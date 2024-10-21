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Ä°ÅŸte GÃ¼lse Birsel'in Ã¶nce paylaÅŸÄ±p, sonra sildiÄŸi veda mesajÄ±:

Vural'a vedam

"BirkaÃ§ yÄ±ldÄ±r cenazelere gidemiyorum. (Ã‡Ã¶zmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tÃ¶ren bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ayrÄ± tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek iÃ§in vardÄ±r.

Ben bunu yazarak yapacaÄŸÄ±m. Bir iÅŸ arkadaÅŸÄ±mÄ± Ã§ok erken kaybettim. ÅžaÅŸkÄ±n ve Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Vural Ã‡elik Avrupa YakasÄ±'nÄ±n ikinci sezonuna tek bÃ¶lÃ¼mlÃ¼k Kubilay rolÃ¼ iÃ§in gelmiÅŸti. Ã‡ok tatlÄ± bir performans gÃ¶sterdi. O hafta yapÄ±mcÄ±ya "MÃ¼mkÃ¼nse her bÃ¶lÃ¼m yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Nevi ÅŸahsÄ±na mÃ¼nhasÄ±r biriydi. Setin Ã§ocuÄŸu gibiydi. Herkese kendi kendine kÃ¼ser, nedenini bilmediÄŸimiz konulara alÄ±nÄ±r, sonra barÄ±ÅŸmak iÃ§in hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin ÅŸakasÄ± haline geldikÃ§e "Bu hafta bana ne alÄ±yorsun GÃ¼lse?" cÃ¼mlesiyle girmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± stÃ¼dyoya. Beraber Ã§ok gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir Ã§ocuksu ruhtu."

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"Ã–zellikle bana ve Engin GÃ¼naydÄ±n'a Ã§ok nazÄ± geÃ§erdi. Sette biraz da bizi gÃ¼ldÃ¼rmek iÃ§in oynadÄ±ÄŸÄ± bir "MaÄŸdur persona"sÄ± vardÄ±. Åženay GÃ¼rler'le bir kahve iÃ§meye mi Ã§Ä±kÄ±yoruz, "Vaay tabii sosyete bizi davet etmez"! "Ya iki kÄ±z dedikodu yapacaÄŸÄ±z, sen niye geliyorsun?" "Yok ben garibanÄ±m zaten, bir kahve Ä±smarlamazsÄ±nÄ±z bu fakire, ben hangi parayla kahve iÃ§eceÄŸim" filan derken bu sefer abarttÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edip onu gÃ¼lme tutardÄ±."





"Setin bu geleneksel ÅŸakasÄ±ndan, bu dinamikten "ZenginliÄŸine raÄŸmen hep maÄŸdur hep ezik GÃ¼lenay"Ä± yazdÄ±m. Vural nefis oynadÄ±. "Birinin bizi durduramadÄ±ÄŸÄ±" gÃ¼nlerdi. Son sezona girerken, ayrÄ±lmak istediÄŸini sÃ¶ylediÄŸinde ben dahil birkaÃ§ oyuncu arkadaÅŸÄ±m vazgeÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ãœcret, saatler, senaryodaki yeri gibi ÅŸikayetleri vardÄ±. YapÄ±mcÄ±larla konuÅŸup, bana alÄ±ngan tonlu bir mesajla ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi ve teÅŸekkÃ¼r etti.

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Belki Ä±srar etmemi, yapÄ±mcÄ±yÄ± arayÄ±p onsuz olmaz dememi bekledi."





"YanlÄ±ÅŸ karardÄ± bence. KeÅŸke son sezonda da beraber oynasaydÄ±k. Ve keÅŸke birkaÃ§ ay sonra bir TV programÄ±nda benimle ilgili mana verilemez, yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z cÃ¼mleler etmeseydi. (Tabii kimse iÅŸ arkadaÅŸÄ±yla tek sebepten 16 yÄ±l iletiÅŸimi kesmez. Ama sonraki yÄ±llardaki hatalarÄ±, yanlÄ±ÅŸlarÄ± burada anlatmaya gerek de yok, yakÄ±ÅŸÄ±k da almaz.)"





"Ben oyuncu arkadaÅŸlarÄ±mla olan anlaÅŸmazlÄ±klarda kavga, polemik, magazin yoluyla cevap verme sevmem. KonuÅŸup Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rÄ±m. 300 Ã‡ok kÄ±rgÄ±nsam, uzak kalÄ±r iletiÅŸimi keserim. Ã–yle yaptÄ±m. "Niye sahip Ã§Ä±kmadÄ±nÄ±z" gibi cÃ¼mleler okudum sosyal medyada.

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Vural yetenekli ve verimli Ã§aÄŸda, bir oyuncuydu. Avrupa YakasÄ±'ndan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra "BayrampaÅŸa Ben Fazla KalmayacaÄŸÄ±m" filminde baÅŸrol oynadÄ±. "Nuri" dizisinde, Gani MÃ¼jde'nin "YahÅŸi Cazibe"sinde, Birol GÃ¼ven'in "Seksenler"inde 3 sezon oynadÄ±. Son yÄ±llarda Ã§alÄ±ÅŸmama sebebi televizyonda komedinin yok olmasÄ± olabilir. Ancak yakÄ±nlarda GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼rle ilgili bir soru sorulduÄŸunda asla rol almak istemeyeceÄŸi bir yapÄ±m olduÄŸunu sert bir dille magazine anlatmÄ±ÅŸ, haber olmuÅŸtu.

Bu bakÄ±ÅŸÄ± da belki iÅŸleri zorlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r."





"Birol GÃ¼ven bÃ¼yÃ¼k bir ekonomik derdi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ektiÄŸi videolarÄ±n skeÃ§ olduÄŸunu sÃ¶yledi. "Stand up'a hazÄ±rlanÄ±yordu" dedi. Avrupa YakasÄ± seyircileri dergide Ã§alÄ±ÅŸan karakterleri gerÃ§ek hayatta da kanka gibi gÃ¶rÃ¼yorlar. Elbette sette Ã§ok yakÄ±n arkadaÅŸlar da edinirsiniz. Ama herkes herkesin can dostu olamaz haliyle. SelamlaÅŸÄ±p kankayÄ±, dÃ¼ÅŸmanÄ±, sevgiliyi oynayÄ±p, setten Ã§Ä±kÄ±nca gerÃ§ek hayatÄ±nÄ±za dÃ¶nersiniz ekiple. Aralarda da Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmayan yÄ±llar...

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Onun iÃ§in dÃ¶nem dÃ¶nem yalnÄ±zlÄ±k ve iÅŸsizlik, bizim mesleklerin parÃ§asÄ±dÄ±r. Ben Vural'Ä± kahkahasÄ±, sette "maÄŸdur personasÄ±yla"yaptÄ±ÄŸÄ± komikliklerle, gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z anlarla hatÄ±rlamak istiyorum."





"TÃ¼rkiye Ã§ok iyi bir komedyenini kaybetti. Cenazelerde helallik almak adettir. HakkÄ±mÄ± helal ediyorum, sonuna kadar helal olsun.

Ä°Ã§imde kalan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ÅŸudur. Son aylarda magazine verdiÄŸi bir rÃ¶portaj karÅŸÄ±ma Ã§Ä±ktÄ±:

"Bir GÃ¼lse Birsel iÅŸinde rol alÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z" sorusuna "Ben ona hata yapmÄ±ÅŸ olabilirim, o bana yapmÄ±ÅŸ olabilir, baÅŸkasÄ± hata yapmÄ±ÅŸ olabilir, 3 gÃ¼nlÃ¼k dÃ¼nya, zaten kaÃ§ komedyeniz ki" diyor."





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"Sonuna kadar katÄ±ldÄ±m sÃ¶ylediklerine ve ÅŸÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m "Eh artÄ±k madem bÃ¶yle demiÅŸ, bir ara muhakkak bir galada filan karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca sarÄ±lÄ±r muhabbet ederiz. Bir ara nasÄ±l olsa denk geliriz." "Bir ara" bizim yaÅŸlar iÃ§in Ã§ok geniÅŸ, rahat bir zaman. "Bir ara buluÅŸalÄ±m", "Bir ara hasret giderelim". Ã–nÃ¼mÃ¼zde uzun yÄ±llar var ya.

Ã–yle deÄŸilmiÅŸ. Nereden bilebilirdik. Perde Ã§ok erken kapandÄ±. Allah rahmet eylesin."

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