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Düğünün yankıları sürüyor... Annesi değil ablası!

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#Sibel Can#Engincan Ural#Merve Kaya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 09:20

Hakan Ural ve Sibel Can'ın oğulları Engincan Ural ve Merve Kaya 9 Ekim Pazar akşamı nikah masasına oturdu. Muhteşem düğünün yankıları sürüyor...

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Hakan Ural ve Sibel Can’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural uzun zamandır aşk yaşadığı Merve Kaya ile Bodrum’da dünyaevine girdi.

Çiftin nikah şahitliğini AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve iş insanı Dağhan Doğruer yaptı.

Çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı törende müzisyen Alessandro Ristori sahneye çıktı.

Düğünün yankıları sürüyor... Annesi değil ablası

Merve Kaya’nın Vakko marka gelinlik giydiği düğüne Hakan Sabancı ve Dila Tarkan gibi ünlü isimler de katıldı.

SİBEL CAN ÇOK KONUŞULDU

Muhteşem düğün sosyal medyada da çok konuşuldu. İlk oğlunun mürüvvetini gören Can kayınvalide olma heyecanı da yaşadı.

52 yaşındaki ünlü sanatçının paylaşımları olay oldu. İki oğlu ve kızının yer aldığı kareyi yayınlayan Can fotoğrafın altına kalp emojisi koydu.

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Düğünün yankıları sürüyor... Annesi değil ablası

ANNESİ DEĞİL ABLASI!

Sibel Can'ın fotoğraflarına ilgi büyük oldu. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa ilk yorum Nükhet Duru'dan geldi. Duru yakın arkadaşına 'Bebeğim sen büyüdün de kayınvalide sultan mı oldun? En güzel, olduğun gibi en güzel günlerini gör inşallah' yorumunu yazdı.

Düğünün yankıları sürüyor... Annesi değil ablası

Genç yaşta anne olan Sibel Can'a takipçileri 'Abla-kardeş gibisiniz', 'Çocuklarıyla arkadaş gibi' mesajlarıyla övgüler yağdırdı.

Ünlü şarkıcı gelinine değeri 1 milyon TL'yi bulan küpelerini hediye etti. Çok konuşulan düğün için çiftin 20 milyon TL harcadığı iddia edildi.

Düğünün yankıları sürüyor... Annesi değil ablası

Melisa Ural törene uzun zamandır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katıldı.

Düğünün yankıları sürüyor... Annesi değil ablası

Hakan Ural nikah günü çekilen bu kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

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Düğünün yankıları sürüyor... Annesi değil ablası

Geçtiğimiz ay anne olan Dila Tarkan doğum kilolarından kurtuldu. Tarkan ve eşi düğünün en dikkat çeken isimlerindendi.

 

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#Sibel Can#Engincan Ural#Merve Kaya

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