz gerekiyor.

Yer: Ankara, Yeni Mahalle Bld. 4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: Yarın

Saat: 15.00

Yaş: 2+

İletişim: (0312) 526 25 38

Ücret: 90 lira.