‘Enerci’ vermeye geliyorlar

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YİNE DÜŞTÜK YOLLARA

Yakın zamanda arabayla uzun yola çıkmayı planlıyorsanız yolculukta size eşlik edecek şarkılar listesine ‘Mesele Belli’yi ekleyebilirsiniz. Melek Mosso’nun bu yeni şarkısının sözleri hemen dilinize dolanıyor. Bu hareketli şarkıyı Mosso, Oğuzhan Gürcan’la birlikte yazmış. Düzenlemesindeyse Gürsel Çelik’in imzası var.

‘Mesele Belli’ (Tekli)

Melek Mosso

Piu Sound

SOKAKTAN STÜDYOYA

Baile türünün genç temsilcisi Varhız ve Simo’nun 5 şarkıdan oluşan çalışması ‘GENDE’ yayımlandı. Üstelik Memduh Alatay, Osmancello ve Tawana gibi başarılı prodüktörlerin imzası eşliğinde. Albüm, İzmir’in meşhur Tepecik semtindeki Roman kültürünü ve dünyasını tüm orijinalliğiyle yansıtan, eğlenceli şarkılardan oluşuyor.

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‘GENDE’ (EP)

Varhız ve Simo

Warner Music Türkiye

SAHNE TOZU YUTANLARDAN…

Canlı müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Dicle Olcay’ın ‘Benim Ol’u çağdaş sound’lu tam bir yaz şarkısı. Sözünü Yase’nin yazdığı şarkıyı Aerro besteleyip düzenlemiş. “Sahne tozunda büyüdüm, tecrübe kazandım” diyen Olcay’ın hedefi sevenleriyle konser alanlarında buluşmakmış.

‘Benim Ol’

Dicle Olcay

Obviously Music

ŞAŞIRTTI

Kariyerinde, verdikleri uzun arayı saymazsak, 27 yılı geride bırakan Çamur grubu yeni bir tekli yayımladı. ‘Anlat’ farklı tarzıyla köklü rock grubunun sevenlerini hem şaşırtacak hem de mutlu edecek bir çalışma.

‘Anlat’ (Tekli)

Çamur

Ellipsis

RENGÂRENK BİR OYUN

Son dönemde adını çok sık duyuyoruz. Chromas (Latince renkler anlamına geliyor) çoksesli koro müziği yapıyor. Koristler çeşitli şehirlerden, geçmişlerden, mesleklerden geliyor. Her üyesi ayrı bir renk kısacası… ‘Oyun’ koroyla henüz tanışmamış olanlar için güzel bir fırsat olabilir. Sözü ve bestesi şef Başak Doğan’a ait olan eser, farklı türlerin harmanlandığı bir çalışma.

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‘Oyun’ (Tekli)

BANA BİR ŞARKI SÖYLE!

Yazdığı derinlikli sözlerle hayranlarının kalbinde özel bir yere sahip olan LP’den yeni bir tekli geldi. Müzisyenin gelecek ay raflarda yerini alacak ‘Love Lines’ albümünden çıkardığı üçüncü tekli olan ‘Love Song’ geçmiş güzel günlere dönmek için bir neden bekleyenlerin duygularına tercüman oluyor.

‘Love Song’ (Tekli)

LP

BMG

UMUTLAR TÜKENMEZ

Alternatif müziğin çok yönlü ismi Cihan Mürtezaoğlu bu kez umudun haykırışını önce sözlere sonra müziğe dökmüş. Müzisyen “Dünya gafletten uyansın” dediği yeni teklisi ‘Yansın’da Dinçer Demirci’yle çalışmış.

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‘Yansın’ (Tekli)

Cihan Mürtezaoğlu

Sony Music Türkiye