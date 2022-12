Onun 8’inci kocası olmayı çok istedim: Ona olan aşkları ölümünden sonra ortaya çıktı!

Haberin Devamı

HOLLYWOOD'UN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK İSMİYDİ

Dile kolay tam 8 evlilik yapmıştı Elizabeth Taylor. Hatta ömrünün son yıllarına doğru yaşadığı aşklar, evlilikleri ve erkeklerle ilgili tercihleri onun sinema kariyerinin ve müthiş şöhretinin önüne geçecekti. Taylor, Galler doğumlu aktör Richard Burton ile 1964'ten 1974'e ve 1975'ten 1976'ya kadar iki kez evlendi. Yani aslında 8 evlilik yapmıştı ama bu evliliklerin ikisi aynı erkekleydi ve toplamda 7 kocası olmuştu. Taylor ve Burtor’ın aşkı tam anlamıyla ‘devlerin aşkıydı’ ve ikisi de bu dünyadan göçüp gitmiş olsa da yaşanılanlar hiç akıllardan çıkmayacaktı. OYUNCULUĞU KADAR EVLİLİKLERİ DE ÇOK KONUŞULDU

Haberin Devamı

Tam adı Elizabeth Rosemond Taylor olan İngiliz sanatçı, Kraliyet Nişanına sahip ve adının önünde bir de ona verilen bu onur temsil eden ‘Dame’ ifadesi yer alıyor. Bu unvan İngiliz Kraliyeti tarafından veriliyor ve aslında bir şövalyelik ilanı. Kariyerindeki sayısız başarının arasına iki de En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ı ekleyen Liz Taylor, ilk evliliğini 18 yaşındayken Hilton Otellerinin varisi Conrad Hilton Jr. ile yapmıştı. Düğün o kadar görkemli oldu ki hem yıllarca konuşuldu hem de Liz’in adının duyulmasını sağladı. Ancak alkolik olan ve Elizabeth Taylor’a şiddet uygulayarak düşük yapmasına da sebep olan bu ünlü varis yüzünden çok konuşulan evlilik sadece 8 ay sürdü. Elizabeth Taylor ikinci evliliğini kendinden 20 yaş büyük İngiliz aktör Michael Wilding ile yapacaktı. Çiftin bu evlilikten iki oğlu oldu: Michael Howard ve Christopher Edward. Taylor ünlendikçe ve kendine olan güveni arttıkça evlilik temelinden sarsıldı ve ikili 1957’de boşandı.

7 FARKLI ADAMLA 8 EVLİLİK YAPTI

Elizabeth Taylor’ın üçüncü evliliği tiyatro ve film yapımcısı Mike Todd’laydı. Elizabeth Liza Frances adında bir kızları olan çiftin evliliği Mike Todd’un korkunç bir uçak kazasında ölmesiyle 1958’de son bulacaktı. Yas tuttuğu günlerde ona destek olan evli arkadaşı, ünlü şarkıcı Eddie Fisher’la aşk yaşamaya başladı. O yıllarda Fisher henüz bir başka Hollywood efsanesi Debbie Reynolds’la evliydi ve bu yasak aşk Hollywood tarihinin en büyük skandallarından birine yol açtı. Taylor ve Fisher her şeye rağmen evlendi; yıllar sonra Liz, bu evliliği sadece çok üzgün olduğu için yaptığını açıklayacaktı.

Haberin Devamı

1962 yılıysa dünya tarihine geçen efsane aşkın başladığı yıl oldu. Meşhur Cleopatra filmini çektiği İtalya’da Taylor, gönlünü bu kez yine evli olan ve filmde başrolü paylaştığı Richard burton’a kaptırdı. Bu ilişki o kadar büyük bir kıyamet kopardı ki Vatikan ABD hükümetine başvurup çiftin ülkeye alınmaması için ricada bile bulundu. Elizabeth Taylor son eşimden boşanmayı becerebilince, 10 gün sonra Richard Burton’la evlendi. Burton Taylor’ın kızı Liza Todd’u ve henüz güzel yıldızın evlat edinme işlemlerini yeni tamamladığı öksüz bir Alman bebek olan Maria’yı nüfusuna alacaktı.

Taylor ve Burton tam 11 filmde birlikte rol aldı. Ve jet sosyete üyesiymişçesine milyonlar harcayarak kürklere, mücevherlere, yatlara, tablolara ve daha aklınıza gelebilecek bütün lükslere sahip olarak yaşadılar. Günümüzde sosyologlar bu ikilinin ilişkisinin ve yaşam tarzının bugün bildiğimiz anlamdaki ‘Hollywood’ pırıltısının ve ihtişamının ilk örneği olduğunuve Taylor&Burton çiftinin kendilerinden sonra gelen ünlü çiftleri bile etkileyerek gösteri dünyası tarihini baştan yazdıklarını anlatıyor.

Elizabeth Taylor, Richard Burton hayatından tamamen çıktıktan sonra John Warner’la nispeten uzun sayılabilecek, 4 yıllık bir evliliği sürdürdü. ABD’li siyasetçi Warner bir senatördü. Liz’in son evliliği belki de hakkında en çok konuşulan olmuştu. Menekşe gözlü yıldız Larry Fortensky’yle evlendiğinde herkes şaşkına dönecekti. Çünkü Larry Fortensky’nin kamyon şoförü olduğu konuşuluyordu.

Haberin Devamı

Elizabeth Taylor'ın son eşi Larry Fortensky yıldız oyuncu ölene kadar onu hiç bırakmadı, Taylor da bu vefayı onu mirasına ekleyerek ödüllendirdi

SON EVLİLİĞİNİ BİR KAMYON ŞOFÖRÜYLE YAPTI

Bir inşaat işçisi olan bu adam Elizabeth Taylor ölene kadar onun hayatından çıkmadı ve ikili boşanmalarına rağmen dostluklarını sürdürdü. Fortensky, balkondan düşüp beyin ameliyatı geçirdiğinde ve iki aya yakın komada kaldığında Liz Taylor hemen hastaneyi aradı ve tüm masraflarını üstlendi. Liz Taylor, ölmeden önce son kez hastaneye yattığında da konuştu son kişi o olacaktı. Larry Fortensky, eski eşine büyük bir sevgiyle moral vermiş ve “Merak etme sen benden uzun yaşayacaksın” demişti. Ama Liz Taylor hayatını kaybetti. Mirasını dağıtırken Larry Fortensky’nin vefasını unutmayacak ve ona da hatırı sayılır bir para bırakacaktı. İrlandalı ünlü aktör Colin Farrell ve Liz Taylor arasındaki tatlı aşk hikâyesi herkesi hem şaşırtıp hem de duygulandıracak

Haberin Devamı

O ŞOFÖR ÖLENE KADAR ELIZABETH TAYLOR'I HİÇ BIRAKMADI

Geçirdiği sayısız rahatsızlıktan sonra hastaneye yatan ve kalp yetmezliğinde hayatını kaybeden efsane, 2011 yılında, 79 yaşında öldü. Geride filmleri, mücevherleri, kostümleri, sayısız anısı ve kimsenin unutmadığı aşklarını bıraktı. Şimdilerde Kate Andersen’ın yazdığı ‘Elizabeth Taylor: The Grit & Glamour of an Icon’ adındaki biyografiyle yeniden gündemde olan Elizabeth Taylor, bir kez daha manşetlere çıktı. Hem de pek kimselerin bilmediği iki gizli romantik ilişkisiyle! Gerçekten de bu iki ünlü adam Liz’le yan yana pek düşünemeyeceğimiz isimler çıkmıştı. Bu isimlerin biri çektiği filmlerle Hollywood’un yaşayan efsanesi olmuş yönetmen David Lynch, biri de adının son yıllarda en saygın isimlerin yanına yazdırmayı başaran İrlandalı oyuncu Colin Farrell’dı. Colin Farrell, hayatını kaybedene kadar sık sık Elizabeth Taylor'ı malikanesinde ziyaret etmiş

Haberin Devamı

KENDİSİNDEN 44 YAŞ AKTÖRÜN LIZ TAYLAR'A OLAN AŞKI!

Liz’e hayran bu isimlerin ilkinin Hollywood efsanesinden 44 yaş küçük olan aktör Colin Farrell olduğu ortaya çıktı. İkili, 2009'da Los Angeles, California'daki Cedars-Sinai hastanesinde Taylor kalp ameliyatı geçirirken ve Farrell da oğlunun doğumu için oradayken tanıştı. Artık 46 yaşında olan ünlü aktör bu karşılaşmadan sonra menajerini aradı ve ona Taylor'ın evine özel bir ziyaret ayarlayıp ayarlayamayacağını sordu. Taylor'ın Bel-Air malikanesindeki ilk buluşmalarında Farrell, İngiliz şair William Butler Yeats'in bir kitabını getirdi ve Liz’e eğer isterse geri gelip ona şiir okumaya devam edebileceğini söyledi. Daha sonra Taylor oyuncuya şunları yazacaktı:

“Sizinle tanışmak ne büyük zevkti. Ve Tanrıya şükür... sen gerçekten gerçek bir Keltsin (İngilizlerin atalarından olduğuna inanılan kadim bir halk). Bana pek çok güzel şeyi hatırlatıyorsun... pek çok mutlu şeyi. Bu kadar gerçek olduğun için teşekkür ederim.”

David Lynch, 1987'deki partiye yanında bu hoş hanımla katılmıştı ama sahnede Elizabeth Taylor'ı öpecekti

COLIN FARRELL: ONUN 8’İNCİ KOCASI OLMAYI ÇOK İSTEDİM

Biyografinin yazarı Brewer kitabında “Ona okumak için tekrar tekrar geldi” diye yazıyor. “Yatağının yanındaki bir koltuğa oturdu ve okudu. Liz de ara sıra Colin’e Richard'ın şiir okuduğu kayıtları dinletirdi." Bu anlar, ikilinin 2 buçuk yıl sürecek muazzam dostluğunu başlatacaktı. Maalesef Liz Taylor hayatını kaybetti ve her şey yarım kaldı. Colin Farrell, 2013’te ünlü talk şovcu Ellen Degeneres’ın programına katılacak ve Elizabeth Taylor’la yaşadığı şeyleri ‘hiç kavuşamayan aşıklar gibiydi. Romantik bir ilişkimiz vardı ama bu ilişki romantik bir noktada sonuçlanmadı” diyecekti. Farrell’ın o programda ağzından çıkan “Onun 8’inci kocası olmayı çok istedim” sözleri de aslında unutulup gitmiş olmasına rağmen bu yeni biyografi kitabıyla bir kez daha gündeme taşınmış oldu. ÜNLÜ YÖNETMEN ONU ÜÇ KEZ ÖPMÜŞ: BU MOR GÖZLERLE BÜYÜLENDİM!

İkili gece yarıları saatlerce telefon konuşmaları yaptılar ve sırdaş oldular. Ama bu romansın başlamasından önce devreye bir başka Hollywood yıldızı girmişti bile. Taylor, başka bir şaşırtıcı ünlüyü de büyülemişti: 1987'de bir Oscar partisinden sonra aktrisle öpüşmesini heyecanla dünyaya anlatan ünlü yönetmen David Lynch. “Yavaşça eğildim, bu sırada dudaklarına yaklaştım ama bu mor gözlerle büyülendim” diyerek hatırlıyordu bu geceyi Lynch. “Yaklaştıkça yaklaştım ve çok geçmeden dudaklarım onunkilere değiyordu.” Sonrasında bu öpücüğün rüyalarına girdiğini ve Liz Taylor’ın gözlerini hiç unutamadığını itiraf edecekti. Kitaba göre David Lynch yıllar içinde üç kez daha efsane yıldız Elizabeth Taylor’la öpüştüğünü iddia ediyor. David Lynch’e göre efsane oyuncu ‘yaşı ne olursa olsun, istediği herhangi bir erkeğe sahip olabileceğine’ inanmaktan asla vazgeçmemiş.