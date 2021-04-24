Küfür edince oruç bozulur mu? Diyanet’ten küfür etmek orucu bozar mı sorusuna yanıt

Oruçlunun yalandan, yalancı şahitlikten, iftiradan, dedikodudan, kötü söz ve davranışlardan uzak durması, orucun en önemli adabındandır. Dedikodu, gıybet gibi fiiler, aslında hiçbir zaman Müslüman’a yakışmaz. Müslüman, dürüsttür, dosdoğrudur. O, gönül kırmaz, küs durmaz. Yüce Allah gıybet etmeyi, insanın ölü kardeşinin etini yemesine benzetir. Gıybet, genel olarak günah olsa da oruçluyken gıybet etmek daha kötüdür. Zira gıybet, orucun bereket ve sevabını siler. Pek çok alim gıybetin orucu bozmayacağını kabul etse de İbn Hazm gibi bazı alimler oruçlunun gıybet etmesi halinde orucunun bozulacağını bile söylemiştir.