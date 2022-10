Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayıplar telafi edilecek

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de yatırım tutarı 37,5 milyar lirayı bulan projelerin açılışını gerçekleştirdi. Balıkesir Kuva-yı Milliye Meydanı'nda konuşan Erdoğan faiz mesajı verdi. Erdoğan "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün her geçen hafta her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları faize ezdirmeyeceğiz. Yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için de düşük faiz. Başbakanlığım döneminde biz enflasyonu 6,4'e düşürmüştük, faizi de 4,6'ya indirmiştik. Bunu biz yaptık ya. Yarın da Allah'ın izniyle bu gidişi biz düze çıkaracağız. Bugüne kadarki adımları nasıl başarıyla neticelendirdiysek inşallah mevcut sıkıntıları da biz çözeriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca "İnsanlarımızın refah düzeyinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz, telafi edecek tedbirleri de biz alıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Pankart asılmış, dikkatimi çekti. Siz ezberlemişsinizdir ama hatırlatmam gerekecek. Zeytini koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir efelerinden oy yok sana altılı masa. Bizim milletimiz böyle, kimsenin aklına gelmeyeni koyarlar masaya.

Eskiler iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyor. Biz de milletimizle bir olduğumuzda dünyanın yükü omuzlarımıza binse şikayet etmiyoruz. Yedi düvel karşımıza dikilse de eyvallah etmiyoruz. Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız engel yoktur.

Türküde ne diyor; karanfil oylum oylum, geliyor selvi boylum, geç buradan şen olur benim gönlüm. Biz de gönlümüzü şen etmek için Balıkesir'deyiz. Maşallah karşımdaki topluluğa bakıyorum, bu ne muhteşem bir katılım. Balıkesir bugün bir başka. Gümbür gümbür nereye yürüyor 2023'e yürüyor. Rabbim, eliniz, diliniz dert görmesin diyorum ve dua ediyorum.

Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Cumhur İttifakı'yla geleceğe yürümeye var mıyız?

37,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Toplam yatırım bedeli 10.8 milyar lirayı bulan, güncellenmiş harcama tutarıyla da 37,5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir'e yakışır.

Açılışını yapacağımız yatırımları özetlemeye her zaman olduğu gibi yola çıkarken ne dedik, eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu ana başlıkları ulaşım, enerji, tarım, dış politikayla güçlendirdik. Türkiye'yi 20 yılda bu 4 temel direk üzerinde yükselterek buralara geldik. Eğitimle başlıyoruz dedim.

"ADAYLARINI TESPİT EDEMEDİLER"

Şu anda biz greve geldiğimizde 30 milyar dolarlık bir ihracatımız varken bugün artık 250 milyar dolara yaslandık. Türkiye ya, burası kasaba devleti değil, Türkiye, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler.

Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum.

Balıkesir'imizin nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için son 20 yılda şehrimize kazandırdığımız eserleri sizlere hatırlatmak istiyorum. 20 yılda 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

TOKİ'YE BALIKESİR'DEN 42 BİN BAŞVURU

Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. TOKİ kanalıyla Balıkesir'de 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. İlk evim, ilk iş yerim projesine Balıkesirliler tarafından 42 bin başvuru yapıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 106 kilometrelik kesimi Balıkesir'den geçiyor.

Balıkesir'de 2 tane havalimanımız var. Kocaseyit Havalimanı'na 3 milyon, Balıkesir Havalimanı'na ise 1 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık.

Bay Kemal diyor ki, çiftçiler aç, çiftçilere bir şey verilmedi. Ben net rakamlar veriyorum.

Her zaman bir lafım var. Ne diyorum, kale içeriden fethedilir. AK Kadınlar bu yolda dimdik ayakta durdukça bu kale düşmez.

Ne kadar özetlersek özetleyelim anlatmakla bitmeyen eser ve hizmetlerimiz var.

İnşallah şimdi bir başlık atıyorum. Türkiye Yüzyılı'na giden yolu da aynı şekilde inşa edeceğiz. Bu seçimlerin başlığı Türkiye Yüzyılı.

Türkiye Yüzyılı için mücadele edenleri de biliyorsunuz. Balıkesir'in tercihi ne olursa olsun başımızın üzerindedir.

Dünya ikinci cihan harbi sonrasındaki en zorlu dönemi yaşıyor. Küresel, siyasi ve ekonomik güç dengeleri temellerinden sarsılıyor. Salgın ve savaşın tetiklediği sorunlar daha köklü değişimlerin habercisi haline dönüşmeye başladı. Bu tablo Türkiye'yi de etkiliyor. Kurduğumuz altyapı ve mekanizmalar sayesinde küresel krizin ülkemize etkilerini en alt düzeyde tutuyoruz. Ön alarak pek çok alanda dünyaya örnek olacak adımlar atıyoruz.

"KÜRESEL EKONOMİK AKTÖRLER EKONOMİ PROGRAMIMIZI TAVSİYE ETMEYE BAŞLADI"

Sağlıkta dünya ile yarıştayız. Şu anda 20 şehir hastanemiz dünyaya örnek. Üretim gücümüzle geliştirdiğimiz kendi iktisadi büyüme modelimiz sayesinde ekonomik kriz döneminde benzer rol oynuyoruz. Ekonomideki uygulamalarımızı içeride ve dışarıda birileri yerden yere vuruyordu. Küresel ekonomilerin aktörleri bizim uyguladığımız ekonomi programını tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı.

En başından beri ne yapmayı, neyi hedeflediğimizi biliyorduk. Genişleyen ekonomik sorunlar nedeniyle gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Sadece doğal gaz, petrol, elektrik değildir. Gelişmiş ülkelerin güvenlik ve refah kalelerini tehdit eden sorunlar pusuda bekliyor. Biz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz.

Her gün yeni bir projeyle, müjdeyle milletimizin karşısına çıkıyoruz. Köprüler, yollar yapıyoruz. Tüneller ve sondajlar açıyoruz, konutlar inşa ediyoruz.

"DOĞAL GAZLA BERABER TÜRKİYE'NİN NEREYE VARACAĞINI ANLAYIN"

Şurada Karadeniz'de ah ah, sondaj gemilerimiz var mı? Kendi gemilerimizle 12 bin metre derinliğe iniyor oralarda sondaj yapıyoruz. Eskiden nerede sondaj gemisi, şimdi var. 2 tane de sismik araştırma gemimiz var. Bunlarla beraber şimdi doğal gazımızı da çıkardığımız andan itibaren Türkiye'nin nereye varacağını anlayın.

Katıldığımız her toplantıda asırlık sorunların çözümü haline gelen reformları açıklıyoruz. En büyük sorunumuz geçtiğimiz Aralık ayından itibaren malum yükselişe geçen enflasyonun, insanlarımızın günlük hayatında yol açtığı sıkıntılardır. Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Avrupa ve ABD'de yaşayan yakınlarınıza telefon açıp enflasyonun yansımalarını sorun. Gerçek tabloyu onlar size anlatacaktır.

"BİRİLERİ PUSLU HAVAYI FIRSAT BİLİP DEVLETİ MİLLETİ SOYMA PEŞİNDE"

İnsanlarımızın refah düzeyinde yaşanan kayıpları en iyi biz biliyoruz, telafi edecek tedbirleri de biz alıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir meselesinde olmadığı gibi hayat pahalılığı hususunda da gözümüzü gerçeklere kapatmadık. Erdemden yoksun belli kesimler tamamen milletimizi karamsarlığa sürükleme gayesiyle ortalığı yaygaraya vermeye çalışıyor. Birileri de puslu havayı fırsat bilerek devleti ve milleti soyma peşine düşüyor. Yaygaracı ve fırsatçılara meydanı bırakmadık, bırakmayız.

Vesayet güçleriyle bu anlayışla mücadele ettik. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te Bestler Deresi'nde artık inler tamamen boşaltıldı. Askerimiz, polisimiz hep birlikte verdikleri mücadeleyle terör örgütlerini çökerttik. Yaylalarda vatandaşım pikniklerini yapabiliyor. Şimdi Güney Doğu ve Doğu'da vatandaşım gece 12'lere kadar sokakta.

Ekonomik tetikçilerin önünü bu anlayışla kestik. Ekonomi baronlarının karşısında bu anlayışla ülke ve milletin hukukunu savunduk.

"ÜNİVERSİTE SAYISI 76'DAN 208'E ÇIKTI"

Sadece bununla kalmıyor Türkiye Yüzyılı gibi yeni vizyonlarla gençlere bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz. Üniversitesi olmayan ilimiz var mı? Yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim gencimiz Iğdır'dan çıkıp İstanbul'a gitmesin. Profesörlerimiz doçentlerimiz Iğdır'a Ağrı'ya Muş'a gitsin, yavrularımızı oralarda yetiştirsinler. Oralarda birinci olarak mezun olan yavrularımız var. Bunların önünü hazırladık. 76 üniversiteden 208 üniversiteye.

Yaptığımız yüksek ücret artışlarıyla herkesin yanında yer aldık. Göreve geldiğimizde neydi burs 45 liracıktı. Şimdi burs 850 lira oldu ve doktora öğrencilerininki asgari ücrete çıktı. İnşallah yılbaşında tüm bu kesimlerin durumlarını tekrar düzenleyerek refah kayıplarını telafi edecek adımlar atacağız. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bu ülkeye yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kamu mali dengesindeki bozulmalara izin vermeyişimiz olmuştur.

"HASTALAR REHİN ALINIYORDU BAY KEMAL"

Yurtlarımız şu anda ihtiyacı karşılayacak noktada. 850 bin öğrenci kapasiteli Türkiye genelinde yurtlarımız var. Hani diyorlardı ya 1 yılda yaparız, Bay Kemal hiçbir şey yapamazsın. Sen SSK'yı duman ettin, mahvettin. Savaş Ay'ın programında hastanelerde rehine alınan hastalarımız vardı. Kimdi SSK'nın başında, Bay Kemal. Bundan bir şey olmaz. Biz bu ülkeyi 15 seçimdir seçim kazanamayan Bay Kemal'e inanmadığı için yol açmıyor.

Bu adımları atarken bir şeyi görüyoruz. Ülkemiz için kalıcı bir tehdit. Onlar bunlar. Bunlara bu tehdit imkanını vermeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak 2023'ten itibaren de yeni bir döneme gireceğiz, buna var mıyız?

Ülkemiz için kalıcı bir tehdide dönüşecek hiçbir adımı atmayacağız. Fiyatlardaki dalgalanmalarla mücadele diyor, insanlarımızın gelirlerini yükseltmeye çalışıyoruz. Sorunumuz fiyatların dalgalanmasıdır. Bu gerçeği göremeyen sözde iktisatçılar faiz demeye dursun, biz kendi işimize bakarak üretim ve istihdamı artıracağız.

"FAİZLER İNMEYE DEVAM EDECEK"

Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün her geçen hafta her geçen ay inmeye devam edecektir. Kimse bize bu konuda akıl vermesin. Yatırımcı gelsin, bizim devlet bankalarından kredi talebinde bulunsun. Onları faize ezdirmeyeceğiz. Yatırım yüksek faizle olmaz. Onun için de düşük faiz. Başbakanlığım döneminde biz enflasyonu 6,4'e düşürmüştük, faizi de 4,6'ya indirmiştik. Bunu biz yaptık ya. Yarın da Allah'ın izniyle bu gidişi biz düze çıkaracağız. Bugüne kadarki adımları nasıl başarıyla neticelendirdiysek inşallah mevcut sıkıntıları da biz çözeriz.

Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye hazır mısınız? 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yapmaya hazır mısın? Balıkesir yanımızda olduğu sürece bize durmak, duraksamak yok.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.