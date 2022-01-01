Varank: Bunlar seçim kazansa, kendilerinden olmayana yaşam hakkı tanımazlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Büyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayii sahibi konuştuBüyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayii sahibi konuştu#Milli Piyango
Ege için yeni uyarı sistemi Bakan Akardan Atinaya dikkat çeken mesajEge için yeni uyarı sistemi! Bakan Akar'dan Atina'ya dikkat çeken mesaj#Hulusi Akar
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Erdoğandan net mesaj: Toplumu kutuplaştırmalarına müsaade etmeyeceğizErdoğan'dan net mesaj: Toplumu kutuplaştırmalarına müsaade etmeyeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda Ek zam gelecek mi İşte son durum...Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda! Ek zam gelecek mi? İşte son durum...#Memur
Skandal patladı: Herkesi böyle takip etmişler Twitter açıklama yaptı, Facebook sessiz...Skandal patladı: Herkesi böyle takip etmişler! Twitter açıklama yaptı, Facebook sessiz...#Çin
Ucu bucağı görünmüyor... 7 kilometreye ulaştıUcu bucağı görünmüyor... 7 kilometreye ulaştı!#Ticari Taksi
Yangın faciasında hayatını kaybeden 3 kardeşe acı vedaYangın faciasında hayatını kaybeden 3 kardeşe acı veda!#İzmir
Doktorlar da şaşkın Pandemide yeni dönem: Tesadüfi KovidDoktorlar da şaşkın! Pandemide yeni dönem: 'Tesadüfi Kovid'#Koronavirüs
Kahreden kaza Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldıKahreden kaza! Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı#Aksaray
Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…#Ediz Hun
Defne Samyeli’nin kızı Derin gecelerdeDefne Samyeli’nin kızı Derin gecelerde!#Derin Talu
Oğuzhan-Demet... İbrahim-Mihre Çelikkol... Neden ayrıldılarOğuzhan-Demet... İbrahim-Mihre Çelikkol... Neden ayrıldılar?#1
Bakan Kocadan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaretBakan Koca'dan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaret#Sağlık Bakanı
HABERLEREkonomi Haberleri

Varank: Bunlar seçim kazansa, kendilerinden olmayana yaşam hakkı tanımazlar

#Mustafa Varank#İstanbul#Ekonomianasayfa
Varank: Bunlar seçim kazansa, kendilerinden olmayana yaşam hakkı tanımazlar

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nın Sancaktepe'de düzenlediği 'Teşkilat Akademisi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bunlar seçim kazansa, İBB'de yaptıklarının aynısını Türkiye'de yapar, kendilerinden olmayana yaşam hakkı tanımazlar. Yani köprüyü geçer geçmez özlerine dönerler" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi Sancaktepe'de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve teşkilat üyeleri katıldı. Teşkilat Akademisi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video mesaj gönderdi.

Gözden Kaçmasın

Esenyurtta stoklanmış araçlar görüntülendiEsenyurt'ta stoklanmış araçlar görüntülendiHaberi görüntüle

"NE YAZIK Kİ BU ŞEHİR ŞU ANDA ADETA BİR FETRET DÖNEMİ YAŞIYOR"

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz bu kadim şehri devraldığımızda; çöp dağlarından, hava kirliliğinden, pis kokulardan geçilmiyordu. Tayyip Erdoğan geldi, İstanbul'u hezimet şehri olmaktan çıkarıp hizmet şehri haline getirdi. Bu şehrin tüm sokaklarında, caddelerinde bizim emeğimiz, bizim çilemiz, bizim mücadelemiz var. Bu şehre kazandırılan tüm büyük hizmetlerde bizim alın terimiz, bizim liderimizin imzası var. Ama ne yazık ki bu şehir şu anda adeta bir fetret dönemi yaşıyor" dedi.

Gözden Kaçmasın

Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda... Ek zam gelecek mi İşte son gelişmeler...Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda... Ek zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...Haberi görüntüle

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI O HASTANENİN YOLUNU YAPMADI"

Haberin Devamı

Varank, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün İstanbul'u seçilmiş siyasetçiler değil, reklam ajansları yönetiyor. İstanbul; vatandaşının değil, sosyal medyanın gündemine hapsolmuş durumda. Varsa yoksa magazin. İcraat yok, eser yok, üretim yok. Bol bol göz boyama var. Beyefendi, eşiyle raket sallayabilsin diye denizin üstüne günü birlik tenis kortu yaptırmaya bütçe buluyor. Ama vatandaşın can çekiştiği koronavirüs salgınında hastane yolunu yapmaya bütçe bulamıyor. Pandemi döneminde Avrupa'nın en kapsamlı hastanelerinden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni İstanbul'a kazandırdık. Ama görevi ve sorumluluğu olmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o hastanenin yolunu yapmadı. 'Benim bunu yapacak bütçem yok' dedi. Peki denizin üstünde tenis kortu yapmaya bütçe buluyorsun, orada ufacık bir yolu yapmaya nasıl bütçe bulamıyorsun. Bunu mutlaka İstanbulluların sorgulaması gerekiyor."

Gözden Kaçmasın

Kaşar peynirinde akılalmaz hile Almadan önce mutlaka bunu kontrol edinKaşar peynirinde akılalmaz hile! Almadan önce mutlaka bunu kontrol edinHaberi görüntüle

"HİZMETİN TWİTTER'DA DEĞİL, SOKAKTA YAPILDIĞINI İSTANBULLU GÖRÜYOR"

"Seçimin klavyelerle değil, sandıkta kazanılacağını İstanbullu biliyor" diyen Varank, "Dalga geçer gibi, biyolojik su arıtma tesisine temel atmama töreni yapıyor. Sonra Marmara denizini müsilaj kaplarken utanmadan gidip Antep'te baklava açıyor. Bunlar eğlenceyi, tatili sevdiği kadar, İstanbul'u İstanbulluyu emin olun sevmiyorlar. Bunlar İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i vatandaşa hizmet etme yeri olarak değil, parti içerisindeki makamları için birer sıçrama tahtası olarak görüyorlar. Bunlar şöyle zannediyor, 'Nasılsa gençler bu sosyal medya mecralarını çok kullanıyor, orada çok vakit geçiriyorlar. Biz hizmet yapacağımıza, video yapalım. Biz vatandaşın derdini çözeceğimize, gençlerin dilinde tweetler atalım, gerisi nasıl olsa hallolur.' Ama benim İstanbullu kardeşlerim bu tiyatronun farkında. Hizmetin twitterda değil, sokakta yapıldığını İstanbullu görüyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdiBakan Dönmez 'Karadeniz gazı' için tarih verdiHaberi görüntüle

"KILIÇDAROĞLU'NA OSB'LERİ ŞU FABRİKALARI BİR GÖR"

Varank, "Bunlar köprüyü geçene kadardır. Kardeşlerim, bunlar seçim meydanında namus sözü verip ertesi gün o sözü çiğnemekten asla utanmazlar. Mazallah bunlar seçim kazansa, İBB'de yaptıklarının aynısını Türkiye'de yapar, kendilerinden olmayana yaşam hakkı tanımazlar. Yani köprüyü geçer geçmez özlerine dönerler. İşte daha geçtiğimiz gün ana muhalefetin grup başkan vekili bir hadsiz çıkıyor; kuran kursları için 'orta çağ zihniyeti' diyor. İşte CHP'nin mayası bu. Kılıçdaroğlu'na sorsanız Türkiye'de üretim yok der. Ben buradan kendisine sesleniyorum, yanına kameraları alıp eşkıyalar gibi kurum basmaya gideceğine, şu Anadolu'ya bir git, şu OSB'leri şu fabrikaları bir gör. Bakın sadece bu yılın ilk 10 ayında 184 milyar lira tutarındaki 10 bin yatırıma teşvik belgesi verdik" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İstanbulda taksimetre güncelleme kuyruklarıİstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruklarıHaberi görüntüle

"KILIÇDAROĞLU, ÇARPIM TABLOSU İŞLENİRKEN OKULU ASMIŞ"

Varank, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Pandeminin başından bu yana tam 700 bin vatandaşımız sanayide iş buldu. Hani beyefendi diyor ya muhtarlara birer özel kalem atasak işsizlik biter. Belli ki sayın Kılıçdaroğlu, çarpım tablosu işlenirken okulu asmış. O yüzden ben onun anlayacağı dilden anlatayım. Türkiye'de muhtar sayısı 50 bin. Yani hepsine birer özel kalem müdürü atasanız 50 bin kişiye iş bulmuş olursun. Ama bakınız yalnızca koronavirüs zamanında, sanayide iş bulan vatandaşımız 700 bini aştı. Bu ne demek Kılıçdaroğlu'nun çılgın projesinden 14 kat daha fazla iş demek."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Varank#İstanbul#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri