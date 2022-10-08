Avrupa en kötüsüne hazırlanıyor...İngiltere'den korkutan uyarı!

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş tüm bölgeyi derinden etkiledi. Rusya Devlet Başlanı Vladmir Putin'in kıtaya giden gazı büyük ölçüde kısması ile derinleşen enerji krizi, bu kış Avrupa'nın bir numaralı sorunu olacak gibi görünüyor.

Avrupa enerji krizi için aylardır alarma geçmiş durumda. Enerji kaynakları için alternatif arayan ülkeler bir yandan da tasarruf planları ile kışı atlatmaya çalışıyor.

BÜRÜKSEL EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANIYOR

Brüksel'in tüm blok için en kötü senaryoya hazırlandığını belirten AB Kriz Yönetimi Komiseri Janez Lenarčič koronavirüs pandemisinde edindikleri tecrübeler ışığında acil tepkiler vermek yerine kışın olabilecek krizleri önceden tahmin etmeye çalıştıklarını söyledi.

AB ülkeleri elektrik tüketiminde gönüllü olarak yüzde 10'luk bir kesinti ve yoğun saatlerde zorunlu yüzde 5'lik bir kesinti de dahil olmak üzere 'olağanüstü tasarruf önlemlerini' resmen kabul etti. Ancak alınan bu önlemler kışı atlatmak için yeterli olacak mı, bunu kimse kestiremiyor.



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Fransız hükümeti geçtiğimiz günlerde enerji tüketimini azaltmak için devam eden planının bir parçası olarak tanımladıkları yeni bir önlem paketi açıkladı. Fransa'da gaz rezervleri şu anda yüzde 100 dolu olsa da, havanın soğuk olması durumunda bunun gelecek yıl için yeterli olmayabileceğine dair endişeler büyüyor.

Benzer endişeler Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'de de var. İngiltere diğer Avrupa ülkeleri kadar Rusya'ya bağımlı değil ancak kullanılan enerjinin büyük bir kısmı krizin patlak vermesi beklenen Avrupa kıtasından ithal ediliyor.

İNGİLTERE'DE GÜNLÜK 3 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLABİLİR

Ulusal gaz şebekesi National Grid, Rusya'dan gelen gaz arzının tamamen kesilmesi durumunda İngiltere'deki evlerin günlük üç saatlik elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalabileceğini duyurdu.

Şirket İngiltere'nin Fransa , Hollanda veya Belçika'dan elektrik ithal edememesi durumunda bunun kıtlığa yol açabileceğini vurgularken ülkede kriz çanları çalmaya başladı bile...

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"BU KIŞIN ZOR GEÇECEĞİNİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ? GELECEK YIL ÇOK DAHA KÖTÜ OLACAK"

İngiliz Dailymail gazetesine konuşan uzmanlar bu kışın zor geçeceğini düşünen insanlara 'Gelecek kış çok daha zor olacak' uyarısında bulundu.

Düşünce kuruluşu Council on Geostrategy'nin kurucu ortağı James Rogers önümüzdeki kışın çok daha kasvetli geçeceğini düşünen isimlerden. Bu kış gaz stoklarının tükenmesinin ardından seneye onları dolduracak kaynak bulunamayacağını iddia eden Rogers, " Çözüm fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş yapmak ancak böyle bir projenin tamamlanması on yıl sürebilir" dedi.

"ALMANYA'DAN DAHA SAVUNMASIZ DURUMDAYIZ"

İngiltere'nin Rusya'dan gelen gaza nispeten düşük düzeyde bağımlı olmasına rağmen, Rusya'ya doğrudan bağımlı Almanya'dan daha zor bir dönemle karşı karşıya olduğunu iddia eden Roger, "Önümüzdeki baharda, depolanan gazın çoğu bitmiş olacak ve kıta son çare olarak Rusya'ya geri dönemeyecek. AB, depolama kapasitesi sayesinde bu kışı atlatabilecek durumda, peki ya gelecek kış depolar boşaldığında ne olacak?" diye sordu.



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Öte yandan Avrupa Birliği'nin üç temel kurumundan biri olan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) enerji krizi nedeniyle kendi yerleşkelerinde bazı enerji tasarrufu kararları aldığı bildirildi. İç bildiri ile AP üyesi ve çalışanlara tebliğ edilen kurallara göre hafta sonları ile birlikte cuma günleri kaloriferler tamamen kapatılacak. Binalardan güvenlik amaçlı olanlar dışında aydınlatmalar da söndürülecek.