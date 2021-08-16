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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16.08.2021 - 08:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

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Son dakika... Altın fiyatlarında son durum

Fed'in varlık alımını azaltması ve faiz artırma ihtimalinin bulunması ons altını dar bantta seyre zorluyor.

Altın piyasasını ABD'den gelen veriler beklentiler yönlendirmeye başladı. ABD'de zayıflayan tüketici güveni, Fed'in varlık alımını azaltma ihtimali ve faiz artırımı yönünde karar alınması beklentisi ons altını zayıf seyre yönlendiriyor.

Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

Sabah saatlerinde 1782 dolar seviyesi ile son bir haftanın en yüksek rakamını gören ons altın 1774 dolar seviyesine kadar gevşedi. Saat 08:22 itibariyle ons altın 1775 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında sert dalgalanma 30 lira birden düştü
Altın fiyatlarında sert dalgalanma! 30 lira birden düştü

Analistler Fed'in beklentilerinin gerçekleşme ihtimali nedeniyle altın yatırımcılarının ihtiyatlı davrandığını belirtiyor.

GRAM ALTIN SAKİN SEYİRDE

Gram altın fiyatları ons altındaki sakin seyire paralel yön izliyor. Saat 08:22 itibariyle gram altın 485 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 485.5 en yüksek 488.3 lira seviyesini gördü.

ABDden gelen veri sonrası altın fiyatları sert düştü
ABD'den gelen veri sonrası altın fiyatları sert düştü

1800 dolar/ons seviyesinin güçlü bir direnç haline geldiğini belirten analistler spot altın için en yakın destekler olarak 1769 ve 1756 dolar/ons seviyelerini gösteriyorlar.

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