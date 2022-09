Son dakika... Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Düşük faizle sizi yatırıma davet ediyorum

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gelin, biz başta kamubankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Çünkü, düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar ne yapacaktır, istihdam sağlayacak, üretim, ihracatı artıracak ve cari fazlayı da lehimize döndürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programına iştirak etti.

Konuşmasında Erdoğan "İşçisinden memuruna, emeklisinden sosyal destekle hayatını sürdürene kadar hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığına ezdirmedik. Küçük esnaflarımızla ilgili de onlara destek vermede adımlarımızı inşallah atacağız. Onları da güçlendirmeye gayret edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ÇALIŞANLARA YEMEK ÜCRETİ MÜJDESİ

Milyonlarca çalışan ve iş vereni ilgilendiren yemek kartı ücretlerine ilişkin olarak da Erdoğan "İTO'ya gelmişken iş insanlarımızla bazı müjdeleri paylaşmamak olmaz. Her üyemizi ilgilendiren çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamlarıyla ilgilidir. Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedelini 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. Yemek ödemelerinde, restoran, lokanta yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek tutarı da vergi indirimi istisnasına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyoruz" açıklamasını yaptı.

DOĞAL GAZ, ELEKTRİK VE ISINMA GİDERLERİ VERGİDEN MUAF TUTULACAK

Erdoğan "Çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinden vergi ve prim yükü kaldırılmasıyla ilgilidir. 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlara yapılacak elektrik doğalgaz ve ısınma giderinin 1000 liraya kadar olan kısmı gelir vergisi ve sigorta kesintisinden muaf tutuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Odamızın 140'ıncı yılı özel ödüllerini takdim edeceğimiz kurumları tebrik ediyorum. Bugün 640 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük köklü ticaret odalarından biri olan güzide kurumumuz faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye hangi badirelerden hangi imtihanlardan geçtiyse İTO da benzer gelişmeleri yaşamıştır. Bilindiği gibi ülkemizdeki pek çok kurum gibi İTO da Sultan Abdülhamid Han'ın ülkemize kazandırdığı bir değerdir. Osmanlı'nın son dönemine damgasını vuran Abdülhamid Han'ı rahmetle anmak hepimizin boynunun borcudur.

İTO aynı zamanda kurucu vasfıyla da tebarüz etmiş bir müessesedir. Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumanın yanında eğitim ve kültür başta olmak üzere pek çok hayırlı faaliyetlerini bildiğimiz odamız aynı anlayışla devam ediyor.

Ülkemizi etkileyen koronavirüs döneminde İTO ile etkin çalışmalar gerçekleştirdik. Bu süreçte Avdagiç'in gösterdiği fedakarlıkların bizzat şahidiyim. İnşallah önümüzdeki dönemde de Şekip Bey'le bu çalışmaları devam ettireceğimize inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretlerimizle İstanbul ve İTO'dan en büyük desteği bekliyoruz.

Gücü ve etkisi giderek genişleyen Türkiye'nin uç beyleri her dönemde olduğu gibi iş dünyamızın elemanları olacaktır. Hem kendimiz kazanacağız hem de daha adil dünya için her alanda medeniyetimize yakışan duruşumuzu göstereceğiz. Kardeşlerim yapacak çok işimiz var. Bunları hep olduğu gibi sizlerle birlikte hayata geçirip, sizlerle başaracağız. Emeğiniz, gayretiniz, desteğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ'NİN HEDEFİ ÜLKEMİZİ BÜYÜTMEK OLMUŞTUR"

Son 20 yılda tarihimizin en önemli demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken pek çok saldırıyla oyunla da mücadele ettik. Ekonomimiz de bu saldırılardan nasibini almıştır. 2018 Ağustos'tan itibaren bu saldırılar açık meydan okumaya dönüşmüştür. Bu çalkantılı süreçten geleneksel yöntemlerle kurtulmanın mümkün olmadığını gördük. Zaman içinde küresel gelişmelere ve ülkemizin ihtiyaçlarına göre sürdürdüğümüz Türkiye Ekonomi Modeli'nin hedefi ülkemizi büyütmek olmuştur.

Önce salgın, sonra Rusya Ukrayna savaşı ekonomik işleyişi kökünden sarsmıştır. Ülkemizi ekonomik model nedeniyle eleştirenler geldiğimiz noktada bizle aynı çizgiye yönelmişlerdir. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bütün bu liderleri evimizde ağırladık. Türk Evi'nde bunları misafir ettik. Onlarla dünyadaki son gelişmeleri görüşme imkanımız oldu. Çalıştık oldu, 20 yıldır çalışıyoruz ve oluyor. Nice nice altyapı, üstyapı ve uluslararası anlamda yatırımlarımız olacak. Yıllardır ülkemize dayatılan faiz, enflasyon kur dengesi teorilerinin hiçbir soruna çözüm sağlamadığını bu işin sahipleri de ikrar ediyor. Enflasyonu faiz artırarak kontrol altına alma yaklaşımı kimse tarafından dile getirilmiyor, getirilse de ciddiye alınmıyor. Liderler de faizin düşürülmesi gerektiğini söylemeye başladı. Rusya geçmişte yüksek faizi savunurken şimdi düşürmeye başladı. Gelişmiş ülkeler eski modeli kullanarak ekonomiyi durgunluğa sokacak durumu göze almıyor.

"DÜŞÜK FAİZLE YATIRIMA DAVET EDİYORUM"

Ben şimdi buradan haber veriyorum. Diyorum ki, karşımda yatırımcılar var. Sizlere sesleniyorum. Gelin, biz başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Çünkü, düşük faizle aldığınız krediyle yapacağınız yatırımlar ne yapacaktır, istihdam sağlayacak, üretim, ihracatı artıracak ve cari fazlayı da lehimize döndürecektir.

Hep söylediğimiz gibi 2018 yılında ekonomi politikasında istihdam ve üretim odaklı tercihte bulunduk. Hamdolsun gelişmeler bu tercihin doğruluğunu tescil etmiştir. Yılın ilk yarısında yüzde 7,5 olan büyümemiz, 31 milyon istihdamımız, 300 milyar dolara giden ihracatımız hedeflerimize doğru ilerlediğimizin işaretleridir.

"DEVRAN ÇOK FARKLI DÖNMEYE BAŞLAYACAK"

Ekonomimize yönelik saldırıların çıkış noktasının döviz kuru olmasının sebebi budur. Aldığımız tedbirlerle bu sıkıntıyı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Enerji ve emtiadaki aşırı yükselişler nedeniyle olumsuz gelişmeleri göğüslemek mecburiyetinde kalıyoruz. İnşallah Karadeniz'den doğal gazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır.

"FAİZİ 4,6'YA İNDİRDİK. ENFLASYON 6,2'YE GELDİ. BUNU BİZ BAŞARDIK, BİRİLERİ DEĞİL"

Ekonomi programımızın araçlarını da buna göre belirliyoruz. Doğru yaptığımıza da yürekten inanıyoruz. Bu süreçte hiç arzu etmediğimiz seviyelere çıkan enflasyonu da önce makul düzeye indirip, sonra da tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Biz geçmişte bunu yaptık mı? Faizi 4,6'ya indirdik. Enflasyon 6,2'ye geldi. Bunu biz başardık, birileri değil. Bu neticenin üzerinden kendine paye çıkarmaya çalışanlar yok değil. Ya sen kimsin. İmzayı atan kim sen kimsin. 6 sıfırı TL'den çıkaran bu Başbakan. Sen kimsin ya. Burada Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya. TV ekranlarında "ben yaptım, ekonomi bakanıydım". Buna inananlar, aldananlar yok değil, var. Bütün bunların hepsi yoluna giriyor. Benim milletim aklı selim sahibidir.

İşçisinden memuruna, emeklisinden sosyal destekle hayatını sürdürene kadar hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığına ezdirmedik. Küçük esnaflarımızla ilgili de onlara destek vermede adımlarımızı inşallah atacağız. Onları da güçlendirmeye gayret edeceğiz.

"250 BİN KONUTU 2 YILDA TESLİM EDECEĞİZ"

Emlak ve kira fiyatlarını düşürmek için toplamda 500 bin konutun 250 bin arsanın inşasını kapsayan yeni bir kampanyayı başlattık. Bununla da kalmıyoruz. Seçimlerin akabinde de bu işin ikinci etabını başlatacağız. İlk etabı oluşturan 250 bin konutun temelini atıp 2 yıl içinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim ediyoruz.

Türkiye'nin gündeminden pek çok olumsuz başlığı nasıl çıkarmışsak enflasyonu da maziye dönüştüreceğiz. Bunun öncelikli şartı ülkedeki istikrar ve güven ikliminin kurulmasıdır. İnşallah 2023'ü büyük projeleri hayata geçirerek hem de seçimleri başarıyla Cumhur İttifakı olarak tamamlayarak kazasız belasız atlatacağız.

"VERGİDEN MUAF TUTULACAKLAR"

İTO'ya gelmişken iş insanlarımızla bazı müjdeleri paylaşmamak olmaz. Her üyemizi ilgilendiren çalışanlara ödenen yemek ücretlerinin vergi istisna rakamlarıyla ilgilidir. Temmuz ayından itibaren çalışanlara ödenen yemek bedelini 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda yeniden değerleme oranına göre bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. Yemek ödemelerinde, restoran, lokanta yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Artık çalışanlara nakden ödenen yemek tutarı da vergi indirimi istisnasına girecektir. Böylece çalışanlara daha fazla alternatif sağlıyoruz.

Çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz ödemelerinden vergi ve prim yükü kaldırılmasıyla ilgilidir. 2023 Nisan ayı sonuna kadar çalışanlara yapılacak elektrik doğal gaz ve ısınma giderinin 1000 liraya kadar olan kısmı gelir vergisi ve sigorta kesintisinden muaf tutuyoruz.

Yurt dışında çalışanlara ilişkin de müjdemiz var. Yurt dışında inşaatlarda Türk işçi çalıştıran işletmeler gelir vergisi ödemeyecekler. Yurt dışında faaliyet gösteren firmalarımızın insanlarımızı istihdam etmelerini istiyoruz.