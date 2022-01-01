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Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda... Ek zam gelecek mi? İşte son gelişmeler...

#Memur#Emekli#Maaş Zammı

Memur ve emeklilerin gözü pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyonunda. 2021 yılının son 6 ayında gerçekleşen enflasyona göre memur ve emeklilerin alacağı zamlı maaşlar belli olacak. Rakamların netleşmesinin ardından ek zam protokolü için görüşmeler başlayacak.

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Milyonlarca emeklinin ve memurun gözü pazartesi gününde. Aralık ayı enflasyonu açıklanacak ve zam oranları belli olacak. Peki memurlar enflasyon farkının yanı sıra ek zam alacak mı? Görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram milyonların beklediği haber ile ilgili son durumu aktardı:

Memurların gözü kulağı açıklanacak zam haberlerinde. Bunun içinde pazartesi günü önemli bir tarih. Çünkü enflasyon rakamı açıklanacak. Aralık ayı enflasyon rakamı ile birlikte de memur zamlarının genel bir çerçevesi netleşmiş olacak. Çünkü alacakları zam için enflasyon rakamı artı imzalanacak ek protokol belirleyici olacak.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin de zam oranı yine 3 Ocak'ta belli olacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını da 15 Ocak'ta alacak.

Ağustos ayında iki yıl için yüzde 35 zam oranı belirlenmişti. Ancak yapılacak bir ek protokol var. Ek protokol için de aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Yani pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamı belirleyici bir kriter olacak. Bu kapsamda da pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamının ardından bu kez ek protokol için sendikalar ve bakanlık arasında görüşmeler başlayacak.

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Aslında geçtiğimiz haftalarda görüşmeler olmuştu. Ancak yine belirleyici rol oynayan şey enflasyon olduğu için rakamın açıklanmasının ardından bu defa karşılıklı görüşmeler başlayacak. Sonrasında da ek bir protokolün imzalanmasını bekliyoruz.

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#Memur#Emekli#Maaş Zammı

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