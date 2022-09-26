Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk iddiasına Didem Soydan'dan açıklama

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Didem Soydan önceki gün arkadaşı Umut Eker’le Nişantaşı’ndaydı. Ünlü mankene sevgilisi Burak Deniz’in Adana’da Nilperi Şahinkaya ile yaşadığı tartışma soruldu. Soydan, Şahinkaya’ya küfür ettiği öne sürülen Deniz için “Kendisi çok üzgün. Açıklama yaptı zaten. Bu durum günlük hayattaki moduna da yansıdı. Kesinlikle öyle bir insan değil” dedi.

Burak Deniz’in yeni projesinde birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı da öne sürülmüş, Sarıkaya iddiayı yalanlamıştı. Didem Soydan, konuyla ilgili soruları “Konuşmak istemiyorum, ne açıkladılarsa doğrudur” diyerek yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

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ÇOCUKTAN AL HABERİ

Nehir Erdoğan yeğeni Atlas’la çıktığı alışveriş turunda görüntülendi. Objektifleri görünce heyecanlanan Atlas, açıklamalarıyla güldürdü.

Nehir Erdoğan önceki gün yeğeni Atlas’la Etiler Akmerkez’de objektife takıldı. Ünlü oyuncu yeğeni için alışverişe çıktıklarını söylerken, “Ben de konuşabilir miyim?” diyerek izin isteyen Atlas “Okulum için alışveriş yaptık. Sınıfta kötü çocuklar var. Bazılarını sevmiyorum” sözleriyle güldürdü.

Yeni bir sinema filmi çektiğini açıklayan Nehir Erdoğan, başka projeleri de olacağını söyledi: “Dinlendim uzun süre, setleri özledim. Ben setlerde yaşayan bir insanım.” Atlas da röportajın sonunda muhabirlerle vedalaşırken heyecanla “Yeni bir tekne aldık!” dedi. Ünlü oyuncu araya girdi:

“Öyle bir şey yok. Küçük bir kayık aldık.” (Sayit DURMAZ)

KUTLAMA YEMEĞİ

Türk-Amerikan ortak yapımı “The Hope” (Umut) filminin oyuncuları Şebnem Schaefer, Ümit Okur ve Tolga Yüce önceki akşam Cihangir’deki Pürtelaş adlı mekândaydı.

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Ekip, çekimlerin bitişini kutladı. (Sayit DURMAZ)

KOCA BİR VOKAL ORDUSU

Buray, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Gastronomi Festivali’nde konser verdi.

Etkinlik alanını dolduran binlerce hayranı eşliğinde sevilen şarkılarını seslendiren Buray, “Ben matematik profesörüyüm diyen biri bile şuradaki kalabalığı saymakta zorlanır. Şu an

burada bulunan ve şarkılarımıza eşlik eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ben sadece bir konser vereceğimizi sanıyordum ancak karşımda koskoca bir vokal ordusu buldum. İtiraf ediyorum bu akşam öylesine coşkulusunuz ki; bazen mikrofonu bırakıp sadece sizleri dinlemek istiyorum” diye konuştu.

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KISA BİR MOLA

Betül Demir yoğun konser temposuna Kapadokya tatili ile kısa bir ara verdi.

Peri bacalarının mistik atmosferinde stres atan ve enerji depolayan Demir, çömlek tezgahının başına geçerek hünerlerini de sergiledi.