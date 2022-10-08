Son dakika... Bakan Kurum: Ankara'nın çehresini yeniliyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın çehresini yenilediklerini söyledi. TOKİ Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni'ne katılan Bakan Kurum "Yola çıktığımız ilk günden beri milletimizle beraber olduk. El ele verdik, gönül birliğiyle projelerimizi yaptık. 20 yıldır bir asra sığacak işleri yaptık. Cumhuriyet dönemindeki işlere sığacak, kat be kat fazlasını 20 yıla sığdırdık. Önümüzde yeni bir dönem var" dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Heyecanlıyız, bugün mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. 12 Ağustos 2020 tarihinde Altındağ'da Cinderesi Altınşehir temellerini atmıştık. Yerel seçimle gelmiş, vatandaşlarımıza söz vermiştik. Cinderemizi güzelleştireceğiz. Cinderesi'nin çocuklarına daha iyi bir gelecek sunacağız. Konutları en kısa sürede yapıp teslim edeceğiz dedik. Projemizi tamamladık.

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Projemiz yeşil alanları, camisi, oyun alanları, dükkanlarıyla hem Altındağ hem de bölgemize değer katacak. 451 konutumuzda vatandaşlarımız mutlu, huzurlu şekilde oturacaklar. Bu projemizde sağlıkla huzurla yaşayın. Sıcak yuvalarınızda evlatlarınızın en güzel günlerine şahit olun. Burada bir ömür boyu mutlu olsun.

"ÖNÜMÜZDE YENİ DÖNEM VAR"

Yola çıktığımız ilk günden beri milletimizle beraber olduk. El ele verdik, gönül birliğiyle projelerimizi yaptık. 20 yıldır bir asra sığacak işleri yaptık. Cumhuriyet dönemindeki işlere sığacak, kat be kat fazlasını 20 yıla sığdırdık. Önümüzde yeni bir dönem var.

"ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

Yeni bir çağın, dünyanın doğuşuna inşallah hep birlikte şahitlik edeceğiz. Yeni dönemde ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmaya, yatırımları da tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ankaramızı da sağlıklı konut, millet bahçeleri, sosyal konutlarıyla, tertemiz yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, sıfır atık uygulamalarıyla, iklim dostu şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla çarpık yapılaştırmayı iyileştirmek için adımlar attık. Kısa bir süre sonra Mamak'ta Anayurt ve Gülseren'de 519 konutumuzu tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız.

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Biz milletimizin her anında, zor zamanında yanında olduk. Hiçbir afet fark etmeksizin vatandaşımızın 2 saat sonra yanında olduk, yaralarını sardık, söz verdik.

Yıkılma tehlikesi yaşayan Açelya Apartmanı ve çevresinde kentsel dönüşüm çalışması başlattık. Açelya Apartmanı'nın inşaatını önümüzdeki yıl tamamlayıp teslim edeceğiz. Ankara'nın asırlara dayanan birikimini koruyarak çehresini yeniliyoruz.

"2 AY SONRA VATANDAŞLAR EVİNDE OTURACAK"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ilan edildi. Ankaramızın merkezinden Ayaş, Haymana, Mamak, Sincan'da 18 bin 400 konut kazandırıyoruz. Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız bundan önce aynı TOKİ'den ev sahibi olmuş 100 bin kardeşimiz gibi geleceğe güvenle baksın istiyoruz. Kendi evini yapmak isteyen vatandaşlar için altyapılı arsa tahsis edeceğiz. Ankara için 36 bin konut yapılabilecek arsayı arkadaşlarımız çalıştı. Muhalefet diyor ya yapamazlar diye, biz 1 milyon 170 bin konutu yapıp bitirmişiz. O muhalefete sesleniyoruz. Vatandaşa geldik, söz verdik. Konutları yapıp teslim edeceğiz dedik. Altındağ'da konutların kuralarını çekiyoruz, 2 ay sonra da vatandaş evinde oturacak.

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Bugün itibarıyla sosyal konut projesine 185 bin Ankaralı hemşerimiz başvurdu. 25 Ekim'de de Sincan'da büyük coşkuyla 5000 konutumuzun 17 ilde aynı anda temellerini atacağız, inşaatını başlatacağız.

"ALGI ÜRETMEYE, İFTİRA VE YALANLARA DEVAM EDİYORLAR"

Büyükşehir belediyesi yapması gereken hizmetleri yapmadığı için Ankaramızın tüm ilçelerine hizmetlerimizi yürütüyoruz. Büyükşehir iş yapacaktı da biz engelledik sanılmasın. Onlar algı üretmeye ve bu manada iftira, yalanlara devam ediyorlar. Biz bu hizmetleri götürürken muhalefet riyakarlık kokan oyunların peşinde koşmaya devam ediyorlar. Vaat ettikleri projeleri yapmadılar. Kentsel dönüşüm yapacağız dediler, yapmadılar, ulaşımı ucuz yapacağız dediler yapmadılar, su çok ucuz olacak dediler, yapmadılar. Buradan bu zihniyete seslenmek istiyorum. İstismar, çarpıtmayla siyaset olmaz, eser üretilmez, millete hizmet üretilmez. Dün 28 Şubat'ta yapmış oldukları çalışmaları biliyoruz.