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Vural Çelik küs olduğu Gülse Birsel'e zeytin dalı uzatmıştı: Üç günlük dünya küslüğe gerek yok

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#Vural Çelik#Avrupa Yakası#Kubilay
Vural Çelik küs olduğu Gülse Birsele zeytin dalı uzatmıştı: Üç günlük dünya küslüğe gerek yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 07:40

VURAL Çelik (51) önceki gün Üsküdar’daki evinde hayatını kaybetti.

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 Oyuncunun cenazesi bugün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Vural Çelik küs olduğu Gülse Birsele zeytin dalı uzatmıştı: Üç günlük dünya küslüğe gerek yok

Çelik’in menajeri Rasim Özcan, sanatçının ölüm nedeniyle ilgili şunları söyledi: “Aramama rağmen ulaşamayınca site güvenliğine haber verdim. Ardından polisi aradım. Polis memurları, eve girdiğinde cansız bedeniyle karşılaştı. Şekeri, tansiyonu ve kalp rahatsızlığı vardı. Olaydan 2 gün önce de hastalanıp hastaneye gitti. Adli Tıp sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor. Annesi ve kız kardeşi Ordu’da yaşıyor.”

Vural Çelik küs olduğu Gülse Birsele zeytin dalı uzatmıştı: Üç günlük dünya küslüğe gerek yok


BİTKİN HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Vural Çelik’in ölmeden önceki son görüntüleri de ortayı çıktı. Bir marketten alışveriş yapan Çelik’in elindeki ilaç poşeti ve bitkin hali dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu çektiği son videosunda ise şunları söyledi:

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“Hayatta ister zengin olun ister fakir ama sadece karşı koltuğunuz boş kalmasın, yalnızlık kötü şey.”

Avrupa Yakası”nda Kubilay’a hayat veren oyuncu, geçen yıl küs olduğu Gülse Birsel’e zeytin dalı uzatmıştı:

“Önemli olan o hataları unutup önümüze bakmak. Üç günlük dünya, kimsenin kimseye küsmesine gerek yok.”

Vural Çelik küs olduğu Gülse Birsele zeytin dalı uzatmıştı: Üç günlük dünya küslüğe gerek yok

KUBİLAY’IMIZI ERKEN KAYBETTİK

Ata Demirer: “Güzel zamanlar, güzel yıllar. Çok erken bir veda. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim.”
Gülse Birsel:Kubilay’ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz.”
Hakan Yılmaz: “Çok üzgünüm. Yattığın yer cennet olsun kardeşim.”
Hale Caneroğlu: “Üzüntümü ifade bile edemiyorum. Şoktayım. Yıllarca rol arkadaşım oldun. Işıklar içinde uyu Kubim.”
Şenay Gürler: “Dizimizin Kubilay’ı Vural’ı çok erken kaybettik maalesef. Sevenlerine sabır dilerim.”
Öykü Çelik: “Ahh Vural, seni tanımak, seninle çalışmak gerçekten büyük bir şanstı. Nurlar içinde uyu güzel adam.”
Ceyhun Fersoy: “Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Vural abicim yattığın yer incinmesin.”

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#Vural Çelik#Avrupa Yakası#Kubilay

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