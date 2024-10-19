Vural Çelik küs olduğu Gülse Birsel'e zeytin dalı uzatmıştı: Üç günlük dünya küslüğe gerek yok

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Oyuncunun cenazesi bugün Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Çelik’in menajeri Rasim Özcan, sanatçının ölüm nedeniyle ilgili şunları söyledi: “Aramama rağmen ulaşamayınca site güvenliğine haber verdim. Ardından polisi aradım. Polis memurları, eve girdiğinde cansız bedeniyle karşılaştı. Şekeri, tansiyonu ve kalp rahatsızlığı vardı. Olaydan 2 gün önce de hastalanıp hastaneye gitti. Adli Tıp sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor. Annesi ve kız kardeşi Ordu’da yaşıyor.”

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Vural Çelik ’in ölmeden önceki son görüntüleri de ortayı çıktı. Bir marketten alışveriş yapan Çelik’in elindeki ilaç poşeti ve bitkin hali dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu çektiği son videosunda ise şunları söyledi:

“Hayatta ister zengin olun ister fakir ama sadece karşı koltuğunuz boş kalmasın, yalnızlık kötü şey.”

“Avrupa Yakası”nda Kubilay’a hayat veren oyuncu, geçen yıl küs olduğu Gülse Birsel’e zeytin dalı uzatmıştı:

“Önemli olan o hataları unutup önümüze bakmak. Üç günlük dünya, kimsenin kimseye küsmesine gerek yok.”

KUBİLAY’IMIZI ERKEN KAYBETTİK

Ata Demirer: “Güzel zamanlar, güzel yıllar. Çok erken bir veda. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim.”

Gülse Birsel: “Kubilay’ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz.”

Hakan Yılmaz: “Çok üzgünüm. Yattığın yer cennet olsun kardeşim.”

Hale Caneroğlu: “Üzüntümü ifade bile edemiyorum. Şoktayım. Yıllarca rol arkadaşım oldun. Işıklar içinde uyu Kubim.”

Şenay Gürler: “Dizimizin Kubilay’ı Vural’ı çok erken kaybettik maalesef. Sevenlerine sabır dilerim.”

Öykü Çelik: “Ahh Vural, seni tanımak, seninle çalışmak gerçekten büyük bir şanstı. Nurlar içinde uyu güzel adam.”

Ceyhun Fersoy: “Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Vural abicim yattığın yer incinmesin.”