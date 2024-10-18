Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti... Ünlü oyuncunun vefatı dostlarını yasa boğdu...

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Aralarında Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler ve Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım'ın da bulunduğu birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti.

Acı haberi Birol Güven, sosyal medya hesabından duyurdu:

“Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm”.

Evinde ölü bulunan Vural en son 3 gün önce hastanede çektiği videoyu paylaşmış, “Bu hastaneye geldiğim kadar dizi çekseydim şu anda yatım katım villam olurdu” demişti.

51 yaşında vefat eden sanatçının bir süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele ettiği öğrenildi.

'BABAM BİZİ BAŞKA KADIN İÇİN TERK ETTİ'

Vural Çelik, 2013 yılında Ömür Gedik'e verdiği röportajda; özel hayatına dair merak edilenleri anlatmıştı.

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1972 Ankara doğumlu olduğu bilinen Çelik, aslında 1973 İstanbul-Aksaray doğumlu. Ancak oyuncu üşendiği için bu bilgiyi düzeltmemiş...

11 yaşında babasının 'başka bir kadın için' terk ettiği Vural Çelik'i annesi büyütmüş...

"Ben 11 yaşında, kardeşim 9 yaşındaydı; babam bizi gözleri görmeyen bir kadına bırakıp gitti. Hiç aramadı. Bazen camiada bizim dünyadan insanlar haber olur, babasını görmüyor ve bakmıyor diye. Onlara hayırsız derler ama çoğu hayırsız değil. Baban sen çocukken anneni terk etsin, başka kadınlara gitsin, sonra sen büyü, toplum içinde yer ve unvan kazan, o zaman ortaya çıksın! Her zaman öfkeliyim, 2005’te öldü zaten."

'BABA OLMAKTAN KORKUYORUM'

"Baba olmayı istemekle beraber bundan korkuyorum. Belleğime o kadar işlemiş bir acı ve kader var ki... Yalnış bir seçim yapıp, çocuğumun ayrı anne baba ile büyümesinden korkuyorum"

"Gözleri görmeyen bir kadın büyüttü bizi. O kadın ne başkasıyla evlendi, ne başka erkek girdi hayatına, hayatını bize adadı. Yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Ayakkabası delik diye içine poşet giydiğini bilirim fabrikaya giderken. Nasıl tapmazsın bu kadına? Gençliğinde, fabrikada çalıştığı dönemde gözleri rahatsızlanmış. Gittiği doktor gözlük vermiş, takmamış. Dayımda da aynı hastalık var; tavuk karası... Dayım gözlüğü iyi kullanarak bertaraf etmiş ama anneminki ilerledi. Şu an sokakta tek başına yürüyemeyecek kadar ileri. Çok uzun yıllar olduğu için o da biz de artık alıştık. Ara ara iyi haberler duyuyoruz, heyecanlanıyoruz ama sonra olmuyor. Kader... "

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"Benim için dünyanın hiçbir unvanı ya da varlığı önemli değil. Mütevazı, küçük bir hayat yaşıyorum zaten. Önemli olan annemin mutluluğu. O her zaman “Oğlum ben senden razı oldum, Allah da senden razı olsun” der. Dünyanın en büyük mutluluğu bu işte... Bunun dışında hiçbir dünya nimeti umrumda değil.Hayatıma girecek kadının anneme karşı ufacık bir tavrı, yaptığı küçücük bir mimik beni yıkar. Hatta aşkımı bitirir. Belki psikolojide de bu bir rahatsızlıktır, bilmiyorum.""

LİSE 2’DEN TERKİM ÜNİVERSİTEYE GİTMEDİM

'Oyunculuk aklımda yoktu' diyen Çelik, şöhret kapısını nasıl araladığından da bahsetmişti:

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"Lise 2’den terkim. Üniversite okumadım, Levent Kırca’da alaylı oldum ama üniversitede astronomi ya da bilgisayar okumak isterdim. Oyuncu konservatuvarlı olmak zorundadır diye de düşünmüyorum. Tarihe bak, büyük başarılar göstermiş alaylı insanlar vardır. Çünkü bu, tanrısal bir yetenektir."

"Çocukken oyuncu olmayı düşünmedim ama hep taklitler yapardım. Hatta komşularımız “Vural sen çok komiksin, tiyatrocu olsana” derlerdi. Sonra Levent Kırca’ya gittim, “Yanınızda yetişmek istiyorum” dedim ve başladık. 1, yıl sonra Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar ile tanıştık. Benim taytay dönemimde elimden tutan insanlardır onlar. Yılmaz abiye özel bir gönül bağım vardır. “Sen hiç Ateş Böceği Gördün mü?” oyununda benim için bir sahne yazdı. O eserin sahnesinde bana yer verdi, büyük gururdu. “Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım” filmi ile Bursa film Festivalinde’yiz. Fatma Girik girdi salona, ilk kez görüyorum kendisini. O dönemde “Avrupa Yakası”nda da oynuyorum. “Seni öpmeden geçemem” dedi. Dünyanın en büyük mutluluğu budur. Yasemin Yalçın, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Levent Kırca, Nejat Uygur gibi en büyük sanatçıların ya yanındaydım, ya perdenin arkasındaydım, ya afişlerini astım ya da aynı sahnedeydim!

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'ŞÖHRET BENİ DEĞİŞTİRMEDİ'

Vural Çelik, şöhretin hayatında hiçbir şeyi değiştirmediğini de anlatmıştı:

"Şöhret beni hiç etkilemedi. Ukalalık olarak algılanmasın ama gittiğim her yerde insanlar “Ağabey sen ne kadar mütevazısın” diyor. Bodrum’da bir otelin garsonu kızdı bana, “Sen ne biçim bir adamsın, insan biraz sanatçı gibi davranır, bu ağır başlılık, mütevazılık nedir” dedi. Ama şöhret öyle çok güzel bir şey değil.

İnsanların gözünde güvensiz oluyorsun. Geçmişte oyuncuların şahitliği bile kabul edilmezmiş mahkemelerde. Şimdi birisinden hoşlanıyorsun, ama inanmıyor sana."

VURAL ÇELİK'İN VEFAT HABERİ DOSTLARINI YASA BOĞDU

GÜLSE BİRSEL

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Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz...

REHA ÖZCAN

Sabır diliyorum... Çok üzgünüm...

SEREN FOSFOROĞLU

Ahh çok üzüldüm

RENAN BİLEK

Ah yaaaa.. Başımız sağ olsun usta ya...

AÇELYA AKKOYUN

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun ailesine ve sevdiklerine sabırlar dilerim.

ZEYNEP MANSUR

Ahh çok üzüldüm Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sevenlerine sabır dilerim…