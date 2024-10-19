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Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik son yolculuğuna uğurlanıyor... 'Ne olur kalk abim'

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#Vural Çelik#Avrupa Yakası#Cenaze
Avrupa Yakasının Kubilayı Vural Çelik son yolculuğuna uğurlanıyor... Ne olur kalk abim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 12:41

17 Ekim'de Üsküdar'daki evinde ölü bulunan ve kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlenen oyuncu Vural Çelik son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Oyuncu Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Vural Çelik'in Ordu'da yaşayan annesi ve kız kardeşi tabutun başından ayrılmadılar.

Avrupa Yakasının Kubilayı Vural Çelik son yolculuğuna uğurlanıyor... Ne olur kalk abim

Ünlü oyuncunun  tabutuna sarılan kız kardeşi 'Ne olur kalk abim' diyerek ağladı. 

Cenazeye katılanlar arasında Ceyhun Fersoy, Birol Güven, Sarp Apak ve Yavuz Seçkin de vardı...

'YALNIZLIĞI KENDİ SEÇTİ'

Ceyhun Fersoy, "Evinde bir video paylaşmıştı. 'Zengin olabilirsiniz, fakir olabilirsiniz ama yalnız olmayın' diye bir video paylaşmıştı. Yalnızlığı kendi seçti ama... Biz sürekli onunla konuşuyorduk. 'Hadi abi hiç değilse hayatında bir nefes birisi olsun. Elini tutacak, birlikte zaman geçirebileceğin birisi olsun diye ama... Mekanı cennet olsun" dedi.

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'VURAL ÇOK YALNIZDI'

Yavuz Seçkin, "Güzel kalbi olan fakat yalnız bir arkadaşımızdı... İçine kapanık, ufak tefek yalnızlıkları olan güzel bir arkadaşımdı, kardeşimdi... Arada mesajlaşır, şakalaşırdık telefonda... Yalnızdı ama...Biliyorsunuz bizim bulunduğumuz sektörde etrafınız çok kalabalık gibi görünür, etrafınızda çok dostunuz arkadaşınız varmış gibi görünür. Hissedersiniz ama aslında yalnızsınızdır. Vural bu yalnızlığı yaşıyordu." diye konuştu.

BİTKİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Vural Çelik’in ölmeden önceki son görüntüleri de ortayı çıktı. Bir marketten alışveriş yapan Çelik’in elindeki ilaç poşeti ve bitkin hali dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu çektiği son videosunda ise şunları söyledi:

“Hayatta ister zengin olun ister fakir ama sadece karşı koltuğunuz boş kalmasın, yalnızlık kötü şey.”

Avrupa Yakasının Kubilayı Vural Çelik son yolculuğuna uğurlanıyor... Ne olur kalk abim

KUBİLAY’IMIZI ERKEN KAYBETTİK

Ata Demirer: “Güzel zamanlar, güzel yıllar. Çok erken bir veda. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim.”
Gülse Birsel: “Kubilay’ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz.”
Hakan Yılmaz: “Çok üzgünüm. Yattığın yer cennet olsun kardeşim.”
Hale Caneroğlu: “Üzüntümü ifade bile edemiyorum. Şoktayım. Yıllarca rol arkadaşım oldun. Işıklar içinde uyu Kubim.”
Şenay Gürler: “Dizimizin Kubilay’ı Vural’ı çok erken kaybettik maalesef. Sevenlerine sabır dilerim.”
Öykü Çelik: “Ahh Vural, seni tanımak, seninle çalışmak gerçekten büyük bir şanstı. Nurlar içinde uyu güzel adam.”
Ceyhun Fersoy: “Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Vural abicim yattığın yer incinmesin.”

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#Vural Çelik#Avrupa Yakası#Cenaze

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