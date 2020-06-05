Bafa Gölü nerede ve hangi şehirde? Bafa Gölü oluşumu, özellikleri, derinliği, büyüklüğü ve efsanesi

Türkiye'de en çok bilinen ve önemli Göller arasında Bafa Gölü gelmektedir. Değişik amaçlar doğrultusunda değerlendirilen bu göl, coğrafi açıdan pek çok sebepten dolayı bilgi almaya çalışılan göller içerisinde yer almaktadır.

Bafa Gölü Nerede

Bafa Gölü Ege bölgesinde yer alır ve aynı zamanda Ege bölgesinin en büyük gölüdür. Büyük Menderes Deltası Nehri'nin Güney kısmında yer alır. Aynı zamanda Menteşe Dağlarının iç kısmına sokulmuş olan tatlı bir su gölü olarak bilinmektedir.

Bafa Gölü Hangi Şehirde?

Bafa Gölü hem Muğla hem de Aydın il sınırları içerisinde yer alan bir göldür. Eski zamanlarda Ege Denizinin bir parçası olan Bafa Gölü, Büyük Menderes'in taşıdığı alüvyonlar ile beraber iç kesimlerde kalmış bir göldür.

Bafa Gölü Oluşumu

İlk zamanlarda Bafa Gölü Akdeniz'in bir parçası olarak yer almaktaydı. Ancak zaman içerisinde Büyük Menderes Deltası alüvyon taşınması üzerinden Akdeniz ile ayrılarak oluşumunu tamamladı. Zaman içerisinde ise büyümek suretiyle günümüzdeki şeklini aldı.

Bafa Gölü Özellikleri

Bafa Gölü Menteşe Dağlarının içine sokulmuş bir tatlı su gölüdür. Ege Denizi'nde olduğu gibi girintili ve çıkıntılı özelliklere sahiptir. Üstelik tarihi eser yapı kalıntıları bulunan birçok farklı yapının yer aldığını söylemek mümkün.

Bafa Gölü Derinliği

Bafa Gölü'nün derinliği yaklaşık olarak 21 metredir. Bu derinliği ile beraber Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer aldığını söylemek mümkün. Aynı zamanda deniz seviyesinden 2 metre yüksek olduğunu da dile getirmek gerekir.

Bafa Gölü Büyüklüğü

Bafa Gölü yaklaşık olarak 60 km2 büyüklüğündeki yüzölçümüne sahiptir. Aynı zamanda uzunluğu ise 16 kilometreye kadar dayanıyor. Genişliğinin ise 6 kilometre kadar olduğunu söylemek mümkün.

Bafa Gölü Efsanesi

Bafa gölü çok eski tarihe dayanan en önemli Göller arasında yer almaktadır. Özellikle antik döneme kadar uzanmış bir göl olduğunu söylemek mümkün. Hatta eski zamanlarda Vafi denizi olarak bilinmekteydi.