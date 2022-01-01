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Bakan Dönmez 'Karadeniz gazı' için tarih verdi

#Karadeniz Doğalgazı#Fatih Dönmez#Enerji Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkartılacağı işleme tesisinin yer alacağı inceledi. Bakan Dönmez, “Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu gazı buradan yakmış olacağız. Hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek. Hem halkımız kazanacak, hem devletimiz kazanacak" diye konuştu.

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Yılbaşı gecesini Filyos Limanı’nda bulunan Yavuz Sondaj Gemisi’nde geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; sabah saatlerinde gemiyi gezdi.

Karadeniz'deki ilk keşfine çıkacak olan Yavuz Sondaj Gemisi'ndeki son hazırlıkları yerinde inceledi. Bakan Dönmez, frog ile gemiden indikten sonra gemi önünde hatıra pozu verdi. Bakan Fatih Dönmez, limandaki incelemelerin seyir terasına geçti. Bakan Dönmez, Karadeniz (Sakarya) gazının karaya ilk çıkacağı nokta olan Filyos Doğalgaz işleme tesislerinde incelemelerde bulundu. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin’den tesisin minyatürü üzerinden bilgiler alan Bakan Dönmez, seyir terasından da sahayı inceledi.

Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

"AVRUPA'DA İLK SIRALARDA YER ALACAK"

3 milyon 200 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek olan tesisin son teknoloji ile donatılacağı, yer altı su seviyesinin kontrolü için de su tüketimi yüksek ağaçlar dikildiğini aktaran Bakan Fatih Dönmez, "Bu proje aynı zamanda çevreci bir proje" diye konuştu. 2023 yılının ilk çeyreğinde gazı hizmete alacaklarını sonra da ulusal iletim sistemine bağlayacaklarını belirten Bakan Fatih Dönmez, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bakan Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

"Yılın son günü Yavuz Sondaj Gemisi'nde mesai arkadaşlarımızla bir yerde gizli kahramanlarımızla birlikte geçirdik. Bu gün de karada yapılan çalışmaları Genel Müdürden ve ekibinden dinledik. Yerinde inceleme imkanı bulduk. Filyos'ta bildiğiniz gibi doğalgaz işleme tesisi inşa edeceğiz. Karadeniz'de çıkan gaz buradan karaya çıkacak. İlk etapta 10 milyon metreküp günlük ama 40 milyon metreküpe kadar kapasitesi olan işleme tesisi projelendiriyoruz. Şu anda sahada hummalı bir çalışma var. Yer altı ile ilgili zemin ıslahı ile ilgili çok yoğun bir çalışma var. Bazı yerlerde kazıklar dikiliyor. Yine yeraltı su seviyesinin kontrol edilebilmesi için su tüketimi yüksek ağaçlar dikildi. Bu proje aynı zamanda çevreci de proje. Çevreye saygılı proje. Üç bin 200 dönüm başka bir ifadeyle 3 milyon 200 bin metrekarelik büyük bir alandan bahsediyoruz. Bu büyüklükte bu kapasitede bir tesis sanırım Avrupa'da ilk sıralarda yer alacak tesistir. Son teknolojiyi kullanacağız. İnşallah Rabbim nasip ederse artık 2022'deyiz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu gazı buradan yakmış olacağız. Hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek. Hem halkımız kazanacak, hem devletimiz kazanacak. Herkes mutlu olacak. Ben bu projede emeği geçen başta TPAO çalışan ve yöneticileri, iştiraki olan OTC yönetici ve çalışanlarına, yüklenici firmalara, mühendislere, işçilere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim kazasız belasız zamanında bitirmeyi nasip etsin."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karadeniz Doğalgazı#Fatih Dönmez#Enerji Bakanlığı

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