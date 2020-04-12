Alaçatı Nerede? Alaçatı'ya Nasıl Gidilir? Alaçatı Gezilecek Yerler

Muhteşem tarihi mekanları ve kültürel mirası ile beraber, deniz turizmi açısından Alaçatı büyük öneme sahiptir. Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez tatil mekanları arasında yer aldığını söylemek mümkün. Öyle ki yaz ayları geldiğinde nüfusu oldukça yüksek oranda artış göstermektedir.

Alaçatı Nerede?

Alaçatı İzmir'in batısında yer alır. Aynı zamanda yine İzmir'in ilçesi olan Çeşme’nin Bir Mahallesi olarak geçmektedir. Özellikle taş evleri ile beraber rüzgar sörfü açısından en ilgi çeken yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Ege Bölgesi'nde yer alan Alaçatı, Türkiye'nin pek çok noktasından rahatlıkla ulaşım imkanı da vermektedir. Ege Bölgesi'nde yer almasına rağmen tipik bir Akdeniz iklimine sahip olduğunu söylemek mümkün. Yaz ayları sıcak ve kurak geçerken kış ayları ise bol yağışlara sahne olan en güzel semtlerden biridir.

Alaçatı'ya Nasıl Gidilir?

İzmir'e bağlı olan Alaçatı'ya gelebilmek için öncelikle İzmir’e ulaşmanız gerekiyor. Günümüzde otobüs ya da havaalanları ile beraber pek çok farklı ulaşım yolu üzerinden bu şehre kolayca ulaşmak mümkün. Örneğin İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden 90 kilometre mesafe ile ulaşılabilir. Ayrıca İzmir merkez üzerinden 70 kilometre uzaklıktaki Alaçatı'ya ulaşabilmek için, Üçkuyular üzerinden İzmir Çeşme otobüslerine bilmek yeterlidir. Kendi araçlarıyla bu semt ulaşmak isteyenler için ise farklı şehirler üzerinden ulaşım noktaları mevcuttur.

- İstanbul - Alaçatı arası yaklaşık 640 kilometre kadardır. 9 saat kadar süre içerisinde ulaşılabilir.

- İzmir - Alaçatı arası yaklaşık 70 kilometredir ve bir saat içerisinde ulaşılabilir.

- Bursa - Alaçatı arası 410 kilometredir. 5 buçuk saat gibi bir süre içerisinde ulaşım sağlanabilir.

- Ankara - Alaçatı arası 660 kilometredir. 9 saat sonra ulaşılabilir.

- Antalya - Alaçatı arası 535 kilometre kadardır. 8 saat sürer.

- Adana - Alaçatı arası 978 kilometredir. Yaklaşık olarak 13 saat kadar sürer.

Bu güzergahlar üzerinden kendi aracınız vasıtasıyla Alaçatı'ya kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Hem karayolu hem de havayolu vasıtasıyla farklı seçenekleri kullanarak, güvenli şekilde Alaçatı'ya ulaşım sağlamanız mümkün.

Alaçatı Gezilecek Yerler

İzmir Çeşme ilçesinin en gözde tatil merkezleri arasında yer alan Alaçatı, pek çok harika yeri ile gezilip görülmeye değer önemli noktalardan biridir. Özellikle tarihi taş evleri, görmeye değer sanat galeriler ve sörf yapmak için harika alanları büyük beğeni toplamaktadır. Değişik tatil zevkleri olan kişiler için ortak merkezlerden biridir. Tabii bu bağlamda gezilip gezip görülmesi gereken amaca göre pek çok değişik noktası olduğunu söylemek mümkün.

- Tarihi Alaçatı yel değirmenleri,

- Harika Taş Evler ile Alaçatı evleri,

- Kemalpaşa Caddesi,

- Muhteşem Alaçatı sokakları,

- Denizle iç içe Alaçatı Port,

- Pazaryeri Camii/ Ayios konstantinos Kilisesi,

- Hacı Memiş Sokağı,

- Dutlu Kahvesi,

- Organik ve zengin Alaçatı pazarı,

- Alaçatı Meydanı,

- Aya Yorgi Koyu,

- Delikli Koyu,

- Yumru Koyu,

Bu gibi muhteşem yerleri gezip görebilir; tarihi ve kültürel miraslara şahitlik edebilir, doğal güzellikleriyle göz banyosu yapabilir ve harika sahillerde tatilin tadını çıkarabilirsiniz.

Alaçatı'da Nerede Kalınır?

Alaçatı’da kalabilmek için pek çok farklı otel bulunmaktadır. Bütçenize ve kişisel isteklerinize bağlı olarak hem hotel hem de pansiyon gibi pek çok yerde konaklama gerçekleştirmeniz mümkün.