Macron CNN Türk'e konuştu... Fransız Lider Türkiye'ye gelecek mi?

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Avrupa Siyasi Topluluğu’nun (AST) ilk liderler toplantısı, AB Dönem Başkanı Çekya’nın başkenti Prag’da gerçekleştirildi. Fransa lideri Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un teklifiyle toplanan zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan ve Azerbaycan'ı bir araya getirmesi damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ayak üstü gerçekleştirdiği bir sohbetteFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" dedi.



Söz konusu anlar sosyal medyanın en çok izlenen videosu olurken Fransız liderin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. CNN Türk Paris temsilcisi Arzu Çakır Morin bu konuyu Macron'la Prag'da görüştü.



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Arzu Çakır Morin CNN Türk ekranlarında yaptığı açıklamada, "Bu tür liderler zirveleri bize liderlerle doğrudan konuşma şansı veriyor. Ben de çok kısa da olsa Macron ile bunu konuşma şansı yakaladım." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

MACRON TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

"Dün ve önceki gün 2 büyük zirve oldu. Dosyalar çok yoğundu. Türkiye dosyası bunlardan birisiydi sadece. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlediği basın toplantısında Macron'a yaptığı davet karşısında Fransız liderin 'G20 zirvesinden sonra geleyim' önerisinde bulunduğunu belirtmişti. Ben de bunu Macron'a sordum.

'G-20 zirvesinden sonra geleyim önerisinde bulundunuz, nasıl düşünüyorsunuz' dedim. Macron zamanlama sorunun çok önemli olduğunu belirtti. Şu anda son derece yoğun bir dünya gündemi var. Krizler, zirveler peş peşe geliyor. Bu zamanlamaya dikkat çekti ve 'tek sorun zamanlama sorunu' dedi ve ekledi: 'Zamanlamayı ayarlayabilirsek G20'den sonra bir ziyaret yapılabilmesi için ekipler çalışıyor'



NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

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Morin, Macron'a ziyaretin yılbaşından önce gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sorduğunda Fransız lider ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Olmaması için bir neden yok" dedi.

Morin Prag'da Fransız diplomatlarla da görüşme şansı olduğunu vurgulayarak, "Bize hem Türk diplomatlar hem de Fransız diplomatlar zamanlamanın belirleyici bir rol oynadığını belirtti. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Fransız lider Macron'un takviminde bir sorun olmazsa yılbaşı öncesi böyle bir görüşme gerçekleşebilir." dedi.

FRANSA İLE İLİŞKİLER ISINIYOR MU?

Peki bu görüşme ne anlama geliyor? Fransa ile ilişkiler ısınıyor mu? Morin bu soruyu şöyle cevapladı;

"Her iki taraf da bu konuda temkinli. Zirvedeki kulislerde her iki tarafın da ilişkilerin ısınmasından memnun olduğunu gördük. Ancak güven ilişkisi adım adım kurulacak."

