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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, DarÃ¼laceze Yurt ve KÃ¼ltÃ¼rel Tesis AÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ve DarÃ¼laceze Sosyal Hizmet Åžehri TanÄ±tÄ±m TÃ¶reni'nde Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸÃ¶yle:

"BugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmak iÃ§in bir araya geldiÄŸimiz DarÃ¼laceze hizmet yelpazesini geniÅŸletiyor. Yurt ve kÃ¼ltÃ¼rel tesislerimizin DarÃ¼laceze'mize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum.

Bu Ã¶dÃ¼llÃ¼ projenin hayata geÃ§mesinde katkÄ±sÄ± olan herkesi, Ã¶zellikle hayÄ±rseverlerimizi tebrik ediyorum. DarÃ¼laceze Sosyal Hizmet Åžehri iftihar verici bir projedir. Bu tesis 1068 yatak kapasitesi ile misyonuna uygun bir yer olacaktÄ±r. Ä°nÅŸaata katkÄ± saÄŸlayacak herkese ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum.

Her yatÄ±rÄ±m Ã¶nemlidir ama doÄŸrudan insana Ã¼stelik de bakÄ±ma muhtaÃ§ insana yapÄ±lan yatÄ±rÄ±m Ã§ok daha Ã¶nemlidir. Sadece ve sadece Allah rÄ±zasÄ± gÃ¶zetilerek yapÄ±lan bu yatÄ±rÄ±mÄ±n hayattaki getirisi de hayÄ±r duasÄ±dÄ±r.

Milletimizin Allah devletimize zeval vermesin duasÄ±nÄ±n gerisindeki en Ã¶nemli saiklerden biri de ihtiyaÃ§ duyduÄŸunda kendisine sahip Ã§Ä±kacak bu tÃ¼r mÃ¼esseselerin gÃ¼venidir. DarÃ¼laceze'yi yakÄ±ndan tanÄ±yan birisi olarak bu kurumdan ifadesini bulan anlayÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m TÃ¼rkiye'ye yaymak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k.

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Bu bÃ¶lgenin Ã§ocuÄŸuyum. DarÃ¼laceze'yi iyi bilirim. Belediye BaÅŸkanÄ± oldum AyazaÄŸa kampÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaptÄ±m. AyazaÄŸa ile beraber bir sÄ±Ã§rama gerÃ§ekleÅŸti. ArnavutkÃ¶y'deki bu devasa yere baÅŸlÄ±yoruz. ArnavutkÃ¶y Ã¼lkemiz ve bizler iÃ§in bambaÅŸka bir Ã¶rnek olacak. HayÄ±rseverlerimizin oraya olan katkÄ±sÄ± inanÄ±yorum ki dÃ¼nyada ArnavutkÃ¶y'deki DarÃ¼laceze'mizi bir Ã¶rnek olarak yansÄ±tacak. Onunla iftihar edeceÄŸiz.

TÃ¼rkiye'nin en yaygÄ±n ve en etkin sosyal destek politikalarÄ±nÄ± hayata geÃ§irmek suretiyle hiÃ§ kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceÄŸi bir sistem kurduk.

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"ÃœLKEMÄ°ZÄ° BU ALANDA GIPTA EDÄ°LEN BÄ°R HALE GETÄ°RDÄ°K"

GÃ¼nde 3 kez bir yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± olan buradaki emaneti bakacaksÄ±n. Onunla ilgileneceksin. Onu bir kenara bÄ±rakmayacaksÄ±n. Ecdad bÃ¶yle bir ecdad. Bizler de bu ecdadÄ±n varisleri olarak buna sahip Ã§Ä±kÄ±yorsak ben cumhurbaÅŸkanÄ± olarak elhamdÃ¼lillah.

Her alanÄ± kapsayan destek politikalarÄ±mÄ±zla Ã¼lkemizi bu alanda gÄ±pta edilen bir hale getirdik. Bu destekleri insanlarÄ±mÄ±zÄ± kendi tabii aile hayatÄ± iÃ§inde tutarak veriyoruz. 60 yaÅŸÄ±n Ã¼zerindeki 170 binden fazla 65 yaÅŸÄ±n Ã¼zerindeki 150 bine yakÄ±n bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ kendi ailesi yanÄ±nda destekliyoruz.

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Engellilerin topluma katÄ±lma konusunda da en bÃ¼yÃ¼k atÄ±lÄ±mlar bizim dÃ¶nemimizde gerÃ§ekleÅŸti. 536 bine yakÄ±n engellimize aylÄ±k ortalama 1790 lira destek veriyoruz. Engellilerin kamudaki istihdamÄ± da 60 bini aÅŸtÄ±. Devlet korumasÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±mÄ±z ile ilgili sistemi baÅŸtan sona deÄŸiÅŸtirdik. 139 bine yakÄ±n Ã§ocuÄŸumuzun saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sosyal ve ekonomik destekle kendi aileleri veya yakÄ±nlarÄ± yanÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmelerini temin ediyoruz.

AynÄ± ÅŸekilde 18 binin Ã¼zerinde Ã§ocuÄŸumuz da evlat edinilmek suretiyle bir aileye kavuÅŸtu. Risk grubundaki Ã§ocuklarÄ±n ve ailelerin izlenmesi konusunda 67 bine yakÄ±n evladÄ±mÄ±zÄ± yakÄ±ndan takip ettik.

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HER KESÄ°MÄ° KORUYAN, GÃ–ZETEN VE DESTEKLEYEN POLÄ°TÄ°KALAR GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LÄ°YOR

Sadece yaÅŸlÄ±, Ã§ocuk, engelli ve kadÄ±nlarla kalmÄ±yoruz. Her kesimi koruyan gÃ¶zeten ve destekleyen politikalar geliÅŸtiriyor, bunlarÄ± kararlÄ±lÄ±kla uyguluyoruz. TÃ¼rkiye'nin sosyal yardÄ±m bÃ¼tÃ§esi gÃ¶reve geldiÄŸimizde 2 milyar liraydÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l bu rakam 69 milyar lirayÄ± buldu.

19 yÄ±lda verdiÄŸimiz sosyal desteklerin tutarÄ± 434 milyar liraya ulaÅŸtÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 milyon vatandaÅŸÄ±mÄ±z kendilerine devlet tarafÄ±ndan verilen sosyal yardÄ±m kartlarÄ± ile ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamaktadÄ±r. Elbette gÃ¶nlÃ¼mÃ¼z her bir vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸe ihtiyaÃ§ duymadan hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebileceÄŸi seviyeyi ulaÅŸmayÄ± istiyoruz. Ancak dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde bÃ¶yle bir idealin olmadÄ±ÄŸÄ± ortadadÄ±r.

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AkÄ±l ve vicdan sahibi hiÃ§ kimse demokrasiden kalkÄ±nmaya tÃ¼m alanlarda geÃ§miÅŸin herhangi bir dÃ¶neminin fersah fersah ilerisinde olduÄŸunu inkar edemez. Bizim kuÅŸaÄŸÄ±mÄ±z 1960 darbesinde Ã§ocuktu. TÃ¼rkiye'nin karanlÄ±k dÃ¶nemlerinden biri olan 1970'ler genÃ§lik yÄ±llarÄ±na denk geldi. Ä°deolojik ve etnik kÃ¶kende nasÄ±l bÃ¶lÃ¼nmeye, darbe taÅŸlarÄ±nÄ±n nasÄ±l dÃ¶ÅŸendiÄŸini bizzat yaÅŸadÄ±k gÃ¶rdÃ¼k. 1980 darbesi ile Ã¼lkemizin tekrardan saf dÄ±ÅŸÄ±na itildiÄŸi bir felaketti. Darbenin ardÄ±ndan yeniden toparlanmaya Ã§alÄ±ÅŸan TÃ¼rkiye bÃ¶lÃ¼cÃ¼ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n eylemleri ve koalisyon hÃ¼kÃ¼metlerinin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± patinajla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

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'Ã–ÄžRENCÄ° YURDU' TEPKÄ°SÄ°: YALAN SÃ–YLÃœYORSUNUZ HAYATINIZ YALAN

BakÄ±n son gÃ¼nlerde Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileriyle alakalÄ± maalesef Ã§ok Ã§irkin bir kampanya sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Ä°ktidara geldiÄŸimizden bu yana yurt kapasitelerini hiÃ§bir dÃ¶nemde olmadÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla tÄ±rmandÄ±ran neredeyse 1 milyona yakÄ±n yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarÄ±z. Bunu gÃ¶rmeden yalan yanlÄ±ÅŸ, ilgisi alakasÄ± olmayan kiÅŸileri banklarÄ±n Ã¼zerine yatÄ±rarak yalan yanlÄ±ÅŸ kampanyalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Yalan sÃ¶ylÃ¼yorsunuz, hayatÄ±nÄ±z yalan. Bizim yurtlarÄ±mÄ±z ortada. Bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarÄ±mÄ±zla 2-3 kiÅŸilik kapasiteyle Ã¶ÄŸrencilerimizi aÄŸÄ±rlÄ±yoruz. KarnÄ±nÄ± doyuran ekmeÄŸe muhtaÃ§ olmak fakirlik Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼ olmaktan Ã§Ä±ktÄ±.Â Åžu anda 1000 kiÅŸi yatak kapasiteli bÃ¶yle bir yurt binasÄ±na da sahip oluyoruz."