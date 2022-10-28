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2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal 2 yıl sonra gecelerde

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#Özgü Namal#Ahmet Serdar Oral#Didem Soydan
2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal 2 yıl sonra gecelerde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 08:13

2020 yılının ekim ayında eşi Serdar Oral’ı kaybeden ve uzun süre ortalarda görünmeyen Özgü Namal, önceki gece Asmalımescit’te bulunan Corridor adlı mekândaydı.

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Çıkışta ünlü oyuncu için çağrılan taksi kapıya kadar yanaştırıldı.

2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal 2 yıl sonra gecelerde

Taksiye gülerek binen Namal, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal 2 yıl sonra gecelerde

Daha önce muhabirlere fotoğraf çektikleri için tepki gösteren Özgü Namal’ın yüzü bu kez gülüyordu.

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BURAK'LA HARİKA ZAMAN GEÇİRİYORUM

Didem Soydan sevgilisi Burak Deniz’le ilişkisini anlattı.

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2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal 2 yıl sonra gecelerde

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü manken, Burak Deniz’le çıktıkları Paris tatili sorulunca “Harika bir hafta geçirdik. Bol bol gezdik ve çok eğlendik. Sosyal medyadan paylaşımları görmüşsünüzdür zaten. Burak’la harika zaman geçiriyorum, mutluyum” dedi.

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O haberlere güldük

Didem Soydan, haklarında çıkan “Yemek hesabını sırayla ödüyorlar” haberleri için de şöyle konuştu: “Bunun sıralamasını hiç yapmadık. İkimizin de ödediği oluyor. Bir gün ben ödediysem, bir daha ben ödeyebiliyorum. Ya da Burak ödediyse bir kez daha o ödeyebiliyor. Haberlere güldük.”(Sayit DURMAZ)

SİBEL'DEN 'BİZE KALDI'

Sibel Can’ın yeni şarkısı “Bize Kaldı” bugün çıkıyor.

2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal 2 yıl sonra gecelerde

Sibel Can bu kez sözü İsra Gülümser’e, bestesi Mohamed Abo El Eniin’e ait “Bize Kaldı”yı yorumladı. Şarkı, Sony Music Türkiye etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak.

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 AYRILIK SESSİZLİĞİ

Aytaç Şaşmaz önceki akşam Yeniköy Sandal Balık çıkışı görüntülendi.

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2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal 2 yıl sonra gecelerde

Şaşmaz “Yeni dizimin ilk bölümü yayınlanacak. Merak içinde bekliyorum” dedi. Oyuncu, sevgilisi Cemre Baysel’le ayrılığı hakkındaki sorulara ise şu yanıtı verdi: “Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.” (Sayit DURMAZ)

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AJDA PEKKAN OLACAĞIM

Didem Kınalı, şarkıcılığa adım attım. Kınalı, “Sabırsız Nefsim” şarkısını önceki akşam Arnavutköy Jemiyet’te tanıttı.

2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal 2 yıl sonra gecelerde

Kınalı, “Çok istediğim, arzuladığım hayalimi gerçekleştirdim. Dansı bırakmadım” dedi. Kınalı, İbrahim Tatlıses’in şarkıyı beğendiğini söyledi: “Sosyal medyada paylaşmasını beklerdim. Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz. Canı sağ olsun. Ömür boyu şan dersi alacağım ve Ajda Pekkan olacağım.” (Sayit DURMAZ)

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ÇOK EĞLENCELİ BİR FİLM OLDU

Oyuncu arkadaşlar Erkan Kolçak Köstengil ve Rıza Kocaoğlu önceki akşam Cihangir’deydi.

2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal 2 yıl sonra gecelerde

İkili, rol aldıkları “Tamirhane” filminin 11 Kasım’da vizyona gireceğini söyledi: “Çok güzel bir fantastik komedi oldu. Biz çekerken çok eğlendik. İçimize sinen bir film oldu. Umarız izleyici de çok beğenir. Herkese hitap eden sürükleyici ve çok eğlenceli bir film.” (Sayit DURMAZ)

40 OLDUĞUMA İNANMIYORLAR

Özge Ulusoy, 40’ıncı yaşını 3 gün önceden arkadaşlarının hazırladığı sürprizle kutladı.

2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal 2 yıl sonra gecelerde

Önceki akşam Nişantaşı’ndaki The Bono’da yapılan kutlamaya ünlü mankenin ablası Nilay Ulusoy da katıldı. Özge Ulusoy “40’lı yaşlar inşallah bana uğur getirir. Aslında kimse benim 40 yaşında olduğuma inanmıyor. Ben de kendimi daha genç hissediyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)

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ALEYNA'LAR KARIŞIYOR

Aleyna Dalveren önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal 2 yıl sonra gecelerde

Bir proje için çekim yaptıklarını belirten şarkıcı, Aleyna Kalaycıoğlu ile karıştırılmasından dert yandı. “Aleyna, Sinan Akçıl ile Paris’e gitti” haberlerinde adının geçirildiğini söyleyen Dalveren, “İsim karışıklığı olmuş. Ben 4 yıl önce Sinan Akçıl’dan şarkı almıştım, kendisiyle uzun yıllardır görüşmedim. Ben Aleyna Dalveren’im, karıştırıyorlar” dedi. (Behlül AYDIN)

 

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