Gobi Çölü nerede ve hangi kıtada? Gobi çölünün sıcaklık, iklim, canlıları ve bitki örtüsü bilgileri

Gobi çölü kayalık sıradağlarla çevrilmiş olan bir çöldür. Gobi çölünün yüz ölçümü ise 1.295.000 kilometredir. Rakımı ise 1580 metredir. Dünya'nın en büyük çölleri arasındadır.

Gobi Çölü Nerede?

Gobi çölü Moğolistan'da bulunan bir çöldür. Moğolistan'ın güneyinde Çin'e bağlı Kansu eyaletinin yakınlarında bulunur.

Gobi Çölü Hangi Kıtada?

Gobi çölü Orta Asya kıtasında yer alan bir çöldür.

Gobi Çölünün Sıcaklığı

Gobi çölünün sıcaklığı sabit olmayıp mevsimlere göre değişkenlik göstermektedir. Gobi çölü kış mevsiminde eksi 40 derece sıcaklığı görürken yaz mevsiminde ise 50 dereceye kadar sıcaklığı çıkabilmektedir.

Gobi Çölünün İklimi

Gobi çölü karasal ve kuru bir iklimi olan bir çöldür. Kışları oldukça soğuk geçtiği gibi yazları ise bunaltıcı sıcaklar yer almaktadır. Gobi çölü çok ender yağış almaktadır. Çöle yağış sadece yaz aylarında olmaktadır.

Gobi Çölünün Canlıları

Gobi çölde yaşayan pek çok vahşi hayvan bulunmaktadır. İlk olarak Gobi çölünde yoğun olarak yaban eşekleri bulunmaktadır. Yaban eşeklerinin bol olduğu çölde aynı zamanda yaban atlar da yer almaktadır. Bu hayvanlar ise Gobi çölünün iklimine uygun ve sıcaklığa dayanıklı hayvanlardır. Çölde aynı zamanda, ayılar, kurtlar ve develer de yaşamaktadır. Kış mevsiminde ise çölde yoğun miktarda kar kaplanları yer almaktadır.

Gobi Çölü Bitki Örtüsü

Gobi çölünde yoğun miktarda dikenler ve çalılar bulunmaktadır. Küçük otlar çölün büyük bölümünü sarmıştır. Çölde herhangi bir akarsu yoktur. Kurak bir çöldür. Gobi çölünde nadiren de olsa tuzlu göller bulunmaktadır. Gobi çölünde yaygın olarak yer altı suları bulunmaktadır. Bu yer altı suları sayesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği çölde yaygındır. Çölün bazı yerleri kum olup bazı yerleri ise çalılarla kaplı olarak çalıların etrafında ise çakıl taşları yer almaktadır.