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Haber Giriş: 09.04.2020 - 01:33,Son Güncelleme:/

Karlsruhe Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

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Karlsruhe Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Yurt dışında bulunan ülkelerin genellikle hepsinde Türk Başkonsoloslukları bulunmaktadır. Türk Başkonsolosluklarında o ülkede yaşayan Türklerin bazı işlemleri yapılmaktadır. Bunlardan birisi de Karlsruhe Türk Başkonsolosluğu'dur. Peki, Karlsruhe Türk Başkonsolosluğu nerededir? Konsolosluk iletişim bilgileri, adresi, telefon numarası ve çalışma saatleri nelerdir? Sizler için bu konuyu aşağıda derledik.

Karlsruhe Türk Başkonsolosluğu Almanya'da yer almaktadır. Karlsruhe bölgesinde yaşayan Türklerin başkonsolosluklarında doğum, ölüm, evlilik, pasaport, askerlik gibi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Karlsruhe Türk Başkonsolosluğu İnternet sitesinden veya çağrı merkezinden randevu alınıp işlemler gerçekleştirilebilir.

 Karlsruhe Konsolosluk

 Karlsruhe Türk Başkonsolosluğu Almanya'da yer almaktadır. Karlsruhe Türk Başkonsolosluğunun görev yerleri Baden-Württemberg Eyaletinin Baden Bölgesi: Karlsruhe ve Freiburg Valilik bölgeleridir.

 Karlsruhe Türk Başkonsolosluk Adresi

 Karlsruhe Türk Başkonsolosluğu Almanya ülkesinde yer almaktadır. Açık adresi: Rintheimer Str. 82

 76131 Karlsruhe -Deutschland

 Karlsruhe Türk Başkonsolosluk Telefon Numarası

 Karlsruhe Türk Başkonsolosluğu çalışma saatleri pazartesi ve cuma günleri arasında 14:30 ile 16:30 saatleri arasındadır. Bu saatler aralığında telefondan randevu talep edilebilmektedir. 2 farklı telefon numarası bulunmaktadır. Karlsruhe Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası: +49-721 98 44 010

 +49-721 98 44 050

 

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