Burcu Kıratlı: Aleyna, Sinan'a 'abi' diyordu

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'KÖPEKLERİ İSTEDİĞİ ZAMAN GÖREBİLİR'

Burcu Kıratlı, birlikte baktıkları köpekleri özlediğini söyleyen eski eşi Sinan Akçıl’ın “Hayvanlar için de velayet, periyodik görme hakkı ile nafaka düzenlemesi olmalı” sözlerine yanıt verdi: “Sinan köpekleri istediği zaman gelip görebilir. Sonuçta medeni insanlarız.”

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Gözden Kaçmasın Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu birlikte görüntülendi! Haberi görüntüle

Kıratlı, Sinan Akçıl ’ın Aleyna Kalaycıoğlu ile çıktığı Paris tatilinin ardından şarkıcıyı engellediği iddiasını da yalanladı: “Çok çocukça, neden takipten çıkayım? Zaten Paris’e gitmelerinin işle ilgili olduğunu düşünüyorum. Aleyna daha önce annesiyle şarkı istemeye gelmişti, Sinan’a ‘abi’ diyordu.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

SABAH AKŞAM İSPANYOL OLDUM

İspanyol dizisi “La Passion Turca”da (Türk Tutkusu) başrolü üstlenen İlker Kaleli, Etiler’de görüntülendi.

Çekimlerin önümüzdeki hafta İstanbul’da başlayacağını söyleyen Kaleli, “Türkiye ayağı bittikten sonra ocak ayında Madrid’e gideceğiz” dedi.

Dizi için İspanyolca öğrenen Kaleli, sürecin kendisini zorladığını söyledi: “5 hafta kadar Madrid’de kaldım. İspanyolca bilmediğim için biraz zorlandım. Senaryonun çoğu İspanyolca. Çok yoğun bir çalışma yaptım. Sabah akşam İspanyol oldum!” (Behlül AYDIN)

AŞK TATİLİ

Oyuncu Miray Daner, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Oğulcan Engin ile İtalya tatiline çıktı.

Oyuncu, sevgilisiyle Venedik’te sandalda çekilmiş romantik karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

YENİ KOMEDİ

Başrollerini Murat Akkoyunlu ve Asuman Dabak’ın paylaştığı yeni komedi filmi “Öt Bakalım”ın okuma provası önceki gün yapıldı.

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Yönetmenliğini Kamil Çetin’in üstlendiği film , emeklilik hayali bir kafe açmak olan çiftin komik maceralarını beyazperdeye taşıyacak. Filmde “Survivor” yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere de rol alacak.

FREDDIE MERCURY İLHAM OLDU

Aykut Gürel'in en sevdiği şarkılardan oluşan albümünün çıkış şarkısı Çalkala”yı Tuğba Özerk seslendirdi.

Düzenlemesini Murat Yeter’in yaptığı şarkıyı kendine has tarzıyla yeniden yorumlayan Özerk, özel bir klip de hazırladı. Şarkıcı, videoda Freddie Mercury’nin tulumundan esinlenerek hazırlanan bir kıyafet giydi. Yönetmen koltuğunda Gökhan Yalçınsoy’un oturduğu klipte 90’lı yıllara göndermeler yer aldı ve şarkıcıya model Alp Öztürk eşlik etti.

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FERDINAND ANTALYA'DA

Manchester United’ın eski yıldızı Rio Ferdinand, tatil için Antalya’ya geldi.

Cullinan Belek’te konaklayan İngiliz futbolcu, tam bir Türkiye âşığı olduğunu ve Akdeniz bölgesini tatil için “büyüleyici” bulduğunu söyledi.

Türkiye’de bir iş birliğine de adım atabileceğini belirten yıldız, “Türkiye ile ilgili planlarım var. Yakında haberini veririm” dedi.