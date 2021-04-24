Küfür edince oruç bozulur mu? Diyanet’ten küfür etmek orucu bozar mı sorusuna yanıt

İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayı boyunca, orucu bozan durumlarda en çok merak edilen bir diğer konu da küfür edince oruç bozulur mu sorusu. Bu konusu en güvenilir kaynak olarak bilinen Diyanet İşleri Başkanlığı, bu mübarek ayda orucu bozan durumlara yönelik hatırlatmalarına devam ediyor. Peki, küfür etmek orucu bozar mı? Orucu bozan durumlar arasında küfür ve benzeri kötü sözler de var mı? İşte Diyanet’ten açıklama…
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1
Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, orucu bozan durumları araştırmaya başladı. Peki, gün içerisinde farkında olmadan da olsa kullandığımız küfür ya da kötü söz orucu bozar mı? Küfür edince oruç bozulur mu?
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Diyanet küfür edince oruç bozulur mu sorusunu şöyle yanıtlıyor:
İslam inancına göre küfür ve benzeri hakaret içeren kötü sözler, kötü ahlakın göstergesidir. Bu nedenle oruçlu olana veya olmayana diye ayırmadan herkese haram kılınmıştır.
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Küfür ve kötü sözün oruca etkisiyle ilgili farklı yaklaşımlar mevcuttur ancak Ebu Hüreyre’den nakledildiğine göre, Resulullah bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: "Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur" buyurmaktadır.
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Oruçlunun yalandan, yalancı şahitlikten, iftiradan, dedikodudan, kötü söz ve davranışlardan uzak durması, orucun en önemli adabındandır. Dedikodu, gıybet gibi fiiler, aslında hiçbir zaman Müslüman’a yakışmaz. Müslüman, dürüsttür, dosdoğrudur. O, gönül kırmaz, küs durmaz. Yüce Allah gıybet etmeyi, insanın ölü kardeşinin etini yemesine benzetir. Gıybet, genel olarak günah olsa da oruçluyken gıybet etmek daha kötüdür. Zira gıybet, orucun bereket ve sevabını siler. Pek çok alim gıybetin orucu bozmayacağını kabul etse de İbn Hazm gibi bazı alimler oruçlunun gıybet etmesi halinde orucunun bozulacağını bile söylemiştir.