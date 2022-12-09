Kardeşi 1 ay önce küvette ölü bulunmuştu: Ünlü şarkıcı bu kez de engelli hayranına cinsel tacizden suçlanıyor!

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CARTER AİLESİNİN ÜZERİNDEKİ LANET!

Bu ailenin soyadı Carter. En ünlü üyesi de şüphesiz Backstreet Boys grubunun solisti olarak ünlenen Nick Carter. Şimdi 43 yaşında olan Carter, çocuk sayılacak bir yaşta dünya starlığına yükselmiş, onun yakaladığı bu ün, kendisi gibi ailesine ve kardeşlerine de spot ışıklarının çevrilmesini sağlamıştı. Ancak bu aile hakkında ortaya atılanlar ve basına yansıyan gerçekler oldukça çarpıcı.

Bir ay önce evinin küvetinde ölü bulunan Aaron Carter ve ağabeyi Nick Carter

Tam bir ay önce herkesi şoke eden haber başlıklarında ‘’Ünlü pop ikonu ve Backstreet Boys şarkıcısı Nick Carter'ın kardeşi 34 yaşındaki Aaron Carter, Lancaster, California'daki evinde 'küvetinde ölü bulundu'.’’ yazıyordu. İlk albümünü 9 yaşında çıkaran çocuk yıldız Aaron Carter, Backstreet Boys’un vokali erkek kardeşi Nick Carter’la olan kavgalarıyla akıllarda yer etmişti. Tıpkı Brittney Spears’ın başına geldiği gibi ağabeyi Nick de Aaron’u yasal olarak kontrol altında tutmak ve vesayetine almak için bir mücadeleye girişmişti ve iki kardeş yıllar süren bu kavga yüzünden birbirleriyle görüşmedi.

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ÖLEN KARDEŞİ ÖLEN ABLASINI CİNSEL TACİZLE SUÇLAMIŞTI

Aaron’ın ablası Leslie Carter da 2012 yılında, daha 25 yaşındayken yüksek doz uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybetmişti. Aaron ve Leslie arasında da sorunlu bir ilişki vardı ve çocuk yıldızın ablası hakkındaki suçlamaları uzun süre manşetlerin ilk sırasında yer aldı. Ancak Eylül 2019'da Nick, kız kardeşi Angel Carter’la birlikte Aaron'a karşı bir yasaklama emri çıkardı. Bu korkunç suçlamalara bir yenisini daha eklediğinde tüm dünya buz kesecekti: Aaron, 2021 yılında uyuşturucu yüzünden hayatını kaybeden ablası Leslie Carter’ı cinsel tacizle suçlamış, bu korkunç durumun 3 yıl boyunca devam ettiğini anlattı. Bu akılalmaz olaylar 2019’da Magazin dünyasını derinden sarsmıştı.

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Aaron Carter’ın korkunç ölümünün üzerinden sadece bir ay geçmişken ve aile tam kendini toparlamaya başlamışken ortaya atılan yeni bir iddiaysa adeta herkese soğuk duş etkisi yaptı. Aaron’ın ağabeyi, dünyaca ünlü şarkıcı Nick Carter, 2001 yılında reşit olmayan otizmli hayranına tecavüz etmekle suçlandı. Cinsel saldırının yaşandığı zaman reşit olmayan 39 yaşındaki Shannon 'Shay' Ruth, kendisini kalıcı olarak travmatize ettiğini söylediği saldırı için 30 milyon dolar tazminat talep eden bir hukuk davası açtı. Dün akşam saatlerinde yanında avukatlarıyla ağlayarak açıklama yapan kadının söyledikleri herkesi şaşkına çevirdi.

17 YAŞINDAKİ ENGELLİ HAYRANINA TECAVÜZ ETMİŞ

Ruth, Carter'ın imzasını almak için sırada beklediğini görünce onu tur otobüsüne davet ettiğinde sadece 17 yaşında olduğunu söyledi. Backstreet Boys yıldızının kendisine 'VIP meyve suyu' adı verilen 'tadı komik bir içecek' verdiğini ve onu cinsel saldırıya maruz bıraktığını anlattı. Ruth, Carter’ın daha sonra ona tur otobüsünde tecavüz ettiğini iddia etti. Yaşadığı korkunç anları anlatan kadın otizmli ve aynı zamanda da serebral palsi hastası. Bunları yaşadığı dönemde de reşit bile olmayan, 17 yaşında bir çocuktu.

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Shay, Beverly Hills, California'da düzenlenen bir basın toplantısında davayı duyurarak “Ona tekrar tekrar durması için yalvardım. O kadar üzgündüm ki sürekli ağladım. Daha sonra bana 'geri zekalı’ dedi ve beni tehdit etti.” diyerek gözyaşı döktü. Kadının iddiasına göre Nick Carter ona, ünlü ve güçlü bir erkek olarak insanları onun aleyhine çevireceğini ve hayatını mahvedeceğini de söylemiş. Avukatları, otizm spektrumunda olan ve hafif bir serebral palsi vakası olan Ruth'un tecavüzden cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptığını da iddia etti. Ruth'u temsil eden avukatlar, Nick Carter’ın başka cinsel saldırı kurbanlarının da olduğunu iddia ettiler.

‘Doe 1’ olarak tanımlanan bir kurban, Carter'ın yaşadığı Nevada'daki Clark County Bölge Mahkemesinde yapılan şikayete göre, Carter'ın 2003 yılında kendisine sözlü ve fiziksel cinsel saldırıda bulunduğunu ve hastalık bulaştırdığını söylüyor. ‘Doe 2’ olarak tanımlanan başka bir kurban da kendisinin ve Carter'ın 15 yaşındayken birçok kez cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Mahkeme belgeleri, o sırada 23 yaşında olan şarkıcının kızın yaşını bildiğini ve ona alkol verdiğini iddia ediyor. 43 yaşındaki Carter, Key West, Florida'daki bir ev partisinde ‘Doe 3’ olarak tanımlanan bir kadına da cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor ve Ruth'un avukatları, bilgi sahibi diğer kadınları onlara ulaşmaya ve seslerini duyurmaya teşvik ettiler. Carter'ın ayrıca 2018'de, kendisi 22 yaşındayken kız grubu Dream'in eski bir üyesine cinsel tacizde bulunmakla suçlandığı bildirildi; Carter bu iddiayı ‘karşılaşmayı rızaya dayalı bir etkileşim’ olarak adlandırarak savuşturmuştu.

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KARDEŞİ EVİNİN KÜVETİNDE ÖLÜ BULUNDUKTAN BİR AY SONRA ORTAYA ÇIKTI

Tüm bu suçlamalar Nick Carter’ın 34 yaşındaki kardeşi Aaron Carter’ın evinin küvetinde ölü bulunmasından bir ay sonra ortaya atıldı. Aile zaten zor durumdayken şimdi neler yaşanacağı merakla bekleniyor. Bu akılalmaz iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte başta gazetecilerin sorularını cevaplamayı reddeden Nick Carter, daha sonra avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak yaşananları inkar etti. Şu anda 39 yaşında olan Ruth “Otizmli olmama ve serebral palsi ile yaşamama rağmen, hiçbir şeyin beni Nick Carter'ın yaptıklarından ve söylediklerinden daha fazla etkilemediğine veya hayatımda daha kalıcı bir etkiye sahip olmadığına inanıyorum” diyerek yaşlı gözlerle yaptığı açıklamaya Backstreet Boys üyesinin avukatı Michael Holtz, şu açıklamayla cevap verdi: AVUKATI İDDİALARI BÖYLE YALANLADI

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“20 yıldan daha uzun bir süre önce meydana geldiği varsayılan bir olayla ilgili bu iddia, yalnızca yasal olarak haksız değil, aynı zamanda tamamen gerçek dışıdır. Ne yazık ki, birkaç yıldır Bayan Ruth, Nick hakkında yanlış iddialarda bulunmak için manipüle edildi ve bu iddialar zaman içinde tekrar tekrar ve maddi olarak değişti. Hiç kimse fırsatçı bir avukatın düzenlediği bir basın oyununa aldanmasın. Bu iddianın hiçbir tarafı yok ve mahkemelerin bunu çabucak anlayacağından da hiç şüphemiz yok.”