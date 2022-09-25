Demir: Sancar SİDA, ilk testlerini başarıyla tamamladı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konu hakkında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, “Türk savunma sanayii, SİHA’larının ardından SİDA’larıyla da dünyada fark oluşturacak. HAVELSAN ve Yonca Onuk Tersanesi iş birliği ile geliştirdiğimiz Sancar SİDA, ilk testlerini başarıyla tamamladı” ifadelerini kullandı.

BİRÇOK FAALİYETTE BULUNACAK

Uzaktan kontrol edilebilen Sancar SİDA'yla birlikte liman/üs koruma, arama/kurtarma, keşif, istihbarat, gözetleme, su üstü harbi, karakol, mayın karşı tedbirlerini otonom olarak yapabilecek.