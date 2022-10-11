Düğünün yankıları sürüyor... Annesi değil ablası!

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Hakan Ural ve Sibel Can’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural uzun zamandır aşk yaşadığı Merve Kaya ile Bodrum’da dünyaevine girdi.

Çiftin nikah şahitliğini AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve iş insanı Dağhan Doğruer yaptı.

Çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı törende müzisyen Alessandro Ristori sahneye çıktı.

Merve Kaya’nın Vakko marka gelinlik giydiği düğüne Hakan Sabancı ve Dila Tarkan gibi ünlü isimler de katıldı.

SİBEL CAN ÇOK KONUŞULDU

Muhteşem düğün sosyal medyada da çok konuşuldu. İlk oğlunun mürüvvetini gören Can kayınvalide olma heyecanı da yaşadı.

52 yaşındaki ünlü sanatçının paylaşımları olay oldu. İki oğlu ve kızının yer aldığı kareyi yayınlayan Can fotoğrafın altına kalp emojisi koydu.

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ANNESİ DEĞİL ABLASI!

Sibel Can'ın fotoğraflarına ilgi büyük oldu. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa ilk yorum Nükhet Duru'dan geldi. Duru yakın arkadaşına 'Bebeğim sen büyüdün de kayınvalide sultan mı oldun? En güzel, olduğun gibi en güzel günlerini gör inşallah' yorumunu yazdı.

Genç yaşta anne olan Sibel Can'a takipçileri 'Abla-kardeş gibisiniz', 'Çocuklarıyla arkadaş gibi' mesajlarıyla övgüler yağdırdı.

Ünlü şarkıcı gelinine değeri 1 milyon TL'yi bulan küpelerini hediye etti. Çok konuşulan düğün için çiftin 20 milyon TL harcadığı iddia edildi.

Melisa Ural törene uzun zamandır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile katıldı.

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Hakan Ural nikah günü çekilen bu kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Geçtiğimiz ay anne olan Dila Tarkan doğum kilolarından kurtuldu. Tarkan ve eşi düğünün en dikkat çeken isimlerindendi.