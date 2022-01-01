Kaşar peynirinde akılalmaz hile! Almadan önce mutlaka bunu kontrol edin

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Kaşar peynirinde akılalmaz hile Bunu mutlaka kontrol edinKaşar peynirinde akılalmaz hile! Bunu mutlaka kontrol edin#Kaşar Peyniri
Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: Her başkan kendi döneminden sorumlu...Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: "Her başkan kendi döneminden sorumlu..."#Bakan Kasapoğlu
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Ağzımızın tadının hiç bozulmadığı... Musmutlu yıllarAğzımızın tadının hiç bozulmadığı... Musmutlu yıllar#Yeni Yıl
Sen çok yaşa İfakat anneSen çok yaşa İfakat anne#İfakat Yavuz
Direksiyona geçti, baklava ikram etti... Bakan Varankın yılbaşı mesaisiDireksiyona geçti, baklava ikram etti... Bakan Varank'ın yılbaşı mesaisi#Mustafa Varank
Yılbaşı gecesi izdiham faciası: 12 kişi hayatını kaybetti İşte ilk görüntüler...Yılbaşı gecesi izdiham faciası: 12 kişi hayatını kaybetti! İşte ilk görüntüler...#Hindistan
Yasak tanımadan eğlendiler Asıl şaşırtan görüntü ise onlardan geldi...Yasak tanımadan eğlendiler! Asıl şaşırtan görüntü ise onlardan geldi...#AVRUPA
‘Kaybettiğiniz neşenizi yeniden buluyorsunuz’ 2022de sizi neler bekliyor'‘Kaybettiğiniz neşenizi yeniden buluyorsunuz’' 2022'de sizi neler bekliyor? #2022 Yıllık Burç Yorumları
Bakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşmeBakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşme#Hulusi Akar
2022ye merhaba Türkiye yeni yılı böyle karşıladı2022'ye merhaba! Türkiye yeni yılı böyle karşıladı#Türkiye
Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdiYılın aşk bombası İrem Helvacıoğlu'dan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi!#İrem Helvacıoğlu
Hakan Ural koronavirüs günlerini anlattı: Eşim iyi ki telefonumu almışHakan Ural koronavirüs günlerini anlattı: Eşim iyi ki telefonumu almış#Hakan Ural
Ethereumun arkasındaki sekiz kişilik yüzük kardeşliğiEthereum'un arkasındaki sekiz kişilik 'yüzük kardeşliği'#Ethereum
HABERLEREkonomi Haberleri

Kaşar peynirinde akılalmaz hile! Almadan önce mutlaka bunu kontrol edin

#Kaşar Peyniri#Hile#Patates
Kaşar peynirinde akılalmaz hile Almadan önce mutlaka bunu kontrol edin

Son zamanlarda kaşar peyniri ve tost peyniri arasındaki farkla gündeme gelen peynirlerde birçok taklit bulunuyor. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Manavoğlu, "1 kilo kaşarda 10-12 kilogram süt kullanılması gerekirken, bazen farklı maddeler ile tamamlanıyor. Kıvam vermesi için patates püresi gibi ürünler kullanılabiliyor" dedi.

Haberin Devamı

Tüketiciye sunulan ürünlerde taklit ve tağşiş son bulmuyor. Bazı üreticiler gıda ürünlerinde maliyetten kaçmak için farklı hilelere başvuruyor. Bunların arasında en tehlikelilerinden biri ise süt ve süt ürünlerindeki hileler. Son zamanlarda kaşar peyniri ve tost peyniri arasındaki farkla gündeme gelen peynirlerde ise birçok taklit ve tağşiş bulunuyor. 1 kilogramında yaklaşık 10 kilo süt kullanılması gereken kaşar peynirinin kıvamı, farklı maddelerle sağlanıyor. Bazı üreticiler tarafından aroma vericiler, renklendiricilerin kullanıldığı kaşar peynirinde asıl tehlike ise kıvamı için patates püresi kullanılması. Başka bir durum ise kaşar peyniriyle aynı reyonda satılan ve artmış peynirlerin farklı işlemlerden geçirildikten sonra üretildiği tost peynirleri. Uzmanlar, fiyatı kaşar peynire göre daha uygun olan tost peynirleri konusunda etiketlerin kontrol edilmesi uyarısında bulunuyor.

Kaşar peynirinde akılalmaz hile Almadan önce mutlaka bunu kontrol edin

Haberin Devamı

’ÖNCELİKLE ETİKETLER KONTROL EDİLMELİ’

Taklit ve tağşiş yapılan birçok ürün olduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Manavoğlu, Ancak aralarında en riskli olanların başında süt ve süt ürünleri geliyor. 1 kilogram kaşar üretebilmek için gerekli süt miktarı 10 ila 12 kilogram arasında değişiyor. Sütün alış fiyatı bakanlık tarafından 6,5 lira olarak açıklandı. 1 kilogram kaşar peynirinin sadece sütten gelen maliyeti 60-72 lira arasında. Diğer tüm maliyetleri de eklediğimizde fiyat bunun üzerine çıkıyor. Eğer bu fiyatların altındaysa tüketicinin ilk olarak etikete bakması gerekiyor" dedi.

Kaşar ile tost peynirine ilişkin tüketicilere uyarılarda bulunan Manavoğlu, Kaşarların bulunduğu aynı reyonda bir de tost peyniri yer alıyor. Bu ikisi arasında ciddi fark var. Kaşar peynirini sütten üretmek zorundasınız ama tost peyniri artmış olan peynirlerden, işlemlerden geçirilerek yapılabiliyor. Bu sebeple maliyeti kaşar peynirine göre çok daha uygun. Kaşar peyniri, tost peynirine baktığımızda biraz daha masum gözüküyor" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Zamanaşımı köstebekleri'Zamanaşımı' köstebekleriHaberi Görüntüle

Bu tür durumlarda tüketicinin kendi başına yapabileceği şeylerin sınırlı olduğunu belirten Manavoğlu, Kaşar peynirinde içerisindeki süt ve yağ miktarı değişebiliyor, farklı maddeler eklenebiliyor. Kaşarda olması gereken 10-12 kilogram süt ise bazen farklı maddeler ile tamamlanıyor. Kıvam vermesi için patates püresi gibi ürünler kullanılabiliyor. Gıda öyle bir madde ki akıl almayacak hilelerle, aroma verici, renklendirici kullanılarak piyasaya sürülüyor. Öncelikle etiketler kontrol edilmeli, güvenilir markalar kullanılmalı" dedi.

Gözden Kaçmasın

Milli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulamaMilli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulamaHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaşar Peyniri#Hile#Patates

BAKMADAN GEÇME!

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı"

#Bakan Kasapoğlu

BAKMADAN GEÇME!

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Başkanlar kendi dönemlerinden sorumlu tutulmalı"

#Bakan Kasapoğlu