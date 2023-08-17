Bodrumâ€™dan Antalyaâ€™yaâ€¦

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*KONSER

-GÃ¼lÅŸen 19 AÄŸustos Cumartesi 21.00â€™de YBY Woods YaÅŸam ve Etkinlik AlanÄ±â€™nda sevenleriyle buluÅŸacak. Bilet fiyatÄ± 400-1.500 lira. (YBY Lounge 3.000 lira)

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-Kerem GÃ¶rsev 19 AÄŸustos 22.00â€™de Bodrum, Zai YaÅŸamâ€™da konser verecek. Bilet fiyatÄ± 481,50 lira.

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-Kalben 19 AÄŸustos 22.30â€™da Dorock XL Venue-FitaÅŸ Sahnesi Taksimâ€™de. Bilet fiyatÄ± 150 lira.

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-FazÄ±l Say ve Serenad BaÄŸcan â€˜DÃ¼nya Anneâ€™ eserini seslendirmek Ã¼zere 21 AÄŸustos Pazartesi 21.00â€™de Bodrum Antik Tiyatroâ€™da sahneye Ã§Ä±kacaklar. Bilet fiyatÄ± 440-880 lira.

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-Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± ve sÃ¶z yazarÄ± Tom Odell 21 AÄŸustos 21.00â€™de Antalyaâ€™daki Regnum Carya otelde konser verecek. Bilet fiyatÄ± 5.000 lira.

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-YaÅŸar 22 AÄŸustos SalÄ± 21.00â€™de KuruÃ§eÅŸme AÃ§Ä±khavaâ€™da hayranlarÄ±yla buluÅŸacak. Bilet fiyatÄ± 440-1.925 lira.

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-Piyanist GÃ¼lsin Onay 23 AÄŸustos Ã‡arÅŸamba 21.00â€™de GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k MÃ¼zik Festivali kapsamÄ±nda Zefirya KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nde. Bilet fiyatÄ± 330 lira.

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-Nazan Ã–ncel 25 AÄŸustos Cuma 19.00â€™da KÃ¼Ã§Ã¼kÃ‡iftlik Parkâ€™ta sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 225 lira.

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-Can Bonomo 25 AÄŸustos 21.00â€™de Turkcell Vadiâ€™de konser verecek. Bilet fiyatÄ± 200-800 lira.

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-AnÄ±l DurmuÅŸ 25 AÄŸustos 22.00â€™de Hayal Kahvesi Aqua Floryaâ€™da sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 190,50 lira.

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-Seda Erciyes 25 AÄŸustos 21.00â€™de Zorlu PSM Vestel Amfiâ€™de olacak. SÃ¼rpriz konuklarÄ±n da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸin bilet fiyatÄ± 99 lira.

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*FESTÄ°VAL

-KÃ¼Ã§Ã¼kÃ‡iftlik BahÃ§e 20 AÄŸustos Pazar 15.00â€™te Garage Sale Sunday festivali iÃ§in kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak. Ä°kinci el Ã¼rÃ¼nler, gurme lezzet stantlarÄ± ve atÃ¶lyelerin olacaÄŸÄ± festivalde Mert Demir, Kardelen ve Jakuzi konser verecek. Bilet fiyatÄ± 350 lira.

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-5. KaÅŸ Caz Festivali 25-27 AÄŸustosâ€™ta yapÄ±lacak. KosovalÄ± gitar virtÃ¼Ã¶zÃ¼ Enver Muhamedi, Elif Ã‡aÄŸlar, Burhan Ã–Ã§al ve Birsen Tezer gibi isimlerin katÄ±lacaÄŸÄ± festival Setur Marina ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸecek. Festivalin kombine bilet fiyatÄ± 1.450 lira.

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-Yerli-yabancÄ± yÃ¼zlerce koristin katÄ±lacaÄŸÄ± festival â€˜Denizbank VoiceUp A Capellaâ€™ 22-26 AÄŸustosâ€™ta gerÃ§ekleÅŸecek. Ã‡eÅŸitli mekÃ¢nlarda yapÄ±lacak festivalin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konseri tÃ¼m korolarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 22 AÄŸustos SalÄ± 19.00â€™da Cemal ReÅŸit Rey KONSER Salonuâ€™nda olacak. Ä°BB KÃ¼ltÃ¼r Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen â€˜Ä°stanbul Koro Festivaliâ€™ de 20 AÄŸustos'a kadar yedi farklÄ± mekÃ¢nda sÃ¼rÃ¼yor. 20 AÄŸustos Pazar 21.00â€™de Ruhi Su Dostlar Korosu, MÃ¼ze Gazhaneâ€™de sahneye Ã§Ä±kacak. Konserler Ã¼cretsiz.

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*SERGÄ°

-Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinin Ã§evreye etkilerinin iÅŸlendiÄŸi â€˜KÄ±rÄ±lma NoktasÄ±: HikÃ¢yenin Sonunu Sen Yazâ€™ karma sergisi 21 AÄŸustos Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar Mandarin Oriental, Bodrumâ€™da ziyaret edilebilecek. Sergi Abdulvahap Uzunbay, AkÄ±n Ekici, BaÅŸak Canher, Bedri Baykam, Ender GÃ¼zey, Erdo Sam, Funda Ã‡etgin, Genco GÃ¼lan, GÃ¼lfidan SoyuÄŸur, GÃ¶kÃ§e HiÃ§yÄ±lmaz, GÃ¶zde Can KÃ¶roÄŸlu, Hakan Bayer, Loya Kader Ã–ztÃ¼rkmen, Mehmet Ã–zenbaÅŸ, Ã–zge GÃ¼naydÄ±n, Ã–zcan Uzkur, Parisa Nami, Sabahat Ã‡Ä±kÄ±ntaÅŸ, SelÃ§uk YÄ±lmaz, TuÄŸrul SelÃ§uk, Vahid Novruzov, YÄ±ldÄ±z Doyran ve Zeynep YazÄ±cÄ±â€™nÄ±n eserlerinden oluÅŸuyor.

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-Galataport, FransÄ±z yazar Antoine de Saint-ExupÃ©ryâ€™nin Ã¶lÃ¼msÃ¼z eseri â€˜KÃ¼Ã§Ã¼k Prensâ€™in 80â€™inci yaÅŸÄ±na Ã¶zel bir sergiye ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Sergide ziyaretÃ§iler Ã¼Ã§ boyutlu gezegenlerin yanÄ± sÄ±ra dev gÃ¼neÅŸ, tilki, animatronik yÄ±lan ve diÄŸer karakterlerle yakÄ±n temas edebilecek. â€˜KÃ¼Ã§Ã¼k Prensâ€™in masalsÄ± dÃ¼nyasÄ±nda gezineceÄŸiniz serginin katÄ±lÄ±m Ã¼creti 199 lira (Ã¶ÄŸrenci 139 lira). SERGÄ° 31 Ekimâ€™e kadar Galataport M Blok Ãœst Katâ€™ta ziyaret edilebilir.Â

*ATÃ–LYE

-KoÅŸuyoluâ€™ndaki EKS Mutfak Akademisiâ€™nde 22 AÄŸustos 15.00â€™te â€˜Lotusâ€™lu Lezzetlerâ€™ atÃ¶lyesi var. Cheesecake, kurabiye ve magnolya yapÄ±mÄ±nÄ±n inceliklerinin anlatÄ±lacaÄŸÄ± atÃ¶lyeye katÄ±lÄ±m Ã¼creti 900 lira.

-Zorlu AVMâ€™deki Eataly Mutfak AtÃ¶lyesi 23 AÄŸustos 19.00â€™da hamburger tutkunlarÄ± iÃ§in bir atÃ¶lye dÃ¼zenliyor. AtÃ¶lye kapsamÄ±nda ev yapÄ±mÄ± soslar ve fÄ±rÄ±nda patatesle birlikte nefis bir burger kÃ¶ftesi hazÄ±rlamanÄ±n pÃ¼f noktalarÄ±nÄ± keÅŸfedeceksiniz. KatÄ±lÄ±m Ã¼creti 1.200 lira.

*GECE

-Ã–zay BakÄ±r 19 AÄŸustos Cumartesi 23.00â€™te Folks Kitchen&Cocktailâ€™de. (0530) 251 92 50

-Simge EÄŸrilmez 19 AÄŸustos 23.30â€™da The Room Liveâ€™da. (0535) 018 60 93

-Okan Albayrak 19 AÄŸustos 22.30â€™da Rise Nâ€™ Fall Suadiyeâ€™de. (Rezervasyon iÃ§in: @risenfallsuadiye)

-Hera Aslan 19 AÄŸustos 00.00â€™da Vaha YenikÃ¶yâ€™de. (0530) 135 88 10

-Hakan Altun 19 AÄŸustos 21.00â€™de Jolly Joker AlaÃ§atÄ±â€™da. (0850) 549 01 38

-Linet 19 AÄŸustos 22.00â€™de Yeni Gazinoâ€™da. (0532) 500 28 69

-Ebru GÃ¼ndeÅŸ 21-22 AÄŸustos Pazartesi, SalÄ± 22.00â€™de YalÄ±kavak GÃ¼nayâ€™da. (0532) 443 33 33

-Alya 22 AÄŸustos 22.30 TÃ¼rkbÃ¼kÃ¼, ÃœzÃ¼m KÄ±zÄ± Sahneâ€™de. (0532) 21 84 537

-YÄ±ldÄ±z Tilbe 23 AÄŸustos Ã‡arÅŸamba 22.00â€™de Cahide AlaÃ§atÄ±â€™da. (0232) 729 99 90

-BegÃ¼m Obiz 24 AÄŸustos PerÅŸembe 21.30â€™da Chalet Gardenâ€™da. (0542) 326 82 83

*DJ

-Alman DJ ve prodÃ¼ktÃ¶r Acid Pauli 19 AÄŸustos Cumartesi 21.00â€™de AlaÃ§atÄ±, Sommer Kleinâ€™da sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet fiyatÄ± 300 ve 2.500 (backstage) lira.

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-Sofitel Ä°stanbul Taksim oteli 19 AÄŸustos 19.00'da RechargeXRavin sunumuyla, panoramik Ä°stanbul manzarasÄ±nda 'Panoramic Sundown Ä°stanbul' partisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. AnÄ±l Vardarelli, TT:MUR, Bilgehan Ãœnver, Ä°rem TÃ¼tÃ¼ncÃ¼ler, M&M ve Meus'un Ã§alacaÄŸÄ± geceye katÄ±lÄ±m Ã¼creti 150 lira.

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-FransÄ±z DJ Klement Bonelli 24 AÄŸustos PerÅŸembe akÅŸamÄ± â€˜Thursday Clubâ€™ (PerÅŸembe KulÃ¼bÃ¼) etkinlikleriyle dikkat Ã§eken Frankie'de kabinin baÅŸÄ±na geÃ§ecek. Rezervasyon: rezervasyon@frankieistanbul.com

-Los Angelesâ€™lÄ± DJ CASSIAN 25 AÄŸustos Cuma 23.00â€™te Klein PhÃ¶nix Parkâ€™ta. Bilet fiyatÄ± 350 ve 1.000 (backstage) lira.

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