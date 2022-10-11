Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu birlikte görüntülendi!

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Yine beraber

“Yanımdadır” adında bir single hazırlayan Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun son dönemde sık sık birlikte görüntülenmesi, aşk dedikodularını beraberinde getirdi.

Önceki gece de bir arada objektife yansıyan ikili, “Aşk mı yaşıyorsunuz?” sorusunu yanıtsız bıraktı. Sinan Akçıl, ikinci kez evlendiği Burcu Kıratlı ile birkaç ay önce yollarını ayırmıştı. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Sonbahar âşıkları

Oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, önceki gün orman içinde yürüyüşe çıktı. Ünlü çift, keyifli günün fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Boksör Hande

Hande Kaptan önceki akşam Cihangir’de görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, “Yeni bir proje var. Rolüm için boks dersleri almaya başladım, hatta birazdan hocamla buluşacağım” dedi. (Sayit DURMAZ)

Aile İzmir’de

Geçen cuma vizyona giren “Kim Bu Aile?” filmi için İzmir’de özel bir gösterim düzenlendi. Agora AVM’de gerçekleştirilen etkinliğe oyuncular Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ ve yönetmen Bedran Güzel katıldı.



Gösterim öncesi seyircilerin karşısına çıkan ekip, yoğun ilgiyle karşılaştı. Film hakkında yapılan söyleşinin ardından dakikalarca alkışlanan oyuncular, seyircilerle bol bol fotoğraf çektirdi.



Cem Karaca’nın poşusu

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Murat Evgin, “Oldies Acoustic” konseri ile geçtiğimiz akşam Decollage Art Space’de müzikseverlerle buluştu. Konsere yeni single’ı “Sar Yaralarımı” ile başlayan Evgin, merhum sanatçı Cem Karaca’nın “Resimdeki Gözyaşları” şarkısını söylerken; İlkim Karaca’nın hediye ettiği poşuyu omzuna aldı. Bu şarkıda Evgin’e, Su ve Cemre Naz isimli iki küçük hayranı da dans ederek eşlik etti. İlkin-Cem Karaca çiftinin Karadeniz’den aldığı ve Cem Karaca’nın birçok konserinde taktığı poşu en az 30 yıllık.