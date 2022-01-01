Esenyurt'ta stoklanmış araçlar görüntülendi

Haberin Devamı

Son günlerde otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin, satın aldıkları araçları stoklayarak daha yüksek fiyattan satmak istediği iddia edildi.

Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi. Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.

Ticaret Bakanlığı, İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle rekor ceza vermişti. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre otomotiv bayiine 545 bin 550 liralık idari para cezası kesilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde stokçuluk yapanlara en ağır cezaların verileceğini söyleyerek “Otomotivde bile stokçuluk yapıyorlar. Bunun bedelini ağır ödeyecekler. Vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz ‘Buyur yoluna yine devam et’ diyemeyiz” uyarısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk biliyorsunuz, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var. Her alanda. Bakın son zamanlarda otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Birçok kapalı otoparklara sıfır otomobiller depolamak suretiyle onun da stokçuluğunu yapıyorlar" demişti.