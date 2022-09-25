Ortaköy’de ünlü gece kulübündeki kavganın detayları ortaya çıktı

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Ortaköy’deki gece kulübünde geçtiğimiz 8 Eylül tarihinde saat 01.30 sıralarında yaşanan olayda, ünlü bir eğlence mekanına gelen biri kadın 3 kişi, özel güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan bir şahıs, güvenlik görevlilerinden birine kafa atmıştı. Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlikler ellerine geçirdikleri sopalarla hem kadını hem de erkeği feci şekilde dövdü. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darp eden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.
DAYAĞIN ARDINDAN SİLAHLI SALDIRI
Darp olayının ardından aynı gece saat 02.50 sıralarında eğlence mekanına gelen motosikletli 4 kişi güvenlik görevlilerine ateş açtı. Güvenlikçiler tarafından silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek çalışma başlattı.
DAYAK YİYENİN KARDEŞİ VE AKRABALARI GELMİŞ
Yaşanan çatışmada motosikletle gelen Ferdi K., Şehmuz Y., Selman Ç. ve karşı gruptan silahı kullanan güvenlik görevlisi Zeki P. hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından polis, olaya karıştığı tespit edilen 2 gruptan toplam 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada motosikletle saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ilk olayda dayak yiyen Recep Ç.'nin kardeşi ve arkadaşları olduğu belirlendi.