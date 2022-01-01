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Bakan Varank’ın temizlik işçileriyle “Yılbaşı” mesaisi

#Mustafa Varank#Yılbaşı#İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul’daki belediye işçilerinin mesaisine ortak oldu. Bakan Varank, işçilerin cadde ve sokak temizlemek için kullandığı mekanik süpürme aracının direksiyonuna geçti.

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Yeni yılın ilk saatlerinde temizlik işçilerini ziyaret eden Varank’a Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin eşlik etti. Varank ve Cin, daha sonra cadde ve sokakları temizlemek için kullanılan mekanik süpürme aracının direksiyonuna geçti. Millet Caddesi'nde aracı kullanan Bakan Varank, caddenin temizlenmesine yardım ederek işçilerin yılbaşı mesaine ortak oldu.

Temizlik aracıyla caddeleri süpüren Bakan Varank, sohbet ettiği işçilere birlikte gazetecilere de baklava ikramında bulundu.

Bakan Varank’ın temizlik işçileriyle “Yılbaşı” mesaisi

Yılbaşı akşamları daha güzel bir ülke için fedakarlık gösteren işçileri hatırlamanın anlamlı olduğunun altını çizen Bakan Varank, "Bu gece görevlerinin başındaki zabıta arkadaşlarımız, temizlikçi arkadaşlarımız, fen işlerinden arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Onların işlerine nasıl destek olabiliriz onun için bu gece buradayız. Mesela bu süpürgedeki arkadaşımız Pendik'te yaşayan vatandaşlarımız daha temiz bir Pendik'te günlerini geçirsinler diye 3'ten sabah 11'e kadar nöbet tutacak. Bütün bu caddeleri, yolları temizleyecek. O arkadaşımıza eşlik ettik ve aracını biraz kullanmaya çalıştık. Daha güzel, daha müreffeh bir ülkemiz olsun diye büyük fedakarlıkla çalışan emekçi kardeşlerimiz var. Yılbaşı akşamları onları hatırlamak anlamlı olur diye düşünüyoruz. Bu manada da bugün Pendik'teki arkadaşlarımıza ziyarete geldik" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank’ın temizlik işçileriyle “Yılbaşı” mesaisi

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Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'ndaki nöbetçi sağlık çalışanlarını da ziyaret eden Bakan Varank, buradaki görevlilerle bir süre sohbet etti.

“2022'NİN İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN ÜLKEMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Şehir hayatı daha rahat, daha huzurlu, daha temiz yaşansın diye zabıtaların güvenlik güçleriyle beraber şehirlerde görev yaptığını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Temizlikten sorumlu arkadaşlarımız şehirlerimizde, ilçelerimizde; fen işlerinden sorumlu arkadaşlarımız bir aksilik olmasın diye görevlerinin başındalar. Biz de bu gece onlarla beraber biraz vakit geçirelim, hem kendilerine müteşekkir olduğumuzu belirtelim hem de gece görevleri ne kadar zorlu onu da kamuoyuna göstermiş oluruz diye Pendik Belediyesi'ndeyiz. Son 2 yıldır pandeminin gölgesinde geçirdiğimiz seneler var. 2020 yılında pandeminin en kesif dönemlerinde kapanmalarla hayatlarımızı geçirdik. 2021 yılında özellikle pandeminin artçı sarsıntıları diyebileceğimiz, dünyada özellikle ekonomilerde büyük etkilerin oluştuğu bir yılı geride bırakıyoruz. Türkiye her yönden güçlü olduğunu, pandemi döneminde tüm dünyaya göstermiş oldu. Gerek altyapısıyla, gerek sağlık sistemiyle, gerek ekonomisiyle Türkiye güçlü bir ülke. İnşallah 2022 yılında 2021 yılından daha rahat, daha huzurlu, daha mutlu bir yıl geçirmeyi Rabbimiz bize niyaz etsin diye dua ediyoruz. Bu manada da inşallah 2022 yılının ilk gününden itibaren görevlerimizin başında ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Varank, güvenlik güçleri, sağlık personelleri başta olmak üzere şehirlerde, ilçelerde hayat daha rahat yaşansın diye fen işlerinden temizlik personeline, zabıtalara kadar herkesin bu gece görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Kendilerine gerçekten müteşekkiriz. Sahada neler yapıyorlar onlarla beraber kendilerine de başkanımızla eşlik edeceğiz. Tüm Türkiye'ye hayırlı, bereketli bir sene diliyoruz. İnşallah 2022 yılı her manada Türkiye'nin başarı yıllarından bir tanesi olacak. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Mustafa Varank#Yılbaşı#İstanbul

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