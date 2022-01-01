Esenyurt'ta stoklanmış araçlar görüntülendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Onlarcası görüntülendi... Yine stokçulukOnlarcası görüntülendi... Yine stokçuluk!#Stokçuluk
Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: Her başkan kendi döneminden sorumlu...Bakan Kasapoğlu yeni spor yasasındaki hedefi anlattı: "Her başkan kendi döneminden sorumlu..."#Bakan Kasapoğlu
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda Ek zam gelecek mi İşte son durum...Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda! Ek zam gelecek mi? İşte son durum...#Memur
Doktorlar da şaşkın Pandemide yeni dönem: Tesadüfi KovidDoktorlar da şaşkın! Pandemide yeni dönem: 'Tesadüfi Kovid'#Koronavirüs
Kahreden kaza Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldıKahreden kaza! Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı#Aksaray
Uygulama bugün başladı Ödenecek rakamlar belli olduUygulama bugün başladı! Ödenecek rakamlar belli oldu#Depozito
Kaşar peynirinde akılalmaz hile Bunu mutlaka kontrol edinKaşar peynirinde akılalmaz hile! Bunu mutlaka kontrol edin #Kaşar Peyniri
Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…#Ediz Hun
Ethereumun arkasındaki sekiz kişilik yüzük kardeşliğiEthereum'un arkasındaki sekiz kişilik 'yüzük kardeşliği'#Ethereum
Bakan Kocadan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaretBakan Koca'dan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaret#Sağlık Bakanı
Geceye damga vurdular Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştümGeceye damga vurdular! Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştüm#O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
Fırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardıFırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardı #Anthony Hopkins
Yılın aşk bombası İrem Helvacıoğludan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdiYılın aşk bombası İrem Helvacıoğlu'dan geldi... Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi!#İrem Helvacıoğlu
HABERLEREkonomi Haberleri

Esenyurt'ta stoklanmış araçlar görüntülendi

#Stokçuluk#Otomobil#İstanbul

Oto galeri sitesinin otoparkında stoklanmış onlarca araç görüntülendi. Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Son günlerde otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin, satın aldıkları araçları stoklayarak daha yüksek fiyattan satmak istediği iddia edildi.

Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi. Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.

Ticaret Bakanlığı, İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle rekor ceza vermişti. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre otomotiv bayiine 545 bin 550 liralık idari para cezası kesilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde stokçuluk yapanlara en ağır cezaların verileceğini söyleyerek “Otomotivde bile stokçuluk yapıyorlar. Bunun bedelini ağır ödeyecekler. Vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz ‘Buyur yoluna yine devam et’ diyemeyiz” uyarısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Bakın son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolamak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar" demişti.

 

Gözden Kaçmasın

Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda... Ek zam gelecek mi İşte son gelişmeler...Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda... Ek zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Depozito uygulaması bugün başladı İşte ödenecek rakamlar...Depozito uygulaması bugün başladı! İşte ödenecek rakamlar...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Stokçuluk#Otomobil#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri